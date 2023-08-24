تنطلق جولة إعادة اكتشاف طريق الحرير في بكين 2023

بكين، 24 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- في مساء يوم 21 أغسطس، تم الكشف عن حفل إطلاق حدث "جولة إعادة اكتشاف بكين" لعام 2023 على ضفاف نهر ليانغما في بكين. استضاف هذا الحدث المكتب الإعلامي لبلدية بكين ونظمته CRI Online من China Media Group. يشارك في هذا الحدث مؤثرون من صربيا ورومانيا والنمسا وتايلاند وكمبوديا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكازاخستان وتركمانستان وزيمبابوي وبلدان أخرى. والقصد من ذلك هو تعزيز التبادلات الثقافية، وإظهار للعالم كيف تطورت بكين جنبًا إلى جنب مع المسار الصيني نحو التحديث.

Guests and influencers jointly launch the event.

يعد حدث "جولة إعادة اكتشاف طريق الحرير في بكين" جزءًا من خطة تنفيذ بكين لمبادرة الحزام والطريق. منذ عام 2016، اجتذب الحدث إجمالي 111 شخصية مؤثرة دولية من 49 دولة على طول الحزام والطريق. أصبح الحدث نافذة حيوية لإظهار صورة بكين عن الانفتاح والشمولية والتعاون والتنمية والمصير المشترك، فضلًا عن كونه منصة مهمة للتبادلات والتعلم المتبادل بين الحضارات.

تحدث Ioan Budura، رئيس التحرير السابق لوزارة الثقافة في إذاعة رومانيا وعالم الصينيات الشهير، نيابة عن المؤثرين الأجانب. وقال إن هذا الحدث سيزوده بمواد وأفكار غنية وكبيرة لرواية القصص الصينية، وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الرحلة ستكون بالتأكيد مثمرة.

ستستمر "جولة إعادة اكتشاف طريق الحرير في بكين" هذا العام من 21 إلى 26 أغسطس. خلال الحدث، سيزور المؤثرون مركز خدمة بلدية بكين، ومركز خدمة المجتمع في شارع تشاواي، وبورصة بكين، ومنطقة داشينغ الدولية لطاقة الهيدروجين، وقاعة اجتماعات "المنطقتين" لمركز بكين الإداري البلدي وأماكن أخرى للتعرف على إنجازات البناء في بكين في السنوات العشر الماضية منذ اقتراح مبادرة الحزام والطريق، ويختبروا بأنفسهم ممارسة المسار الصيني للتحديث في بكين.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2192252/image_1.jpg

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