تنمية معادن عمان تحتفل بوضع حجر الأساس لمشروع مزون للنحاس بولاية ينقل

أكبر مشروع متكامل لإنتاج مركزات النحاس في السلطنة

محافظة الظاهرة، ولاية ينقل, 11 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- احتفلت شركة مزون للتعدين، المملوكة لشركة تنمية معادن عُمان في 10 نوفمبر بوضع حجر الأساس لمشروع مزون للنحاس في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة، تحت رعاية معالي عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني. يمثل هذا المشروع خطوة نوعية في مسيرة شركة تنمية معادن عمان ويعزز دورها في تطوير قطاع التعدين في السلطنة، بما يواكب الطلب العالمي المتزايد على النحاس ويدعم مساعي السلطنة لترسيخ مكانتها كمركز استراتيجي لإنتاج مركزات النحاس عالية الجودة.

Groundbreaking ceremony of the Mazoon Copper Project - the largest integrated copper concentrate production project in the Sultanate of Oman - in the presence of His Excellency Abdul Salam bin Mohammed Al-Murshidi, Chairman of the Oman Investment Authority (OIA).

يُعد مشروع مزون للنحاس أكبر مشروع متكامل لإنتاج مركزات النحاس في سلطنة عمان، حيث يمتد على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا، ويضم خمسة مناجم مفتوحة باحتياطيات تُقدر بـ 22.9 مليون طن من خام النحاس. ويتضمن المشروع إنشاء مصنع لمعالجة الخام على مساحة 56 ألف متر مربع، بطاقة معالجة تصل إلى 2.5 مليون طن من خام النحاس سنويًا، وبقدرة إنتاجية تبلغ 115 ألف طن سنويًا من مركزات النحاس بنقاء 21.5%.

وبهذه المناسبة، صرّح معالي عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العماني بقوله: "يمثل هذا المشروع نقلة نوعية نحو ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز استراتيجي للنحاس، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة لإيجاد فرص عمل مستدامة للمواطنين، ونتطلع إلى أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على المجتمع المحلي، من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التنمية الاقتصادية".

و قال من جانبه، الدكتور بدر بن سعود الخروصي، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية معادن عُمان: "سُعداء بأن نشهد دخول مشروع مزون للنحاس حيز التنفيذ بعد سلسلة واسعة من الدراسات الاستكشافية، حيث يمثل هذا المشروع بداية فصل جديد في مسيرة شركة تنمية معادن عمان. فقد بدأت الشركة في عام 2024 باستخراج خام النحاس من المربع 4 بولاية صحار، وتواصل جهودها الاستكشافية عبر مناطق امتيازها البالغ مساحتها 23,644 كيلومتر مربع، مما يبشر بزيادة مواردها. وقد تمكنت الشركة من تأمين التمويل اللازم للمشروع، في خطوة تعكس الملاءة المالية والثقة التي تحظى بها محليًا وعالميًا. وستعمل الشركة جاهدة لضمان أن تكون كل مراحل المشروع متوافقة مع أعلى المعايير البيئية والاجتماعية."

ويولي المشروع اهتمامًا بالغًا بالاستدامة البيئية، حيث يتبنى نظام إعادة تدوير المياه المعالجة لتقليل استهلاك المياه. كما يتم معالجة المخلفات في مرافق حديثة تضمن الحفاظ على البيئة المحيطة وجودة الهواء بالإضافة الى المياه الجوفية.

تواصل شركة تنمية معادن عمان تقدمها في تنفيذ سلسلة من حملات الاستكشاف والتنقيب التي تشمل محفظة متنوعة من المعادن الاستراتيجية، مثل النحاس والكروم، والجبس، والحجر الجيري، والدولومايت، والسيليكا.

لمعرفة المزيد عن مشروع مزون للنحاس والمشاريع الأخرى، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني لشركة تنمية معادن عُمان: www.mdo.om

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