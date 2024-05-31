توسع Lucid وجودها في الشرق الأوسط، وتحضر سيارة Lucid Air الحائزة على العديد من الجوائز إلى الإمارات العربية المتحدة

إن معرض البيع بالتجزئة المفتوح حديثًا في دبي، الموجود في City Walk Dubai،

هو ثاني مكان للبيع بالتجزئة للشركة في الشرق الأوسط

Lucid Group has expanded into the United Arab Emirates with the opening of a retail Studio in Dubai. Located at the urban open-air destination City Walk, the Dubai Studio is Lucid’s second retail space in the Middle East and underscores the company's commitment to bringing its unrivaled electric vehicle experience to more drivers across the globe. Located in the heart of Dubai, the newest Lucid Studio marks the company’s growing footprint in the Middle East and commitment to delivering exceptional electric vehicles across the region. With the opening of the new studio, Lucid now has a total of 38 studio locations worldwide. Additionally, Lucid will inaugurate its first service centre in the city, located in Dubai Investment Park, offering comprehensive service support to the country.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 31 مايو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة Lucid Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك باسم: LCID)، الشركة المصنعة لأكثر السيارات الكهربائية تقدمًا في العالم، توسعها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مع افتتاح أحدث موقع للبيع بالتجزئة في دبي. يقع معرض دبي في وجهة City Walk الحضرية المفتوحة في الهواء الطلق، وهو ثاني مكان للبيع بالتجزئة لشركة Lucid في الشرق الأوسط، ويؤكد التزام الشركة بتقديم تجربة المركبات الكهربائية التي لا مثيل لها إلى المزيد من السائقين في جميع أنحاء العالم.

وقال فيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لدى Lucid، في الشرق الأوسط: "إن توسيع نطاق Lucid إلى الإمارات العربية المتحدة هو علامة بارزة بالنسبة إلى الشركة. وتواصل المنطقة بناء قوة دافعة في تحولها نحو الطاقة المستدامة، حيث تظهر كسوق رئيسي في امتلاك السيارات الكهربائية. مع معارضها في الرياض والآن في دبي، نتطلع إلى تزويد السائقين في الشرق الأوسط والمناطق المحيطة بها بتجربة مبتكرة وديناميكية من خلال سيارة Lucid Air الحائزة على العديد من الجوائز".

تجربة المعرض

يقدم كل معرض تجربة متميزة موجهة رقميًّا ومصممة خصوصًا لتفضيلات كل عميل، سواء كانوا يزورون المعرض شخصيًّا، أو يجرون استفساراتهم بالكامل عبر الإنترنت، أو يجمعون بين الاثنين. وتسمح معارض Lucid للعملاء بتجربة العلامة التجارية والتعرف على منتجاتها في بيئات تسلط الضوء على أسلوب التصميم المميز للشركة. سيحصل الزوار على نظرة فاحصة على سيارة Lucid Air الحائزة على العديد من الجوائز، وهذا يؤكد الجمالية الفريدة للشركة، ويوفر فرصة للتعمق أكثر في منتجات وتكنولوجيا Lucid، التي تم تصميمها وهندستها في الشركة الأم بولاية كاليفورنيا.

يقع أحدث معرض لشركة Lucid في قلب دبي، ويمثل بصمة الشركة المتنامية في الشرق الأوسط والتزامها بتقديم سيارات كهربائية استثنائية في جميع أنحاء المنطقة. مع افتتاح المعرض الجديد، أصبح لدى Lucid الآن نحو 38 معرضًا في جميع أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك، ستفتتح Lucid أول مركز خدمة لها في المدينة، يقع في حديقة دبي للاستثمار، وتقدم دعمًا شاملًا للخدمة للدولة.

تبدأ أسعار1 طرازات Lucid Air في دولة الإمارات العربية المتحدة من 309,750,000 درهم إماراتي لـ Air Pure ذات الدفع الخلفي، والمحرك الواحد (430 حصانًا)؛ و 345,450 درهمًا إماراتيًّا لسيارة Air Touring ذات الدفع الرباعي، التي تعمل بمحركين (بقدرة 620 حصانًا)؛ و 519,750 درهمًا إماراتيًّا لسيارة Air Grand Touring ذات الدفع الرباعي، التي تعمل بمحركين (بقدرة 819 حصانًا)؛ و 996,450 درهمًا إماراتيًّا للسيارة Air Sapphire التي تعمل بالدفع الرباعي، وبثلاث محركات (بقدرة 1,234 حصانًا).

لمزيد من التفاصيل، يُرجى الاطلاع على الرابط التالي:

https://lucidmotors.com/en-ae/

نبذة عن Lucid Group

تتمثل مهمة Lucid في إلهام تبني الطاقة المستدامة من خلال إنشاء التقنيات المتقدمة والسيارات الكهربائية الفاخرة التي هي أكثر جاذبية والتي تتمحور حول التجربة البشرية. تُعد سيارة Air، أول سيارة كهربائية للشركة، سيارة سيدان فاخرة من أحدث طراز مع تصميم مستوحى من كاليفورنيا. تم تجميع Lucid Air في مصانع Lucid في كازا غراندي، أريزونا، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC) بالمملكة العربية السعودية، ويجري حاليًّا تسليم منتجات Lucid Air إلى العملاء في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والشرق الأوسط.

للتواصل الإعلامي:

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العلامات التجارية

يحتوي هذا الخطاب على علامات تجارية وعلامات خدمة وأسماء تجارية وحقوق نشر لـ Lucid Group, Inc. والشركات التابعة لها والكيانات الأخرى، التي هي ملك لأصحابها.

البيانات التطلعية

يتضمن هذا الخطاب "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في أحكام "الملاذ الآمن" الواردة في قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة بالولايات المتحدة لعام 1995. يمكن تحديد البيانات التطلعية باستخدام كلمات مثل "تقدير" أو "خطة" أو "مشروع" أو "توقع" أو "ينوي" أو "سوف" أو "يتعين" أو "يتوقع" أو "يستبق" أو "يعتقد" أو "يسعى" أو "يستهدف" أو "يستمر" أو "يمكن" أو "ربما" أو "قد يُحتمل" أو "ممكن" أو "محتمل" أو "يتنبأ" أو غيرها من التعبيرات المماثلة التي تتنبأ أو تشير إلى الأحداث أو الاتجاهات المستقبلية أو التي ليست بيانات عن مسائل تاريخية. وتتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالخطط والتوقعات فيما يتعلق بوجود Lucid في المنطقة والآمال المعقودة على التكنولوجيا الخاصة بها. تستند هذه البيانات إلى افتراضات مختلفة، سواء أتم تحديدها في هذا البلاغ أم لا، وإلى التوقعات الحالية لإدارة Lucid. لا يُقصد بهذه البيانات التطلعية أن تكون بمثابة ضمان، ويجب ألا يعتمد عليها أي مستثمر كضمان أو تعهد أو بيان نهائي للحقائق أو الاحتمالات. من الصعب أو المستحيل التنبؤ بالأحداث والظروف الفعلية، وقد تختلف عن هذه البيانات التطلعية. العديد من الأحداث والظروف الفعلية خارجة عن سيطرة شركة Lucid. تخضع هذه البيانات التطلعية لعدد من المخاطر والشكوك، بما في ذلك تلك العوامل التي تمت مناقشتها تحت عنوان "عوامل الخطر" في الجزء الثاني، البند 1A من تقرير Lucid ربع السنوي في النموذج 10-Q للربع المنتهي في 31 مارس 2024، إضافة إلى المستندات الأخرى التي قدمتها Lucid أو سوف تقدمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. إذا تحقق أي من هذه المخاطر أو ثبت أن افتراضات Lucid غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية ماديًّا عن النتائج التي تنطوي عليها هذه البيانات التطلعية. قد تكون هناك مخاطر إضافية لا تعرفها Lucid حاليًّا أو تعتقد Lucid حاليًّا أنها غير جوهرية ويمكن أن تتسبب أيضًا في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. إضافة إلى ذلك، تعكس البيانات التطلعية توقعات شركة Lucid أو خططها أو توقعاتها للأحداث ووجهات النظر المستقبلية ابتداءً من تاريخ هذا البلاغ. تتوقع شركة Lucid أن تتسبب الأحداث والتطورات اللاحقة في تغيير تقييمات الشركة. ومع ذلك، في حين أن Lucid قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في مرحلة ما في المستقبل، تخلي Lucid مسؤوليتها على وجه التحديد عن أي التزام للقيام بذلك. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات شركة Lucid ابتداءً من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا الخطاب. وبناء على ذلك، لا ينبغي الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية.

1 يشمل التسعير ضريبة القيمة المضافة 5%. تشمل رسوم تسجيل المركبات ورسوم الوجهة لسوق الإمارات العربية المتحدة فقط.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2426518/Lucid_Dubai_Studio_1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2426519/Lucid_Dubai_Studio_2.jpg