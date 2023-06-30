توسع شركة inwi شراكتها مع شركة Subex لإدارة الاحتيال القائم على الذكاء الاصطناعي وتأمين العمل على نظام HyperSense.

بنغالور، الهند، 30 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- شركة Subex، وهي مقدم حلول تحليلات بمجال الاتصالات، مٌنحت عقد شراكة لمدة خمس سنوات مع inwi، مشغل اتصالات رئيسي بالمغرب، لتحويل أنظمة تأمين الإيرادات الحالية و إدارة الاحتيال (RAFM) إلى تأمين العمل وإدارة الاحتيال بنظام HyperSense، ويشمل ذلك دعم الخدمات المدارة.

وتهدف شركة inwi لبلوغ الريادة في الابتكار وتجربة العملاء والتحويل الرقميللخدمات. في عام 2019، حققت inwi إنجازًا ملحوظًا، حيث أصبحت مشغل الاتصالات الأول بأفريقيا من خلال إطلاقها لعلامة تجارية رقمية 100% وهي "win by inwi". ولتلبية المتطلبات الجديدة وضمان رضا العميل، كانت الشركة تبحث عن حل يمكن تطبيقه لتسهيل خدمات وخطوط عمل جديدة مع تقليل المخاطر المحتملة في الوقت ذاته. وبفضل نجاحها في شراكتها الطويلة مع Subex اتي استمرت لأكثر منعقد، وثقت inwi بإمكانيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة التي يمتلكها نظام HyperSense لتعزيز نهجهم الحالي المبني على قواعد. سوف يوفر هذا الاندماج حماية قوية ضد الأنواع الجديدة من مخاطر الاتصالات ويمكّن inwi من تحقيق مزيد من النمو والربحية.

من خلال استخدام منصة HyperSense ، سوف تستفيد inwi من نظام أكثر تقدمًا وتشابكًا والذي يوفر مزيدًا من التشغيل الآلي ويمتلك أفضل إمكانيات من نوعها في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. وسوف تمكّن هذه الإمكانيات inwi من تحديد تسرب الإيرادات وعمليات الاحتيال ومنعهم بمزيد من الكفاءة.

إن التحديث إلى تأمين العمل وإدارة الاحتيال بنظام HyperSense سوف يجلب العديد من فوائد العمل لشركة inwi، من بينها الآتي:

زيادة مرونة العمل والابتكار لإنشاء حالات استخدام تعمل بشكل مستقل باستخدام إمكانيات HyperSense الذاتية .

زيادة كفاءة التكلفة وتحسين الأداء المالي بفضل تحسين ميزانية التكاليف التشغيلية ( OPEX ) وتكاليف رأس المال ( (CAPEX ، وتقليل الأثر، وتوفير أفضل تكلفة إجمالية للملكية ( TCO ) من خلال التحديثات المستمرة.

تسريع زمن تحقيق العائد وكسب ميزة تنافسية مع منهج توزيع مرن، مما يسمح بتحقيق الفائدة السريعة والاختراق الأسرع للسوق.

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لزيادة اكتشاف الخطر وتسريع متوسط زمن اكتشاف الإيجابيات الزائفة وحلها.

ضمان عدم تأثر الأجيال القادمة بمخاطر الاتصالات مع قدوم خدمات في شبكة 5G والخدمات الرقمية والأنظمة البيئية المعقدة للشركاء.

اتخاذ قرارات سريعة قائمة على البيانات مع إمكانيات تصور ولوحات معلومات متقدمة

"نحن سعداء باستمرار شراكتنا مع inwi، إحدى أسرع مقدمي الخدمات الرقمية بالمغرب. ونحن متحمسون للغاية لدعمهم في تقوية مكانتهم بصفتهم رائد في الإبداع وتجربة العملاء وذلك بفضل حل تأمين العمل وإدارة الاحتيال بنظامنا HyperSense. وسوف يتيح هذا الحل لشركة inwi استخدام تكنولوجيا ذكاء اصطناعي وتعلم الآلة المتقدمة مما يمكنها من مساعدتهم في اكتشاف تسرب الإيرادات وعمليات الاحتيال ومنعها بمزيد من الكفاءة. مع هذا التحديث، سوف يُتاح لشركة inwi أدوات أفضل لتلبية متطلبات العملاء، وتقديم تجربة ممتازة للعملاء، وتحسين أدائهم المالي. وتُبرز هذه الشراكة خبرتنا، وكفاءتنا، وعلاقاتنا القوية مع العملاء، وحرصنا على التعاون مع شركة inwi لمواجهة تحدياتهم ودعمهم في نمو شركتهم." - هذا ما قاله Shankar Roddam،مدير تنفيذ العمليات في Subex.

"تلتزم inwi بتقديم أفضل تجربة عملاء على الإطلاق مع حماية إيرادتنا ومقاومة الاحتيال. لقد كنا نعمل مع Subex لأكثر من عقد، وشهدنا التزامهم بتقديم خدمات عالية الجودة. والآن نتطلع إلى الاستفادة من جميع إمكانيات نظام HyperSense واستغلاله في تحقيق أهداف النمو لدينا." هذا ما قاله السيد Mohammed Temsamani، رئيس تأمين الإيرادات وإدارة الاحتيال في inwi.

نبذة عن شركة Subex

شركة Subex هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الثقة الرقمية للشركات في جميع أنحاء العالم.

تأسست شركة Subex في عام 1994، وتعمل على مساعدة عملائها على تنمية إيراداتهم وزيادة أرباحهم. مع إرث خدمة السوق من خلال حلول عالمية المستوى لتحسين الأعمال وللتحليلات، تقود Subex الآن الطريق من خلال تمكين الثقة الرقمية الشاملة في النظم البيئية للأعمال لعملائها. مع التركيز على تخفيف المخاطر، والأمن، وإمكانية التنبؤ، والذكاء، تساعد Subex الشركات على تبني التغييرات الابتكارية والنجاح بثقة في إنشاء عالم رقمي آمن لعملائها.

من خلال الذكاء الاصطناعي الخاص بـ HyperSense ، تساعد Subex مقدمي خدمة الاتصالات والعملاء من أصحاب الأعمال على اتخاذ قرارات أسرع وأفضل من خلال الاستفادة من تحليلات الذكاء الاصطناعي (AI) في سلسلة قيم البيانات. يتيح الحل للمستخدمين الذين ليست لديهم معرفة بالشفرة تجميع البيانات بسهولة من مصادر مختلفة، وتحويل البيانات إلى رؤى من خلال بناء نماذج الذكاء الاصطناعي وتفسيرها وضبطها، ومشاركة نتائجها بسهولة عبر المؤسسة، كل ذلك على منصة بدون أكواد.

Subex لديها أكثر من 300 منشأة في أكثر من 90 دولة.

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