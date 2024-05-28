توسيع تقنية Hypothesis للتسويق المؤثر المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Only Much Louder عالميًا، لتمكين العلامات التجارية من التواصل مع المبدعين الدوليين

• تستهدف تقنية Hypothesis من OML Entertainment منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2025.

• تفتح Hypothesis الحدود أمام العلامات التجارية والوكالات، مما يسهل وجود منصة عالمية لا تتبع المنطقة

مومباي، الهند

28 مايو / أيار 2024

/PRNewswire/ -- توسع تقنية Hypothesis للتسويق المؤثر المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Only Much Louder بصمتها العالمية، بعد إحداث ثورة في التسويق المؤثر في الهند. في المرحلة الأولى، ستكون Hypothesis متاحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (سنغافورة وأستراليا وماليزيا والفلبين وفيتنام وتايلاند)، ودول الشرق الأوسط (أبوظبي ودول مجلس التعاون الخليجي GCC ومصر ولبنان والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر)، وكذلك في أفريقيا (كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا)، والولايات المتحدة الأمريكية.

Hypothesis; Only Much Louder’s AI-powered influencer marketing tech

وقال Himani Agrawal ، نائب الرئيس الأول لـ Hypothesis-OML "في Hypothesis، نحن فخورون بتقديم مجموعة شاملة لتقييم المبدعين باستخدام أكثر من مائة نقطة بيانات. نقدم الأداة النهائية لترسانة التسويق الخاصة بك، وقد أصبح هذا الأمر أكثر ملاءمة من خلال وضع الخدمة الذاتية الخاصة بنا، مما يمكّن العلامات التجارية من بدء حملات مؤثرة بشكل مستقل."

تعمل Hypothesis على تبسيط التسويق المؤثر المعتمد على البيانات على مستوى العالم، بعد التعرف على الانفصال الحاسم بين تكنولوجيا المبدعين والخدمات، تم إنشاء Hypothesis مع إمكانات متأصلة لخدمة جمهور عالمي، من خلال تمكين العلامات التجارية والوكالات لتجاوز القيود الجغرافية وتوحيد الاكتشاف والتواصل والتحليلات في منصة واحدة سهلة الاستخدام، وسيؤدي ذلك إلى تسريع نمو اقتصاد المبدعين، مما يخلق فرصًا للمبدعين والعلامات التجارية.

وقال Gunjan Arya ، الرئيس التنفيذي لشركة OML Entertainment "سنراقب عن كثب معالم Hypothesis للوصول للأسواق بمعدل 5-10٪ في السنة الأولى، وسنراقب أيضًا معدل الاستحواذ، والذي يهدف إلى الزيادة بنسبة 15-20%، وعلاوة على ذلك، فإننا نسعى إلى تحقيق ما يزيد عن 35% من الإيرادات من جهودنا للتوسع العالمي."

من خلال Hypothesis، تخطط OML للتوسع في أسواق مثل أستراليا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بفضل صناعة التسويق المؤثر في المنطقة، والتي تحظى بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 33.4%، وظهرت مناطق مثل الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، باعتبارهم لاعبين رئيسيين مدفوعين بالتكنولوجيات المتقدمة والطلب على تحليلات البيانات.

ومن خلال الاستفادة من حضور OML الناجح في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية، تم إعداد Hypothesis للطرح السلس، وستوفر شبكة OML الراسخة، بالإضافة إلى خبرتها الداخلية، أساسًا قويًا لهذا المسعى.

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