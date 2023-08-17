توسّع BingX خدمات التداول من نظير إلى نظير إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

Aug. 16, 2023 ,DUBAI, UAE /PRNewswire/ -- BingX ، وهي منصة عملات مشفرة عالمية رائدة متحمسة لتقديم خدماتها في التداول من نظير إلى نظير باالنسبة لعملات محلية متعددة لمناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. بما في ذلك AED و DZD و EGP و JOD و KWD و QAR و SAR و MAD و TRY والمزيد. من خلال فتح هذه الميزة، تهدف BingX إلى تعزيز إمكانية الوصول والملاءمة للمستخدمين الذين يسعون إلى شراء العملات الرقمية بعملاتهم الورقية المحلية.



يأتي توسع BingX إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في وقت اكتسب فيه تداول P2P الكثير من الشعبية في صناعة العملات الرقمية. تمكّن هذه الحركة الاستراتيجية التجار والمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من المشاركة في معاملات العملات الرقمية المباشرة مع معاملات بدون أي عمولة. بالإضافة لخدماتها التجارية الناجحة في مجال تداول P2P المتاحة في أكثر من 40 بلداً وإقليماً، مع دعم أكثر من 300 طريقة دفع؛ توسّع BingX الآن نطاق تجربة التداول الخاصة بها والتي تتميز بسهولة الاستعمال والفعالية من حيث التكلفة لتشمل سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسوق تركيا.

تسعى BingX بنشاط إلى إيجاد تجار من الشرق الأوسط وتركيا وتعزيز النظام البيئي التجاري النابض بالحياة مع التوسع في الخدمات التجارية التي تقدمها. كجزء من عرض محدود المدة، يمكن للتجار الآن أن يتقدموا بطلبات بدون شروط ضمانية (بدون قفل إيداع). وسيكونون مؤهلين للحصول على فوائد حصرية خلال المرحلة الأولى من شراكتهم مع BingX. • في إطار مواصلة العمل مع مجتمع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومع تركيا؛ سيتم مكافأة المستخدمين المشاركين في أنشطة تداول P2P داخل المناطق استنادًا إلى حجم التداول الخاص بهم .

وقال إلفيسكو كارينغتون، مدير العلاقات العامة والاتصالات في BingX، "نحن مسرورون لتقديم خدمات تداول P2P الخاصة بنا مع زيادة إمكانية الوصول إلى جميع المستخدمين". "بينما نواصل تعزيز عروض منصتنا، نحن ملتزمون بتزويد مستخدمينا بحلول تداول محترفة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة. بالتوسع في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي سوق تركيا وعرض تداول بدون رسوم على P2P، نحن نهدف إلى خلق بيئة تداول ديناميكية تلبي الاحتياجات الفريدة للمستخدمين والتجار المحليين."

حول BingX

إن BingX هي منصة رائدة للعملات المشفرة التي تقدم تداول فوري وتداول مشتقات ونسخ وتداول الغريد لأكثر من 100 بلد ومنطقة في جميع أنحاء العالم تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم. تواصل BingX ربط المستخدمين بالمتداولين الخبراء والمنصة بطريقة آمنة ومبتكرة.

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شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2095392/4221180/BingX_New_Logo.jpg

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