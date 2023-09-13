توسِّع P.F. Chang's نطاق تواجدها العالمي من خلال مواقعها الأولى في الهند

مواقع جديدة في بنغالور ومومباي، من المقرر افتتاحها في عام 2023 وما بعده، ما يمهِّد الطريق لاستمرار النمو الدولي

سكوتسديل، أريزونا،, 13 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- كجزء من التوسّع العالمي المستمر للشركة، أعلنت P.F. Chang's®‎ اليوم عن موقع جديد في بنغالور مع خطط لفتح المزيد من المواقع في مومباي ومدن أخرى في الهند، وذلك سعيًا لنقل تجربة تناول الأطعمة المستوحاة من المطبخ الآسيوي المشهورة عالميًا إلى البلاد لأول مرّة.

تقول كريستين بريدي، رئيسة العلامات التجارية العالمية والبيع بالتجزئة في P.F. Chang's: "يسعدنا أن نرحِّب بالهند باعتبارها الدولة التالية في شبكتنا من المواقع العالمية". "مع دخولنا عامنا الثلاثين في مجال الأعمال، ليس هناك وقت أفضل من هذا للاستثمار في نمونا ومشاركة تجربة P.F. Chang's مع المزيد من الضيوف".

إلى جانب الشركاء من أصحاب الامتياز، شركة Gourmet Investments Private Limited (GIPL)، إحدى شركات Bharti Family Office Business، وHMSHost، وهي جزء من Dufry Group، تفتخر P.F. Chang's بتقديم خيارات طعام أكثر تنوعًا للسكان المحليين والمسافرين في الهند. في الثالث من سبتمبر، تم افتتاح الموقع الأول، الذي تديره شركة HMSHost، في المبنى رقم 2 بمطار بنغالور الدولي، بهدف توفير تجربة تناول طعام متميزة للمسافرين. ومن المتوقع في وقت لاحق من هذا العام أن يصل توسّع P.F. Chang's أيضًا إلى مومباي مع افتتاح موقع بيسترو جديد تمامًا تديره GIPL. تخطِّط شركة GIPL، صاحبة الامتياز، أيضًا لإطلاق مواقع في منطقة العاصمة الوطنية دلهي في عام 2024.

في حين تتميّز كل بلد وثقافة بأنها فريدة من نوعها، تهدف P.F. Chang's إلى تقديم تجربة طعام متسقة وحديثة لجميع الضيوف في جميع أنحاء العالم. افتتحت P.F. Chang's أول موقع دولي لها في المكسيك والكويت في عام 2009، ومنذ ذلك الحين افتتحت أكثر من 90 مطعمًا في 22 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 200 موقع في الولايات المتحدة. كل موقع من مواقع P.F. Chang's، سواء مطاعم بيسترو واسعة النطاق، أو المطاعم الرئيسية، أو مطاعم الوجبات الجاهزة (نموذج هجين لتناول الطعام)، أو الأماكن البديلة، يتميّز بعناصر تصميم فريدة تُكمل قائمة المأكولات المصنوعة من الصفر في المقالي الصينية.

مع أكثر من 25,000 موظف من الشركات وأصحاب الامتياز في جميع أنحاء العالم، تُواصل P.F. Chang's تعجيل توسّعها ونموها العالمي من خلال استهداف مواقع دولية جديدة في أوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية. تشمل افتتاحات المطاعم الإضافية المخطَّط لها في عامي 2023 و2024 غيانا ومطار سولت ليك سيتي الدولي ومطار سياتل تاكوما الدولي وقاعدة شيبرد الجوية بالقرب من ويتشيتا فولز بولاية تكساس.

يقول رفيق فاروق، المدير الأول لتطوير الأعمال في P.F. Chang's: "بينما نواصل توسيع نطاق أعمالنا الدولية ونمونا في أسواق جديدة، نتطلع إلى إقامة شراكات طويلة الأمد مع أصحاب الامتياز الجدد ونلتزم بتقديم التوجيه والدعم المستمرين".

تتعاون P.F. Chang's مع المستثمرين في جميع أنحاء العالم لتعزيز فرص التنمية التقليدية وغير التقليدية (مثل المطارات والكازينوهات والقواعد العسكرية). تُدرك P.F. Chang's أن الاستثمار هو مسعى عاطفي ولهذا السبب تلتزم بتوفير التوجيه المستمر والدعم من الدرجة الأولى لشركائها أصحاب الامتياز. للمزيد من المعلومات عن فرص الامتياز العالمية مع P.F. Chang's، يُرجى زيارة https://www.pfchangs.com/global .

لمحة عن P.F. Chang's

تأسست P.F. Chang's في عام 1993 على يد فيليب تشيانج وبول فليمنج، وهي أول علامة تجارية آسيوية متعددة الوحدات معترف بها عالميًا لتكريم تقليد الطبخ بالمقلاة الذي يبلغ عمره 2000 عام والاحتفال به باعتباره محور تجربة الضيوف. بفضل جذورها في المطبخ الصيني، تمتد قائمة الطعام اليوم في مطاعم P.F. Chang's إلى جميع أنحاء آسيا، للاحتفاء بالثقافات والوصفات من اليابان وكوريا وتايلاند وغيرها. يقدِّم كل عنصر استكشافًا فريدًا للنكهة، سواء كان ذلك كوكتيلًا مصنوعًا يدويًا، أو طبق غداء مطهو في مقلاة، أو عشاء احتفالي متعدد الأطباق. تمتلك P.F. Chang's في جميع أنحاء العالم أكثر من 300 مطعم في أكثر من 20 دولة وفي مواقع المطارات الأمريكية، بما في ذلك عدد من مواقع P.F. Chang's To Go التي تُقدِّم الوجبات الجاهزة وخدمات التوصيل. للمزيد من الأخبار عن P.F. Chang's، تفضَّل بزيارة pfchangs.com وتابعنا على Facebook ، و Twitter ، و Instagram ‏(@pfchangs).

نبذة عن شركة Gourmet Investments Pvt Ltd:

تأسست شركة Gourmet Investments Pvt Ltd، وهي جزء من مكتب عائلة بهارتي، في عام 2012 بهدف إعادة تعريف مشهد تناول الطعام غير الرسمي في الهند. ولقد استحدَثت علامات تجارية عالمية مرموقة مثل PizzaExpress وChili's وMinistry of Crab إلى البلاد، ما أضاف علامة تجارية لا مثيل لها لشعب الهند من خلال المواهب المتميزة والخبرة العقارية.

لمحة عن HMSHost

HMSHost هي شركة رائدة عالميًا في مجال إنشاء أماكن تناول الطعام في أماكن السفر. تدير هذه الشركة العالمية صاحبة المطاعم مواقع للأطعمة والمشروبات في 120 مطارًا في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. تتكوّن مجموعتها من المطاعم الحائزة على جوائز من مئات العلامات التجارية، بما في ذلك المفاهيم الملكية الحصرية، وشراكات الطهاة، والعلامات التجارية الوطنية والإقليمية والمحلية الشهيرة. تسعى HMSHost يوميًا جاهدة لتقديم أفضل تجربة لتناول الطعام في المطار لجميع المسافرين من خلال تقديم أطعمة وخدمة عملاء رائعة. أصبحت HMSHost جزءًا من Dufry Group في عام 2023 من خلال دمج الأعمال بين Dufry وAutogrill.

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