توضح البيانات المعيارية الجديدة قوة Volt وRedpanda في اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي

بيدفورد، ماساشوستس، 20 سبتمبر، 2023 /PRNewswire/ --أعلنت اليوم شركة Volt Active Data، وهي منصة البيانات الوحيدة التي لا تقبل المساومة والمصممة لدعم التطبيقات التي تتطلب السرعة والحجم والاتساق – في وقت واحد – عن نتائج دراسة أجريت حديثًا على معيار الأداء تبين أن كل من Volt وRedpanda يجتمعان لتوفير حل قوي للشركات التي تسعى إلى الاستفادة من اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي.

وقال كريس لارسن، مدير الشركاء والتحالفات الاستراتيجية في Redpanda: "إننا نتعاون بشكل جيد مع Volt لتمكين الشركات من اتخاذ إجراءات في الوقت الفعلي بشأن تدفق البيانات بتكلفة إجمالية أقل بكثير للملكية مقارنة بالحلول الأخرى".

المعيار — الأول ضمن سلسلة من المعايير التي تخطط Volt لإجرائها مع Redpanda — يحاكي تحويل سجلات تبديل الشبكة إلى بنود قابلة للفوترة باستخدام مجموعة Redpanda + Volt المكونة من 6 نقاط. لقد أثبت أن Volt كانت قادرة على معالجة أكثر من 100.000 قرار معقد في الثانية مقابل أقل من 13 دولارًا أمريكيًا في الساعة من تكاليف التشغيل.

يؤدي اتخاذ قرارات في الوقت المناسب بشأن الحصول على البيانات في الوقت الفعلي على نطاق واسع إلى إجبار عدد كبير جدًا من الشركات على إضافة طبقات إلى مجموعاتها، مما يؤدي إلى حلول مختلطة مكلفة تتسبب في النهاية إلى تعطيل أو عدم توفير الوظائف المثلى عندما يتعلق الأمر بإدارة تدفق البيانات مع تقليل زمن الوصول .

تم تصميم المنصة من الألف إلى الياء باستخدام واجهة برمجة تطبيقات نظام Apache Kafka الأصلية, Redpanda وتعمل على التخلص من التعقيد وتحسين الأداء وتقليل التكاليف. تعمل بنيتها المرنة على تحقيق أقصى استفادة من الموارد لتوفير زمن وصول أقل بمقدار 10 مرات وتكاليف أقل حتى 6 مرات – دون التضحية بالموثوقية. تم تحسين منصة Volt Active Data لتقل أوقات الاستجابة عن 10 مللي ثانية للبيانات الخاصة بالأحداث دون فرض أي تنازلات مقابل المرونة أو الدقة. جنبًا إلى جنب، توفر المنصات للشركات طريقة خالية من المخاطر للحصول على كل القوة التي تحتاجها للتعامل مع بيانات البث الخاصة بها على نطاق واسع عن طريق تقليل حجم البصمة ووقت الاستجابة.

وقال ديفيد فلاور، الرئيس التنفيذي لشركة Volt: "إنها فرصة كبيرة بالنسبة لنا، لكنها بالطبع فرصة أكبر للنظام البيئي للبيانات المتدفقة بأكمله". وأضاف: "إن قوة Volt وRedpanda لا تكمن في الجانب التقني فحسب، بل في الجانب المالي أيضًا: لأنه يمكنك الحصول على نتائج أعمال حقيقية من خلال الاستفادة من القرارات والإجراءات الحقيقية في الوقت الفعلي، وكل ذلك مع تقليل البصمة المعمارية والتكلفة الإجمالية للملكية".

نبذة عن منصة Volt Active Data

تمكّن منصة Volt Active Data الشركات من الاستفادة من القيمة الكاملة لبياناتها وتطبيقاتها من خلال جعلها ممكنة على نطاق واسع دون التأثير على السرعة أو الدقة أو الاتساق. استنادًا إلى تكديس مبسط وطبقة من الاستيعاب إلى الإجراء يمكنها تنفيذ قرارات في أقل من 10 مللي ثانية، يمنح أساس Volt الفريد والدقيق المؤسسات القدرة على زيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد من استثماراتها في شبكة الـ 5G وإنترنت الأشياء وAI/ML وغيرها من الاستثمارات، وضمان وقت تشغيل دائم، ومنع الاحتيال والتطفل، وتقديم مشاركة العملاء الشخصية للغاية، وتوفير التكاليف التشغيلية.

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