توضيح بشأن بيانات مبيعات Unitree لعام 2025

هانغتشو ، الصين ، 27 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أصدرت شركة "يوني تري روبوتيكس" Unitree Robotics ، الشركة الرائدة عالميًا في تطوير الروبوتات ذات الأغراض العامة ، توضيحًا رسميًا بشأن أرقام مبيعاتها وشحناتها لعام 2025 في 22 يناير 2026 ، استجابةً للمعلومات الخاطئة المتداولة عبر الإنترنت.

البيان الكامل للشركة هو كما يلي:

توضيح بشأن بيانات مبيعات "يوني تري" لعام 2025

1. على مدار الشهر الماضي ، ظلت العديد من المعلومات الخاطئة المتعلقة بحجم الشحن لعام 2025 في شركتنا تتداول عبر الإنترنت. لم تكشف "يوني تري" من قبل عن أي بيانات مبيعات لعام 2025 خارجًا. نحن نقدر اهتمام الجميع.

2. في عام 2025 ، تجاوز حجم الشحن الفعلي لروبوتات "يوني تري" الشبيهة بالبشر 5500 وحدة (يشير إلى الكمية التي تم بيعها وتسليمها فعليًا إلى العملاء النهائيين ، وليس حجم الطلب ؛ حجم الطلب أعلى). تجاوز الإنتاج الضخم لعام 2025 إجمالاً 6500 وحدة.

3. تتكون الأرقام المذكورة أعلاه فقط من روبوتاتنا الشبيهة بالبشر الخالصة ولا تشمل روبوتاتنا ذات الأذرع المزدوجة أو أي روبوتات أخرى.

4. في الوقت الحالي ، بالنظر إلى تنوع الأشكال الروبوتية ، نقترح عدم الجمع بين أرقام أنواع الروبوتات المختلفة معًا للمقارنة.

22 يناير 2026

حول Unitree Robotics

"يوني تري روبوتيكس" هي شركة لصناعة الروبوتات المدنية ذات شهرة عالمية، تركز على البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات من الروبوتات ذات الأرجل والروبوتات الشبيهة بالبشر ذات الأداء العام عالية المستوى للمستهلكين والصناعة، وروبوتات الأذرع سداسية المحاور، وما إلى ذلك.