توقع BingX اتفاقية مع Chelsea كشريك رسمي لمنصة عملات مشفرة

لندن, 8 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- حصلت BingX، وهي منصة تداول عملات مشفرة رائدة بأكثر من 10 ملايين مستخدم عالمياً، رسمياً على لقب الشريك الرسمي لأكمام قمصان فريق تشيلسي للرجال لبقية موسم 2023/2024، بالإضافة إلى قمصان التدريب للرجال لموسمين لاحقين.

هذه الشراكة الاستراتيجية، التي تعد دخولاً تاريخياً لـ BingX في مجال الرياضة والترفيه، وشهادة على التزامات مشتركة بالتفوق، تجمع بين قوتين رائدتين في الصناعة ومستعدتين لتشكيل المستقبل. انضم نادي تشيلسي، بتاريخه الغني وتفانيه في وضع المعايير، إلى BingX، التي أحدثت ثورة في مشهد العملات المشفرة منذ بدايتها في عام 2018.

BingX Inks Deal With Chelsea as Official Crypto Exchange Partner

علق كاسبر ستيلسفيغ، كبير مسؤولي الإيرادات في نادي تشيلسي، قائلاً: "نحن متحمسون لبدء عام 2024 بالإعلان عن شراكة مثيرة للغاية للنادي. إن تعاوننا مع واحدة من أسرع منصات العملات الرقمية نموا في العالم هو إشارة على طموحات النادي في ابتكار وتنمية شبكة شراكاتنا. ويتشارك كل من BingX وتشيلسي في الحماس والالتزام نحو الاستثمار في المستقبل، ونحن نتطلع إلى التعاون معهم في المواسم القادمة."

أعربت فيفيان لين، كبيرة موظفي المنتجات في BingX، عن حماستها تجاه الشراكة قائلةً: "إن هذا التعاون بين BingX وتشيلسي يُشير إلى رؤانا المشتركة للمستقبل. كلا الكيانين يحركهما نهج متبصر، ومعاً، نحن مستعدون لطرح تجارب ابتكارية التي سيكون لها صدى لدى مستخدمينا ومشجعي تشيلسي. لا تتعلق هذه الشراكة بالحاضر فقط، بل تتعلق بالمشاركة في خلق مستقبل حيث يحدد فيه التميز وتجارب التفكير المستقبلي رحلتنا معاً."

في هذا الشراكة الديناميكية، ستتعاون تشيلسي و BingX في مجموعة من الأنشطة التي تركز على نمو العلامة التجارية العالمية وجذب جماهير تشيلسي ومستخدمي BingX من خلال محتوى رقمي مثير. سيتم عرض علامة BingX التجارية بشكل بارز عبر ملعب Stamford Bridge الشهير وملعب تدريب النادي. ستتواصل BingX مع مئات الملايين من مشجعي تشيلسي المخلصين في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى المليارات الذين بتابعون الدوري الإنجليزي الممتاز في كل موسم.

حول BingX

تأسست BingX في عام 2018، وهي منصة عملات مشفرة رائدة تخدم أكثر من 10 ملايين مستخدم في جميع أنحاء العالم. تقدم BingX منتجات وخدمات متنوعة، بما في ذلك منتجات تداول فوري والمشتقات ونسخ التداول وإدارة الأصول ــ كلها مصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستخدمين، من المبتدئين إلى المحترفين. تلتزم BingX بتوفير منصة جديرة بالثقة والشفافية والتي تمكّن المستخدمين من خلال أدوات وميزات مبتكرة لرفع كفاءتهم في التداول.

حول نادي تشيلسي لكرة القدم

تأسس تشيلسي في عام 1905، وهو نادي كرة القدم الأكثر مركزيةً في لندن، ومقره في ملعب Stamford Bridge الشهير الذي يتسع لـ 40,000 متفرج. يُلقب النادي بـ "البلوز"، وقد رفع دوري أبطال أوروبا لأول مرة في عام 2012 وفاز أيضاً بالدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي ثماني مرات، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة خمس مرات، وكأس الاتحاد الأوروبي مرتين، وكأس الكؤوس الأوروربية مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين وبطولة دوري كرة القدم مرة واحدة في عام 1955.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2311104/BingX_Inks_Deal_With_Chelsea_as_Official_Crypto_Exchange_Partner.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/4478184/BingX_logo_Logo.jpg