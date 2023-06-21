توقع BLS International اتفاقية تعهيد تأشيرات الدخول مع سفارة إيطاليا في أبوظبي

نيو دلهي

21 يونيو 2023

/PRNewswire/ -- أبرمت BLS International، وهي شريك عالمي موثوق في مجال الخدمات القائمة على التكنولوجيا، اتفاقية كبيرة للاستعانة بمصادر خارجية للحصول على التأشيرة مع سفارة إيطاليا في أبو ظبي. تهدف الاتفاقية إلى تبسيط عملية طلب التأشيرة وتعزيز التجربة الشاملة للمتقدمين. في وقت سابق من هذا العام، حصلت BLS International فعليًا على ثلاثة عقود جديدة مع الحكومة الإيطالية في سنغافورة والسنغال وروسيا. مع الإضافة الأخيرة للبعثة الإيطالية في أبو ظبي، تتعاون BLS International الآن مع أربع بعثات إيطالية في جميع أنحاء العالم، مما يوسع نطاق وجودها بشكل كبير.

Sealing the Deal BLS International secures a significant agreement with the Embassy of Italy in Abu Dhabi marking a new era of collaboration

اختارت سفارة إيطاليا في أبو ظبي، شركة BLS International كشريكها المفضل لخدمات معالجة التأشيرات بسبب خبرة الشركة والتزامها بتقديم حلول فعالة وموثوقة. إن BLS International، بخبرتها الواسعة في التعامل مع التأشيرات والخدمات القنصلية، مجهزة تجهيزًا جيدًا لإدارة الطلب المتزايد على التأشيرات الإيطالية في المنطقة.

وأعرب شيخار أغروال، المدير العام المشترك لشركة BLS International، عن حماسه للتعاون، قائلاً: "يسعدنا أن نتشارك مع سفارة إيطاليا في أبو ظبي ونقدم أفضل خدمات التعهد للحصول على التأشيرات. تعكس هذه الاتفاقية التزامنا المستمر بتقديم حلول مبتكرة تركز على العملاء لعملائنا الكرام. نحن واثقون من أن منصات التكنولوجيا المتقدمة والقوى العاملة المتفانية لدينا ستضمن عملية سلسة وخالية من المتاعب للمتقدمين بطلبات التأشيرة".

مع وجودها العالمي القوي وأنظمة معالجة التأشيرات المتقدمة، تلتزم BLS International بضمان رحلة سلسة وفعالة لطلب التأشيرة. تستفيد الشركة من أحدث التقنيات، بما في ذلك المنصات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتدابير خصوصية البيانات، لضمان أعلى مستويات الأمان والدقة في النظام البيئي لمعالجة التأشيرات.

سيوفر التعاون بين BLS International وسفارة إيطاليا في أبو ظبي للمتقدمين مجموعة من الخدمات المريحة. وهذا يشمل مراكز التطبيق التي يسهل الوصول إليها، وجدولة المواعيد المرنة، والتتبع في الوقت الفعلي لحالة التطبيق.

نبذة عن شركة BLS International

تتمتع BLS International بسجل حافل في تقديم خدمات التعهيد للحصول على التأشيرات لمختلف البعثات الدبلوماسية والحكومات في جميع أنحاء العالم. لقد أكسبها تفاني الشركة في التميز التشغيلي والنهج المتمحور حول العملاء سمعة طيبة في تقديم خدمات عالية الجودة وموثوقة.

BLS International هي شركة هندية رائدة شهدت نموًا كبيرًا منذ إنشائها في 2005. بصفتها الشركة المحلية الوحيدة في صناعتها المدرجة في NSE وBSE، تلعب BLS International دورًا محوريًا في دعم تنمية الهند وتحقيق رؤيتها ورسالتها.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2105037/BLS_International_Services_Ltd.jpg

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