توقيع Kazakhtelecom وQatar Power International Holding WLL اتفاقية بشأن المبادئ التي تحدد عملية شراء MT-S Teli 2

الدوحة، قطر, 16 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- في إطار حفل التوقيع الذي شهده حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفخامة الرئيس Kassym-Jomart Tokayev رئيس جمهورية كازاخستان، وضمن سلسلة العقود الموقعة بين شركات قطرية ومختلف الجهات الكازاخستانية، وقعت شركة Power International Holding Company اتفاقية مبادئ للاستحواذ على شركة Mobile Telecom Services (MTS) في كازاخستان، المملوكة لشركة Kazakhtelecom (الشركة الوطنية للاتصالات).

وتعتزم Kazakhtelecom، أكبر مشغل اتصالات في كازاخستان، بيع أحد أصولها للهواتف المحمولة، وهي Mobile Telecom–Service LLP (العلامات التجارية Tele2/Altel) وهي إحدى الشركات الرائدة في الشرق الأوسط، لـ Power International Holding التي يقع مقرها في قطر. تم اليوم التوقيع على الاتفاقية الثلاثية بشأن المبادئ (Samruk-Kazyna JSC) من قبل الطرفين خلال الزيارة الرسمية لرئيس كازاخستان إلى قطر.

وفي 20 يناير من هذا العام، في اجتماع للجنة الدولة للتحديث الاقتصادي، تقرر بيع Mobile Telecom-Service LLP واليوم في قطر اتفقت Kazakhtelecom وSamruk-Kazyna وPower International Holding على الشروط الرئيسية لشراء حصة 100% في شركة MT-S LLP، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد محمد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة Power International Holding، عن سعادته بتوقيع اتفاقية الاستحواذ هذه وتوسيع أعمال شركة PIH في كازاخستان لما تتمتع به من فرص استثمارية واعدة وبيئة أعمال متقدمة. وأعرب السيد الخياط عن تقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لدعمه المستمر للقطاع الخاص القطري وتوسعاته على المستوى الدولي.

وتماشيًا مع أهداف التوسع الاستراتيجي لشركة Power International Holding، سلط الرئيس التنفيذي السيد رامز الخياط الضوء على دور عملية الاستحواذ في توسيع العروض التكنولوجية للشركة. وأعرب عن التزام الشركة بتطوير قطاع التكنولوجيا في كازاخستان من خلال نشر تقنيات الاتصالات المبتكرة. ستطلق PIH العنان لقدراتها المرموقة على استخدام تحليلات البيانات المتقدمة حول سلوك العملاء وأداء البنية التحتية للشبكة والمدفوعات الرقمية واتجاهات السوق لتقديم منتجات وخدمات رقمية جديدة في السوق بهدف إرضاء شعب كازاخستان وإبهاجه.