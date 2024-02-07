توقيع NetJets لاتفاقية اتصال جديدة لتمديد العلاقة لمدة 20 عامًا مع Gogo

ستقوم NetJets بتثبيت Gogo AVANCE و5G والنطاق العريض العالمي

برومفيلد، كولورادو، 7 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- توصلت شركة NetJets إلى اتفاق مع شركة Gogo Business Aviation (رمزها في NASDAQ: GOGO) يوفر لشركة NetJets القدرة على ترقية طائراتها الأمريكية إلى نُظم Gogo AVANCE L5، وGogo 5G، وGogo Galileo، وهي خدمة الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض والمدار الأرضي المنخفض (LEO) الخاصة بالشركة. وسيستفيد مالكو طائرات NetJets في أوروبا أيضًا من Gogo Galileo.

NetJets signed a new agreement with Gogo to install Gogo AVANCE, Gogo 5G and Gogo Galileo on its fleet.

قال Brad Ferrell، نائب الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة NetJets: "نحن ملتزمون بمنح الملَّاك تجربة سفر استثنائية، ويعد توافر شبكة Wi-Fi عنصرًا بالغ الأهمية في هذه التجربة. يحتاج أصحاب الطائرات إلى اتصال موثوق به لمواصلة عملهم أو التواصل مع وسائل الترفيه على متن الطائرة، مما جعل AVANCE L5 وGogo 5G المنصة المناسبة لتلبية احتياجاتهم، ولا سيَّما عند السفر داخل أمريكا. وفي الوقت نفسه، يعد Gogo Galileo حلاً مثاليًا لطائراتنا الأوروبية، فهو يقدم أداءً رفيع المستوى، ويمكن تثبيته على أي من طائراتنا، وهو مدعوم من قسم دعم عملاء Gogo العالمي الحائز على الجوائز."

تمنح الاتفاقية التي تبلغ مدتها 10 سنوات لشركة NetJets الفرصة لترقية أسطولها بالكامل من الطائرات إلى منصة AVANCE، بما في ذلك توفير خدمة 5G وخدمة LEO العالمية عبر الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض من Gogo، اعتمادًا على مهمة الطائرة.

وقال Sergio Aguirre، رئيس شركة Gogo والمدير التنفيذي للعمليات: "إن شركة Gogo متحمسة لمواصلة شراكتنا الطويلة الأمد مع NetJets. فمع وجود أكثر من 450 طائرة أمريكية مجهزة حاليًا بأنظمة Gogo، ستؤدي الترقية إلى AVANCE L5 إلى تحسين الأداء بمقدار ثلاث مرات، وسيعمل Gogo 5G على تحسين الأداء عدة مرات. وفي الوقت نفسه، نقدم أيضًا تجربة أفضل للمشغلين في جميع أنحاء أوروبا وحول العالم باستخدام Gogo Galileo."

وعلى مر مدة العلاقة التي تزيد عن 20 عامًا مع الشركة الرائدة عالميًا في مجال الطيران الخاص، أنشأت Gogo ميزات مثل تحديثات البرامج عبر الهواء لتلبية الاحتياجات التشغيلية المحددة لشركة NetJets مع توفير خدمات مثل Gogo Vision لتحسين تجربة الاتصال على متن الطائرة.

ولقد تم اختيار خدمات Gogo 5G وLEO satcom لطائرات NetJets الأمريكية، وقد تم تصميمها لتوفير إنتاجية عالية مع زمن وصول منخفض للغاية لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات والتطبيقات الكثيفة البيانات المستخدمة اليوم، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة في المستقبل. ومن المتوقع أن توفر شبكة Gogo 5G، المقرر إطلاقها في الربع الثالث من عام 2024، نحو 25 ميجابت في الثانية في المتوسط بسرعات قصوى تتراوح ما بين 75 و80 ميجابت في الثانية. وستكون خدمة LEO من Gogo أسرع بعدة مرات من أنظمة الأقمار الصناعية ذات التزامن الأرضي (GEO) الحالية؛ ومن المتوقع إطلاق هذه الخدمة العالمية في النصف الثاني من عام 2024.

أما بالنسبة لطائرات NetJets في أوروبا، تقدم Gogo Galileo هوائيين مثبتين على جسم الطائرة، وهما HDX، الذي تم تصميمه بحجم صغير يمكن تركيبه على طائرات رجال الأعمال بأي حجم، بما في ذلك الطائرات الخفيفة للغاية وذات المحركات التوربينية الكبيرة، وFDX، الذي تم تصميمه ليناسب الطائرات الأكبر حجمًا والذي سيقدم الأداء الأفضل في فئته.

تم تصميم منصة AVANCE، التي تشغل Gogo Galileo، على نحو محدد من أجل توفير مسارات ترقية سهلة للتقنيات والشبكات الجديدة. وبالنسبة لـ Gogo Galileo، فإن أي طائرة مثبت عليها منتج AVANCE (L3 أو L5 أو SCS)، لن تحتاج إلا إلى إضافة هوائي HDX أو FDX إلى جسم الطائرة للتمتع بفوائد تقنية شبكة الأقمار الصناعية LEO.

معلومات عن Gogo

Gogo هي أكبر مزود في العالم لخدمات الاتصال الواسع النطاق لسوق طيران الأعمال. نقدم مجموعة قابلة للتخصيص من أنظمة المقصورة الذكية لتوفير اتصال متكامل للغاية، وتمكين الترفيه على متن الطائرة، فضلاً عن الحلول الصوتية. يتم تثبيت منتجات وخدمات Gogo على الآلاف من طائرات رجال الأعمال من كل الأحجام وأنواع المهام، بدءًا من المحركات التوربينية وحتى أكبر الطائرات النفاثة العالمية، ويتم استخدامها من قِبل أكبر مشغلي طيران الملكية الجزئية، ومشغلي الطائرات المستأجرة، وإدارات طيران الشركات والأفراد.

واعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أبلغت شركة Gogo عن وجود 7150 طائرة أعمال تحلق وعلى متنها أنظمة ATG ذات النطاق العريض، منها 3784 طائرة تحلق باستخدام نظام Gogo AVANCE L5 أو L3؛ وتم تركيب 4,395 طائرة مزودة باتصال عبر الأقمار الصناعية الضيقة النطاق. تواصل معنا على www.gogoair.com.

معلومات عن NetJets

تضع شركة NetJets المعايير المميزة في هذا المجال، وتتفوق عليها، منذ عام 1964. واليوم، تفتخر NetJets بكونها إحدى شركات Berkshire Hathaway المعروفة بالتزامها الثابت بالسلامة والخدمة. تقدم مجموعة علامات NetJets الرائدة، التي تضم NetJets وExecutive Jet Management وQS Partners وQS Security، مجموعة متنوعة من حلول السفر القابلة للتخصيص، بما في ذلك خيارات الملكية المشتركة والإيجار وبطاقة الطائرة وإدارة الطائرات واستئجار الطائرات الخاصة وخدمات الوساطة والاستحواذ والخدمات الأمنية المتخصصة. وتعد هذه المجموعة الشاملة من الحلول السبب في اختيار الكثير من المسافرين الأكثر تميزًا في العالم لشركة NetJets، جيلًا بعد جيل. ويرجع ذلك أيضًا إلى أن NetJets تمتلك أكبر أسطول من الطائرات الخاصة وأكثرها تنوعًا في العالم، مما يتيح الوصول في أي وقت حتى إلى الوجهات النائية في كل أنحاء العالم. لمعرفة المزيد عن الشركة الرائدة في مجال الطيران الخاص، تفضل بزيارة netjets.com اليوم.

ملاحظة تحذيرية بخصوص البيانات التطلعية

تتضمن بعض الإفصاحات في هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعات أعمالنا والصناعة واستراتيجية الأعمال بما في ذلك علاقتنا مع NetJets والخطط والأهداف والتوقعات المتعلقة بمكانتنا في السوق والتوسع الدولي والتقنيات المستقبلية بما في ذلك خدمات Gogo's 5G وLEO والعمليات المستقبلية، والكفاءات المستقبلية والمعلومات المالية والتشغيلية الأخرى. عند استخدام كلمات مثل "نتوقع" و"نعتقد" و"نستمر" و"يمكن" و"نعتزم" و"ربما" و"نخطط" و"ينبغي" و"سوف" و"المستقبل"، أو صيغة النفي لهذه المصطلحات والعبارات أو ما شابه ذلك، فإن هذا لتحديد البيانات التطلعية في هذا البيان الصحفي.

تعكس البيانات التطلعية توقعاتنا الحالية في ما يتعلق بالأحداث أو النتائج أو العواقب المستقبلية. وقد تتحقق هذه التوقعات، وقد لا تتحقق. ومع أننا نعتقد أن التوقعات الواردة في البيانات التطلعية معقولة، إلا أنه لا يمكننا أن نقدم لك أي ضمان بأنها ستثبت صحتها. وقد تكون بعض هذه التوقعات مبنية على افتراضات أو بيانات أو أحكام يثبت عدم صحتها. قد تختلف الأحداث والعواقب والنتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن توقعاتنا بسبب مجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك المعروفة وغير المعروفة وعوامل أخرى. ومع أنه ليس من الممكن تحديد كل هذه المخاطر والعوامل، إلا أنها تشمل، من بين أمور أخرى، قدرتنا على تنفيذ اتفاقيتنا مع NetJets، وقدرتنا على تطوير ونشر Gogo 5G وAVANCE L5 وGogo Galileo وغيرها من التقنيات.

يمكن الاطلاع على معلومات إضافية بشأن هذه العوامل وغيرها تحت عنوان "Risk Factors" (عوامل المخاطرة) في تقريرنا السنوي وفقًا للنموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، كما تم تقديمه لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة ("SEC") في 28 فبراير 2023.

يمكن لأي من هذه العوامل أو مجموعة منها أن تؤثر بشكل جوهري في وضعنا المالي أو النتائج المستقبلية للعمليات ويمكن أن تؤثر في ما إذا كانت أي بيانات تطلعية واردة في هذا التقرير ستثبت في النهاية أنها دقيقة. إن بياناتنا التطلعية لا تشكل ضمانات للأداء المستقبلي، ويجب ألا تعتمد عليها بشكل غير مبرر. ولا يُعتد بأي من البيانات التطلعية إلا اعتبارًا من تاريخ إصدارها ولا نتعهد بأي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية علنًا، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

لتواصل العلاقات الإعلامية:

Dave Mellin، Gogo Business Aviation NetJets ‎+1 720-840-4788 KWT Global | استراتيجية العلامة التجارية [email protected] والعلاقات العامة

‎+1 614-849-7757

[email protected]

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