توقيع USI MONEY وENJAZ على شراكة إستراتيجية لإدخال الابتكار إلى مجال المدفوعات

إدخال تسويات الدفع في الوقت الفعلي إلى المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية, 18 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة USI Money، وهي شركة عالمية تتخصص في حلول الدفع، عن شراكة إستراتيجية مع شركة Enjaz Payment Services Company التي يقع مقرها في السعودية، مما يتيح معالجة المدفوعات في الوقت الفعلي في المملكة العربية السعودية. وللإعلان عن الشراكة، أُقيم حفل توقيع في الرياض.

USI MONEY AND ENJAZ SIGN STRATEGIC PARTNERSHIP TO INTRODUCE PAYMENT INNOVATION

يشهد مجال المدفوعات الرقمية في المملكة العربية السعودية تحولًا سريعًا مدفوعًا برؤية 2030. وتتيح هذه الشراكة للطرفين أن يظلا رائدين في هذا التطور، مما يعزز ضخ الابتكار إلى السوق من خلال استخدام التقنيات المتقدمة لتحسين فعالية وتوافر الخدمات المالية الرقمية. ومن الجدير بالذكر أن ثمة تركيزًا خاصًا على تلبية احتياجات الحجاج والسياح، والاستفادة من خبرة USI Money في هذا المجال.

قال نديم قريشي، من USI Money: "أنا متحمس للإعلان عن شراكتنا الإستراتيجية مع Enjaz. إذ تجسد هذه الشراكة تفانينا في الابتكار، مما يضمن لعملائنا إجراء معاملات سلسة. ولا يتعلق الأمر فقط بنقل الأموال؛ بل بكسر الحواجز وتعزيز الاقتصاد العالمي المتصل."

وقال خالد الزين، الرئيس التنفيذي لـ Enjaz: "يسعدنا أن نشهد إطلاق هذا التعاون. تتمتع USI Money بمعرفة وخبرة عميقة في سوق المدفوعات، لكونها مزود مدفوعات مشهورًا ومختصًا بالمدفوعات المتعلقة بالحج، وهي تسهم بخبرة لا تقدر بثمن في هذا التعاون وتعززه للمساعدة في تزويد العملاء بحلول مالية متقدمة تستفيد من البنية التحتية المكملة لـ Enjaz."

معلومات عن USI Money

تعد شركة USI Money، التي يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، وتتصدر مجال حلول الدفع العالمية. ومن خلال الاستفادة من أحدث التقنيات الخاصة، تعمل USI Money على تسهيل المعاملات الآمنة والسلسة في كل أنحاء العالم. وتلتزم الشركة بكل من القدرة على التكيف والتميز التكنولوجي، وتحافظ على مكانتها كشركة رائدة في مجال المدفوعات الدولية. ومن خلال نهجها المبتكر، تعمل USI Money على تمكين الشركات والأفراد على حد سواء من إدارة احتياجاتهم المالية الديناميكية بكفاءة.

معلومات عن Enjaz

تعد Enjaz Payment Services Company شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، وهي مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي داخل المملكة العربية السعودية، وتقدم مجموعة شاملة من الحلول المالية مع تواجد واسع النطاق في المدن الكبرى، حيث تضم 150 فرعًا بالإضافة إلى شراكات إستراتيجية مع بنوك عالمية مشهورة، وتمزج بسلاسة بين الخدمات الرقمية والقنوات المادية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2341964/USI_Money_Enjaz.jpg