توقيع اتفاقية بين شركة Sinopec وTotalEnergies لإنتاج وقود الطيران المستدام

بكين, 3 أبريل / نيسان 2024 / PRNewswire/ -- وقعت شركة الصين للبترول والكيماويات (HKG:0386، ""Sinopec) اتفاقية تاريخية مع شركة TotalEnergies في بكين، لإعلان تدشين مشروع مشترك لإنتاج وقود الطيران المستدام (SAF) من نفايات الزيوت في إحدى مصافي Sinopec. وتهدف الشراكة إلى توفير طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 230 ألف طن، مع خط الإنتاج الجديد بالتعاون بين الجانبين.

Sinopec and TotalEnergies Ink Agreement for Sustainable Aviation Fuel Production.

وأشاد Ma Yongsheng، رئيس مجلس إدارة شركة Sinopec، إلى الجهد المشترك باعتباره خطوة حاسمة إلى الأمام، مشيرًا إلى أنه "من خلال دمج تكنولوجيا وقود الطائرات الحيوية المتخصصة (SRJET) الخاصة بشركة Sinopec وتفانينا في تحسين جودة أصولنا وكفاءتها، إلى جانب التكنولوجيا الرائدة التي تقدمها شركة TotalEnergies ودورها في إنتاج وقود الطيران المستدام (SAF) في أوروبا، فإننا مجهزون جيدًا لتوفير حلول صديقة للبيئة ومنخفضة الكربون فائقة الكفاءة في جميع أنحاء العالم".

أعرب Patrick Pouyanné، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة TotalEnergies ، عن حماسه بشأن الشراكة مع شركة Sinopec، بوصفها إحدى رواد صناعة التكرير العالمية، وذلك فيما يخص إنتاج وقود الطيران المستدام (SAF) في الصين وإنشاء سلسلة قيمة لوقود الطيران المستدام. "يعد هذا المشروع محوريًا لإستراتيجية التحول الخاصة بشركة TotalEnergies التي تهدف إلى دعم جهود تقليل البصمة الكربونية لقطاع الطيران. وقد حددت الشركة هدفًا طموحًا لإنتاج 1.5 مليون طن من وقود الطيران المستدام (SAF) سنويًا بحلول عام 2030".

كرست شركة Sinopec جهودها طوال سنوات عديدة لتطوير صناعة وقود الطائرات الحيوية في الصين. يتم تصنيف وقود الطائرات الحيوية من وقود الطيران المستدام (SAF) المنتج من الموارد المتجددة مما يوفر تخفيضًا يصل إلى أكثر من 50٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون طوال دورة الإنتاج والاستخدام، مقارنة بوقود الطائرات التقليدي المعتمد على النفط. نجحت Sinopec في تطوير تكنولوجيا إنتاج وقود الطائرات الحيوية في عام 2009، وذلك سعيًا لضمان حقوق الملكية الفكرية، وقد نجحت بعد ذلك في إنتاج وقود الطائرات الحيوية المؤهل لأول مرة في ديسمبر 2011. بدأت الرحلات التجريبية الناجحة في مطار Shanghai Hongqiao بشهر أبريل من عام 2024، حيث انطلقت رحلات تجارية بين شنغهاي وبكين في عام 2015، كما جرى إتمام رحلات جوية عبر المحيطات من بكين إلى شيكاغو في عام 2017، مما جعل الصين أول دولة آسيوية والرابعة عالميًا من حيث امتلاك قدرات محلية لتطوير تكنولوجيا وقود الطائرات الحيوية.

بدأت منشأة وقود الطائرات الحيوية في مايو 2022 التجربة الأولى على نطاق صناعي في الصين، من الإنتاج التجريبي لدى شركة Zhenhai Refining & Chemicals وحصلت على أول شهادة عالمية في آسيا لطائرات الطيران المستدامة المعتمدة على طاقة الوقود الحيوي المطابق لمعايير RSB في وقت لاحق من ذلك العام، كما حصلت بعد ذلك على شهادات صلاحية الطيران لوقود الطائرات الحيوية المنتج محليًا على نطاق واسع في سبتمبر.

وفي يوم توقيع اتفاقية الشراكة مع شركة TotalEnergies للتعاون في مجال إنتاج وقود الطائرات؛ تم كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين شركة Sinopec ووزارة التجارة التايلاندية في بانكوك، والتي تهدف إلى زيادة تعزيز ترويج المنتجات والتعاون في توسيع نطاق السوق.

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