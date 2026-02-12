توقّع AMI وكيرنو اتفاقية استراتيجية بالتزامن مع افتتاح منشأة كيرنو التصنيعية من الفئة المؤسسية في جولة إنتاج متكاملة حصرية

أتلانتا، 12 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أبرمت شركة AMI®، الرائدة عالمياً في مجال البرمجيات الثابتة الديناميكية، اتفاقية ترخيص تقني رئيسية مع شركة كيرنو (KERNO)، الشركة الإماراتية المصنِّعة لأجهزة تكنولوجيا المعلومات على المستوى المؤسسي، وذلك خلال جولة حصرية في منشأتها التصنيعية الجديدة في واحة دبي للسيليكون (DSO) يوم 10 فبراير. وتؤكد هذه الاتفاقية الزخم المتزايد وراء طموحات الشرق الأوسط الرامية إلى تعزيز البنية التحتية السيادية لتكنولوجيا المعلومات، وتنويع القدرات الصناعية، وجذب الاستثمارات التقنية عالية القيمة.

تُعد شركة كيرنو إنتربرايزس شركة رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تصنيع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للمؤسسات؛ إذ أطلقت مؤخراً أول وحدات خوادم مؤسسية جاهزة للإنتاج، بدعم من استثمار كبير، وذلك عبر إعلان جرى خلال منصة "اصنع في الإمارات" (Make it in the Emirates) التابعة لـوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وتتخصص الشركة في تجميع الخوادم الإقليمية، وتكامل الأجهزة، والنشر المخصّص لعملاء المؤسسات ومراكز البيانات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

بموجب الاتفاقية، ستقوم شركة كيرنو إنتربرايزس بتصنيع خوادم تعتمد على تقنيات AMI المرخَّصة Aptio® V وMegaRAC® SPX، مع التخطيط لتنفيذ حلول أمن البرمجيات الثابتة من خلال Tektagon® لدعم منصات السيليكون للجيل التالي. وتعزز هذه الشراكة مرونة سلسلة التوريد الإقليمية، وتُسرّع وتيرة تسليم البنية التحتية المتقدّمة للخوادم محلياً، مما يدعم استمرار ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات التحول الرقمي والخدمات السحابية وتوسعة مراكز البيانات.

قال عمران أحمد، كبير موظفي المبيعات في شركة AMI: "تفخر AMI بالشراكة مع كيرنو لتقديم حلول متكاملة لبرمجيات المنصات الثابتة، من Aptio وMegaRAC وصولاً إلى حلول الأمان Tektagon. نحن ملتزمون بدعم رؤية كيرنو "صنع في الإمارات" وخارطة طريق الابتكار المستمر لديها."

قال كريس كاسويل، المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة كيرنو: "يدعم العمل مع AMI مهمّتنا في بناء منصات خوادم قوية وآمنة وعلى المستوى المؤسسي محلياً، وتسريع طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في تصنيع البنية التحتية الرقمية عالية القيمة. ومن خلال الجمع بين الخبرة العالمية والتنفيذ المحلي، نهدف إلى تحقيق السيادة التكنولوجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز مكانتها كمركز موثوق لتصنيع تكنولوجيا المعلومات للجيل التالي."

نبذة عن AMI

تجسِّد AMI مفهوم "إعادة ابتكار البرمجيات الثابتة" للحوسبة الحديثة. وبصفتها رائدة عالمية في مجال البرمجيات الثابتة الديناميكية لحلول الأمان والتنسيق وإمكانية الإدارة، تمكّن AMI منصات الحوسبة حول العالم، من البيئات المحلية إلى السحابة وصولاً إلى الحافة. وقد أسفرت التقنية الأساسية الرائدة على مستوى الصناعة، إلى جانب الدعم المتواصل الذي تقدّمه AMI لعملائها، عن شراكات طويلة الأمد وتحفيز الابتكار لدى بعض أبرز العلامات التجارية في صناعة التكنولوجيا المتقدّمة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.ami.com.

نبذة عن كيرنو

تُعد شركة كيرنو إنتربرايزس (Kerno Enterprises) أول شركة عالمية لتصنيع أجهزة تكنولوجيا المعلومات على المستوى المؤسسي يتم تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومقرها دبي. وباعتبارها مبادرة صناعية وطنية، تقوم كيرنو بتوطين تطوير وإنتاج البنية التحتية الرقمية الحيوية، بما يدعم الأمن الوطني والسيادة التكنولوجية والاستراتيجية الصناعية طويلة الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة. تدعم كيرنو الرؤى الاستراتيجية للإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك" Operation 300bn مشروع 300 مليار"، وبرنامج المحتوى الوطني In-Country Value (ICV)، ومبادرة "اصنع في الإمارات (Make It in the Emirates) "، من خلال توطين تصميم وتطوير وإنتاج البنية التحتية الرقمية الحيوية مثل خوادم المؤسسات، وخوادم الذكاء الاصطناعي، وأنظمة تخزين البيانات.

الموقع الإلكتروني: www.kerno.ae

AMI علامة تجارية مسجَّلة لشركة AMI US Holdings, Inc. وAptio وMegaRAC وTektagon علامات تجارية مسجَّلة لشركة AMI. وجميع العلامات التجارية المسجَّلة والعلامات التجارية الأخرى تعود ملكيتها إلى شركاتها المعنيّة.

