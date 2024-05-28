تي في إم كابيتال هيلثكير تعلن عن إغلاق صندوق عافية الموجه للاستثمار في المملكة العربية السعودية

تم جمع قرابة 250 مليون دولار أمريكي (920 مليون ريال سعودي) من نخبة مرموقة من المستثمرين السعوديين والخليجيين والأوروبيين تحت قيادة شركة صندوق الصناديق التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (JADA) .

يُعد صندوق عافية الصندوق الأكبر من نوعه الذي يركز في الأساس على دعم الأولويات الطبية الرئيسية لرؤية المملكة العربية السعودية 2023 وبرنامج تحول القطاع الصحي.

يتوقع الصندوق جمع مبلغ إجمالي يتراوح بين 400 و500 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك الاستثمارات المشتركة المتوقعة من قاعدة شركائها المحدودين القوية، واستثمار هذا المبلغ في شركات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الشركات العالمية التي تنفذ مشاريع توسع كبرى في المملكة.

الرياض، المملكة العربية السعودية ودبي، الإمارات العربية المتحدة, 28 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "تي في إم كابيتال هيلثكير" -المتخصصة في استثمارات رأس المال لدعم نمو وتوسع الشركات في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم- اليوم عن إغلاق صندوق عافية (شراكة محدودة) بقيمة تُقدر بـ250 مليون دولار أمريكي تقريباً في الدفعة الثانية له من جمع رؤوس الأموال في الشرق الأوسط.

تزاول شركة "تي في إم كابيتال هيلثكير" أعمالها في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2009، وفي منطقة جنوب شرق آسيا منذ عام 2021. يستند الصندوق الجديد إلى النجاحات التي حققتها الشركة من قبل في هذه المنطقة، وهو يقدم عوائد جذابة ويستعرض قدرته على إبرام الصفقات وتطوير شركات ناجحة مستدامة تتمتع بفرص نمو ممتازة وفرق إدارة قوية.

تستهدف شركة "تي في إم كابيتال هيلثكير" تلبية الاحتياجات غير المستوفاة في قطاع الرعاية الصحية، كما تستثمر في الشركات الريادية التي تؤثر تأثيراً راسخاً على المجتمعات المحلية، فضلاً عن العوائد القوية التي تقدمها للمستثمرين. لقد رسخت الشركة سمعتها في المجال بوصفها شركة إدارة الصناديق العالمية الأولى التي تستثمر وتدير كبرى شركات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. وتستثمر الشركة أيضاً في الصفقات التي تهدف إلى تعزيز نمو الشركات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بهدف دعم خطط توسعها وتوجيهها نحو دخول سوق المملكة العربية السعودية ومنطقة دول الخليج العربي بشكل عام. من خلال هذا النهج المزدوج للتحفيز، تعزز شركة "تي في إم كابيتال هيلثكير" إسهامها في تحويل منظومة الاقتصاد السعودي وتمكين المنطقة من الوصول إلى المنتجات والتقنيات والخدمات الرائدة على مستوى العالم.

فيما يلي أمثلة الاستثمارات الأولى للصندوق:

مستشفيات وعيادات برايا للرعاية الطبية: سلسلة مستشفيات وعيادات متخصصة في الرعاية الطويلة الأجل والرعاية بعد الإصابات الحادة وإعادة التأهيل في الرياض، وجدة، وأبها.

شركة DEBx Medical : شركة مُصنِّعة ومطورة لمنتجات مبتكرة لعلاج الجروح المزمنة وتوشك على دخول السوق السعودية

مجموعة "نيوروكير": شركة رائدة في الابتكار في مجال خدمات ومنتجات الصحة النفسية المخصصة حسب حالة الفرد تتخذ من ميونخ مقراً لها وتمتلك عيادات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا، وأستراليا، كمأ أنها تتأهب حالياً لدخول السوق السعودية وأسواق دول منطقة الخليج العربي

تتنوع صفقات الصندوق الأخرى بين مجالات محاربة الشيخوخة والجينوم، وطب الأورام، وتصنيع المستحضرات الدوائية، وأدوات التشخيص.

صرح بندر الحمالي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة صندوق الصناديق (JADA)، قائلاً: "يمثل إغلاق صندوق عافية التابع لشركة " تي في إم كابيتال هيلثكير" نقطة فارقة في عملية جمع رؤوس الأموال الخاصة وضخها في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، ونعتز بقيادة هذا الاستثمار، وتوفير رأس المال لدعم تنمية القطاع بما يتماشى مع رؤية 2030".

علَّق الدكتور/ هيلموت إم شوسلر -المدير والرئيس التنفيذي لشركة "تي في إم كابيتال هيلثكير"- قائلاً: "نفخر باستقطاب نخبة مرموقة من المجموعات الاستثمارية المؤسسية والعائلية من المملكة العربية السعودية ودول منطقة الخليج العربي الأخرى وأوروبا للوصول إلى هذه الدفعة الكبيرة من رؤوس الأموال وتوظيفها في الاستثمار في الشركات المحلية في المملكة العربية السعودية والشركات العالمية الساعية لدخول هذه السوق. إننا نتمتع بمقومات فريدة تؤهلنا للنجاح؛ فلدينا فريق قيادة يضم مسؤولين تنفيذيين يتمتعون بخبرة طويلة الأمد في سوق أوروبا وسوق الولايات المتحدة الأمريكية وكوَّنوا على مدار مسيراتهم المهنية شبكات عالمية ممتازة، وسيعمل هذا الفريق جنباً إلى جنب مع خبراء الرعاية الصحية المحليين في المملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك، نستثمر في منطقة دول الخليج العربي ومصر منذ أكثر من 13 عاماً، ونزاول أعمالنا في المملكة العربية السعودية بالتحديد منذ عام 2015 وذلك من خلال شركات محفظتنا الاستثمارية السابقة: مركز بروفيتا العالمي الطبي ومركز كامبريدج الطبي العالمي. اليوم، نحن متحمسون للغاية لاستغلال قدراتنا وتوجيهها نحو تحسين منظومة الرعاية الصحية المحلية والإقليمية على نطاق أوسع، والمساعدة في تعزيز وصول المرضى في جميع أنحاء المنطقة إلى خدمات الرعاية الصحية والمنتجات الطبية والأنظمة العلاجية ذات الجودة العالية".

تمتلك شركة "تي في إم كابيتال هيلثكير" فروعاً في الرياض، ودبي، وسنغافورة، ومدينة هو تشي منه، بالإضافة إلى المكاتب الداعمة في ميونخ وبوسطن. وقد مثلَّها في جمع الأموال شركة المحاماة العالمية "مورجان لويس".

نُبذة عن شركة "تي في إم كابيتال هيلثكير"

شركة "تي في إم كابيتال هيلثكير" هي شركة أسهم خاصة متخصصة في الرعاية الصحية تتمحور أعمالها على الأسواق الناشئة في دبي وسنغافورة، ولها مكاتب في الرياض ومدينة هو تشي منه، ومكاتب داعمة في ميونخ وبوسطن. تستثمر الشركة في رؤوس الأموال المخصصة للنمو والتوسع في شركات الرعاية الصحية بهدف تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية ذات الجودة العالية على المستوى المحلي، وتوفير مصادر محلية للمنتجات الطبية في قطاعات الأدوية، والأجهزة الطبية، وأدوات التشخيص. يتمتع شركاء الاستثمار وإدارة الأعمال والمجموعة القوية من كبار الاستشاريين الإقليميين والعالميين بسجل طويل الأمد حافل بالإنجازات العالمية في مجال استثمارات الرعاية الصحية، والمساهمة الفعالة في مجالس إدارة الشركات، والمشاركة في وضع الإستراتيجيات وتنفيذها، بالإضافة إلى الخبرة الواسعة في إدارة أعمال الرعاية الصحية في الأسواق ذات الصلة. تعقد الشركة اتفاقيات شراكة مع فرق إدارية

محلية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا لبناء شراكات رائدة محلية أو إقليمية، كما أنها تدعم بعناية وبشكل انتقائي الشركات التي تعمل في أوروبا أو أمريكا الشمالية للتوسع وزيادة النطاقات الجغرافية التي تستهدفها.

تضمن الشركة الجودة الطبية لشركاتها الخدمية عن طريق مشاريع التعاون مع رواد التكنولوجيا الطبية على مستوى العالم والشركاء السريريين، بالإضافة إلى جهات الاعتماد الدولية مثل اللجنة الدولية المشتركة (JCI). يجمع النهج الاستثماري والتشغيلي لشركة "تي في إم كابيتال هيلثكير" بين إيجاد القيمة التجارية القوية وإدرار العوائد المالية من خلال الاستثمار المسؤول الذي يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

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