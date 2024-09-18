تي كي اليفيتور تقدم منصة الخدمة الشاملة إلى مطارات دبي

يغطي عقد الخدمة المتجدد متعدد السنوات ما يقارب 5,000 مصعد وسلم متحرك ومعدات أخرى من تي كي اليفيتور وشركاء آخرين

يمثل الفوز علامة فارقة رئيسية لمنصة "الخدمة الشاملة من تي كي اليفيتور " في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- عززت تي كي اليفيتور (تي كي اي) الشركة الرائدة عالميًا في مجال النقل العمودي وحلول التنقل الحضري، مكانتها كشريك أساسي في البنية التحتية في الشرق الأوسط من خلال عقد خدمة كبير مع مطارات دبي. وتغطي الاتفاقية متعددة السنوات صيانة ما يقارب 5000 مصعد وسلالم متحركة وغيرها من المعدات.

باعتباره مطار دبي الرئيسي، يعد مطار دبي الدولي أكثر المطارات الدولية ازدحامًا في العالم؛ حيث خدم 87 مليون مسافر في عام 2023. يعد ضمان النقل الآمن والمريح والموثوق به للركاب والموظفين أمرًا حيويًا. تدعم منصة الخدمة الشاملة الجديدة من تي كيه اليفيتور هذا الهدف من خلال الخدمة المبسطة وصيانة أصول التنقل على مستوى جميع العلامات التجارية الكبرى.

وبموجب العقد المجدَّد، سيقوم أكثر من 100 من المهنيين المتخصصين في "تي كيه إي" بخدمة الوحدات على مستوى كافة أنحاء عمليات نقل الركاب والبضائع في المطار.

قال يورغن بولر، الرئيس التنفيذي لشركة تي كي اليفيتور في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: "يعزز تجديد العقد موقع تي كيه اليفيتور البارز في سوق الشرق الأوسط. ونستمر في توفير وصيانة حلول التنقل للعديد من مشاريع البنية التحتية الشهيرة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك مطار دبي الدولي".

بدأت علاقة تي كيه اليفيتور مع شركة "مطارات دبي"، الجهة المالكة والمديرة لمطار دبي الدولي، في عام 2004 بتركيب أكثر من 700 مصعد وسلم متحرك. في عام 2015، حصلت الشركة على عقد خدمة كبير بفضل نهجها الذي يركز على العملاء، وهو أحد أكبر العقود التي حصلت عليها على مستوى العالم في ذلك الوقت. اليوم، تعد منصة الخدمة الشاملة لشركة تي كي إي حجر الزاوية في التعاون الموسع.

علّق عمر بيناداي، كبير مسؤولي التكنولوجيا والبنية التحتية في شركة "مطارات دبي" قائلاً: "هدفنا الأساسي هو تقديم تجربة سفر سلسة وآمنة وفعالة لضيوفنا. تتيح لنا الشراكة مع تي كي اليفيتور الالتزام بهذه المعايير عبر بنية التنقل الواسعة لدينا."

أضاف إدواردو مونتيرو، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة تي كي اليفيتور: "لقد قدمّنا رؤية جديدة لكيفية تقديمنا للفوائد والقيمة التعاونية لعملائنا من خلال الصيانة والخدمة الفعالة عبر مجموعة متنوعة من المعدات. كانت هذه القدرة المميزة أساسية في تعزيز موقعنا كشريك رئيسي في عمليات المطار. نحن فخورون بمواصلة دعمنا لالتزام شركة "مطارات دبي" بالتميز وسلامة الركاب."

خدمة رائعة، في أي مكان، في أي وقت: الخدمة الشاملة من تي كي اليفيتور

الخدمة الشاملة من تي كي اليفيتور هي منصة دعم رائدة في الصناعة تقدم تغطية خدمة مصاعد استباقية ومرنة وشاملة في جميع أنحاء العالم.

باعتبارها شريكًا موثوقًا، ومع شبكة عالمية تضم 25,000 فني مدرب تدريبًا عاليًا وأكثر من 1,000 مركز خدمة في أكثر من 100 دولة، تضمن تي كي إي وقت التشغيل على مستوى كافة المعدات من خلال مزيج من الدعم عن بُعد والدعم الميداني.

تتيح قدرات الطرف الثالث، المدعومة من قبل الخدمات التقنية الدولية في دبي وعلى مستوى العالم، صيانة أي علامة تجارية كبرى وأنواع مختلفة من معدات النقل العمودي متعددة العلامات التجارية، مثل المصاعد والسلالم المتحركة، وفق أعلى معايير الصناعة. وهذا يضمن المساعدة الفورية في أي مكان في العالم. طوال هذه العملية، تعطي تي كي اي الأولوية للسلامة الشخصية والاستدامة، وتقليل التأثير البيئي من خلال طول عمر المعدات والخدمات اللوجستية المبتكرة.

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