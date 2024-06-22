تيانجين تتقدم مع الذكاء الاصطناعي

بكين، 22 يونيو/حزيران 2024 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري من China Daily:

قال قادة الأعمال والخبراء يوم الجمعة إن وضع الصين كقوة صناعية رائدة في العالم سيصبح أكثر وضوحا في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تستمر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التقدم في الصين وإحراز تقدم رقمنة الصناعة التحويلية بشكل أكبر.

كما قالوا إن تطوير التقنيات الذكية في الصين سيعيد تشكيل العديد من الصناعات ويخلق المزيد من فرص النمو للشركات في الداخل والخارج.

The “CEO: Grow with China” roundtable was held Friday as part of the ongoing World Intelligence Expo 2024 in Tianjin. Zhong Nan, Zhou Lanxu, Zheng Yiran, Ouyang Shijia and Zhuang Qiange contributed to the story

وقد أدلوا بهذه التصريحات خلال المائدة المستديرة تحت عنوان: "الرئيس التنفيذي: النمو مع الصين"، والتي عقدتها صحيفة China Daily وقسم الدعاية للجنة بلدية تيانجين للحزب الشيوعي الصيني ومكتب تيانجين للصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

يعد هذا الحدث حدثًا جانبيًا لمعرض الذكاء العالمي 2024 الجاري، الذي افتتح يوم الخميس في تيانجين.

قال راني جاركاس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة Cedrus، الذي يعتقد أن الصين ستصبح رائدة في هذا المجال بحلول عام 2030 إلى 2035: "ستتحرك تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المبتكرة (الاخرى) في الصين في الاتجاه الصحيح".

"من الواضح جدًا أنه إلى جانب الاستثمار في القدرة، شهدنا إدخال المزيد من الأتمتة، بالإضافة إلى تطبيق تقنيات التصنيع الرقمية. ونحن نرى ذلك في سلسلة التوريد لدينا في الصين اليوم،" كما قال جوليان ماكورماك، المدير الإقليمي لِـRolls-Royce في الصين الكبرى.

قال وي جيانجو، نائب وزير التجارة السابق في الصين، إن قطاع التصنيع العالمي يجري حاليًا إعادة هيكلته. يتحرك القطاع نحو أن يصبح أكثر رقمية وذكية ومنخفضة الكربون، وكذلك لتوفير خدمات ذات جودة أعلى.

"من المتوقع أن تستمر الرقمنة في تمكين التحديثات الصناعية الصينية والتصنيع الذكي. من المتوقع أن تقدم البلاد مساهمات جديدة في التقدم الصناعي العالمي والتنمية الاقتصادية،" كما قال تشاو تشونغشيو، رئيس جامعة الأعمال التجارية والاقتصاد الدولي في بكين.

قال لان جون، المدير العام لشركة Agela & Phenomenex China، إن الصناعة الذكية في الصين، مدفوعة بالدعم الحكومي وطلب السوق، تستعد للعب دور متزايد الأهمية على المسرح العالمي.

ناقش قادة الأعمال والخبراء في المائدة المستديرة بدقة النماذج الجديدة والقوى الدافعة لتطوير الصناعات الذكية في تيانجين والتصنيع الذكي. كما يعتقدون أن التنمية عالية الجودة في المدينة ستخلق المزيد من الفرص لكل من الشركات الصينية والأجنبية.

قال هوانغ يانشيانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة CarbonNewture، إن ميناء تيانجين الذكي الخالي من الكربون والمجمعات الصناعية منخفضة الكربون هي أمثلة نموذجية لدمج الممارسات الصديقة للبيئة والتقنيات الخضراء في عمليات التصنيع لزيادة القدرة التنافسية.

أطلقت مجموعة Cedrus مؤخرًا صندوقًا في منطقة بينهاى الجديدة في تيانجين، لاستغلال إمكانات التعاون الاستثماري في صناعة الطب الحيوي.