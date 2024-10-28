تيانجين تحتضن المسابقة النهائية للدورة الرابعة لعرض اللغة الصينية لطلاب المدارس الابتدائية العالمية في إطار "جسر اللغة الصينية"

TIANJIN, China, 28 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- أقيمت المسابقة النهائية للدورة الرابعة لعرض اللغة الصينية لطلاب المدارس الابتدائية العالمية في إطار "جسر اللغة الصينية" على مسرح ميديا لمحطة تلفزيون تيانجين، في السادس والعشرين من أكتوبر 2024، بحضور مسؤولين من بلدية تيانجين ومركز التبادل والتعاون بين اللغة الصينية واللغات الأجنبية التابع لوزارة التعليم الصينية.

Contestants of the 4th “Chinese Bridge” Chinese Show for Foreign Primary School Students Finals pose for photos Solo Uniacke from the UK wins the global champion of the 4th “Chinese Bridge” Chinese Show for Foreign Primary School Students

على أنغام موسيقى مبهجة، انطلق حفل "جسر اللغة الصينية" بشكل حيوي، حيث تجلت السعادة والصداقة التي اكتسبها المتسابقون من مختلف أنحاء العالم خلال رحلتهم إلى الصين. وتضمن الحفل استعراض الجولات الدراسية للمتسابقين وأنشطتهم الثقافية في بكين وتيانجين، بالإضافة إلى مشاعرهم تجاه المشاركة في هذه المسابقة.

تكونت المسابقة النهائية من ثلاث حلقات، وهي: "التحدي في المتجر السحري" و"التحدي في الظلال المتغيرة" و"الحوار مع أخت القمر"، بهدف إبراز فهم المتسابقين للثقافة الصينية، وإظهار قدرتهم على التعبير باللغة الصينية واستخدامها، وكذلك مهاراتهم في التلخيص. كانت منصة المسابقة النهائية مفعمة بمشاهد الطفولة، حيث زينت بألعاب الأطفال المفضلة مثل الأراجيح والخيول المتأرجحة، مما أتاح للمتسابقين إكمال المسابقة في بيئة مريحة وممتعة.

في حلقة "التحدي في المتجر السحري"، تحولت المنصة إلى متجر، حيث كان على المتسابقين اختيار المنتجات الصحيحة وفقا للمتطلبات المعنية، وتقديمها بشكل ارتجالي. أما في حلقة "التحدي في الظلال المتغيرة"، فكان يجب على المتسابقين دبلجة أعمال الرسوم المتحركة الصينية الكلاسيكية، حيث قام كل ثلاثة متسابقين بدبلجة نصوص مختلفة لدور شخصية واحدة بالتتابع. وفي حلقة "الحوار مع أخت القمر"، كان على المتسابقين التعبير عن آرائهم ومشاعرهم تجاه خمس مواد مميزة جربوها في مدارس صينية، وهي الرياضة والموسيقى والحرف اليدوية والعلوم والقراءة.

بعد منافسة شديدة، توج المتنافس البريطاني SOLO UNIACKE بلقب بطولة العالم ولقب بطولة أوروبا في نفس الوقت. وفازت YU XUAN TSEN JANICE من ماليزيا بلقب بطولة آسيا، وحصل NAOMIE TAMANY FANDO NGONGANG من الكاميرون على لقب بطولة أفريقيا، وأحرز SAM PAUL FINE من الولايات المتحدة الأمريكية لقب بطولة أمريكا، بينما أحرز MUNOTIDAISHE SARUWAKA من نيوزيلاندا لقب بطولة أوقيانوسيا.

على مدى أسبوعين من التفاعل، أنشأ الطلاب من دول مختلفة صداقات قوية بينهم، في إطار "جسر اللغة الصينية". بعد انتهاء المسابقة، غنّى المتسابقون معا أغنية موضوع "جسر اللغة الصينية"، مما جعل أجواء مسابقة النهائية لهذه الدورة لعرض اللغة الصينية تصعد إلى ذروة الحماسة.

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