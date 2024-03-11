تيراباي والفردان للصرافة: شراكة استراتيجية لتقديم حلول تحويلات مالية عابرة للحدود بتقنيات رقمية متقدمة

الدوحة قطر

11 مارس / آذار 2024

/PRNewswire/ --

في تطور هام لقطاع التحويلات المالية، أعلنت تيراباي، شبكة الدفع عبر الحدود العالمية، عن شراكة استراتيجية مع الفردان للصرافة. تهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من بنية تيراباي الرقمية المتقدمة في مجال الدفع ومن الحضور الراسخ لشركة الفردان للصرافة في القطاع، مما يمثل لحظة فارقة في تطور حلول التحويلات المالية عبر الحدود.

تعد الفردان للصرافة الأقوى في قطر في قطاع التحويلات المالية، حيث تجلب إلى الطاولة ثروة من الخبرة والتزامًا قويًا بتيسير المعاملات المالية بسلاسة. من المقرر أن توفر هذه الشراكة مجموعة من الفوائد للفردان للصرافة، مع التركيز على الاستفادة من بنية تيراباي الرقمية المتطورة في مجال الدفع. من خلال الانضمام معًا، تهدف هذه الشراكة الى تسهيل التحويلات المالية عبر الحدود بطريقة سلسة وفعالة من حيث التكلفة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.

سوديش غيرييان، رئيس التحويلات المالية عبر الحدود في تيراباي، أعرب عن حماسه لهذه الشراكة قائلاً: "تيراباي، الرائدة في توفير بنية تحتية رقمية للدفع، مكرسة لتحويل مشهد التحويلات المالية. تُعتبر الشراكة مع الفردان للصرافة فرصة لتعزيز حضور تيراباي في السوق القطري واكتساب ميزة استراتيجية في قطاع التحويلات المالية."

ويضيف: "تُظهر الشراكة التزام تيراباي بالابتكار ومعياراً جديداً في قطاع التحويلات المالية. "

تعرف تيراباي بابتكار حلول تحويل عبر الحدود آمنة وسهلة الوصول وسلسة . و ، تهدف تيراباي إلى احداث ثورة في مشهد الدفع الرقمي بالشراكة مع الفردان للصرافة.

بشار الوقفي، المدير العام لشركة الفردان للصرافة، صرح قائلاً: "يسرنا أن نعلن عن شراكتنا مع تيراباي، هذا التعاون يضيف المزيد من الخدمات القيمة إلى عروضنا الحالية للعملاء. في شركة الفردان للصرافة، نحن ملتزمون بتوسيع محفظة خدماتنا باستمرار، بما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية للنمو. من خلال هذه الشراكة، نتطلع إلى العمل مع تيراباي لإدخال حلول مبتكرة وتحسين تجربة التحويلات المالية لعملائنا الكرام."

تمثل الشراكة بين تيراباي والفردان للصرافة التزامًا مشتركًا بتوفير حلول تحويلات مالية متطورة ودفع الشمول المالي على مستوى العالم. تستعد الشركتان لثورة في مشهد الدفع الرقمي، موفرين كفاءة معززة وأمان وسهولة الوصول للعملاء عبر ممرات متنوعة.

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حول تيراباي: تيراباي تبسط حركة الأموال في كل مكان - من خلال توفير اتصال واحد بأكبر شبكة للدفع عبر الحدود تحت تنظيم في 29 سوقًا عالميًا وتمكين الدفع إلى 141 دولة متلقية، 210+ دول مرسلة، 7.5 مليار+ حسابات بنكية و2.1 مليار+ محافظ محمولة. تيراباي في مهمة لربط عالم مالي بلا حدود، مما يجعل تحريك الأموال في كل مكان فوريًا وموثوقًا وشفافًا ومتوافقًا بالكامل. تدفع تيراباي الحدود للأعمال التجارية العالمية - بدءًا من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومشغلي التحويلات المالية إلى الأعمال السياحية ومنصات اقتصاد المبدعين وأسواق التجارة الإلكترونية - بينما تدفع الشمول المالي حتى في أكثر الأسواق التي لا تُصل إليها. تأسست تيراباي في عام 2014 ويقع مقرها الرئيسي في لندن، مع مكاتب عالمية في بنغالور، دبي، ميامي، بوغوتا، دار السلام، كمبالا، لاهاي، داكار، جوهانسبرغ، نيروبي، ميلانو، سنغافورة وتتوسع بسرعة، بعد أن تلقت تمويلًا من مستثمرين رائدين، بما في ذلك IFC (البنك الدولي)، Prime Ventures، Partech Africa وVisa.

حول الفردان للصرافة:

تأسست في عام 1971، تعد الفردان للصرافة شركة الصرافة الاقوى في قطر، حيث تهدف إلى خدمة احتياجات الملايين من الوافدين والشركات الأجنبية التي تستثمر في قطر والشرق الأوسط. وحققت الفردان للصرافة تميزًا باحتلالها المرتبة الأولى في قطر والاعتراف بها كواحدة من أفضل خمس شركات صرافة في مجال التحول الرقمي في مجلس التعاون الخليجي. وقد تم تصنيفها أيضًا ضمن أفضل 20 شركة صرافة في الشرق الأوسط من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط، حيث تمثل بفخر الصرافة القطرية الوحيدة على هذه القوائم.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الفردان للصرافة عضوًا في اتحاد البنوك العربية والوكيل الرئيسي الرقمي لشركة ويسترن يونيون، حيث تقدم خدمات التحويل المالي من خلال تطبيق الهاتف المحمول وبوابة الويب الإلكترونية، بالإضافة إلى الخدمات المميزة التي تقدمها من خلال بوابتها الرقمية.

اتصال:

Juveria Samrin

[email protected]

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