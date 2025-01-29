تيمو تعقد شراكة استراتيجية مع إي أم إكس لتعزيز خدمات التوصيل في قطاع التجارة الإلكترونية بدولة الإمارات

التعاون يشمل تقديم خدمات التسليم والاستلام من الموقع والشحن البحري لمنح تجربة تسوق مريحة ومرنة بتكاليف معقولة في دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ ,29 يناير 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت تيمو، منصة التجارة الإلكترونية التي توفر البضائع مباشرة من المصنع، اليوم عن توقيع شراكة استراتيجية مع إي أم أكس، ذراع الخدمات اللوجستية لسفن إكس "7X"، بهدف تعزيز عمليات التوصيل لسوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات ومختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وتطمح تيمو وإي أم أكس بموجب هذه الشراكة إلى زيادة سعة الشحن البحري وتقديم خدمات التسليم والاستلام من الموقع (PUDO)، مما يسهم في توفير تجربة تسوق سلسة عبر الإنترنت لقاعدة عملاء تيمو المتنامية في المنطقة.

سعة الشحن البحري: يتيح هذا التعاون لمنصة تيمو خفض تكاليف عملياتها من خلال إدارة الخدمات اللوجستية بناءً على توجهات التسوق المتغيرة، بما يضمن للعملاء الاستمتاع بأفضل الأسعار. كما تسمح لها زيادة سعة الشحن البحري بالتعاون مع إي أم أكس بتقديم خدمات لوجستية متكاملة في مختلف دول الخليج العربي، الأمر الذي يعزز سهولة وصول العملاء في المنطقة إلى تلك الخدمات ويمنحهم مزيداً من خيارات التوصيل.

خدمات التسليم والاستلام من الموقع: تسعى تيمو من خلال هذه الشراكة إلى اعتماد خدمات التسليم والاستلام من الموقع الخاصة بشركة سفن إكس والتي توفرها إي أم أكس، مما يمنح المنصة مرونةً أكبر في توصيل الطلبات لعملائها، حيث يمكنهم إرسال أو استلام الطرود في الأوقات التي تناسبهم. وتضمن هذه الميزة راحة البال لدى العملاء من خلال تقليل عدد حالات الإخفاق في التوصيل، إلى جانب خفض التكاليف المرتبطة بالعملية، مما يساعد على الارتقاء بكفاءة العمليات اللوجستية واستدامتها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال متحدثٌ باسم منصة تيمو: "تتمثل رسالة تيمو في تزويد المستهلكين بمختلف أنواع المنتجات عالية الجودة بأسعار مقبولة. ويسرنا اليوم التعاون مع شريكٍ موثوق مثل إي أم أكس، لنتمكن من مواصلة تحسين حلولنا اللوجستية وتوسيع عروض المنتجات، بالإضافة إلى منح العملاء تجربة تسوق مريحة وسلسة".

وقد نجحت تيمو في توسيع حضورها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط منذ إطلاق خدماتها في دولة الإمارات في سبتمبر 2023، لتقدم منتجاتها اليوم أيضاً في المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين وعُمان والأردن. وتوفر تيمو مجموعة واسعة من المنتجات ضمن 200 فئة مختلفة، بما فيها المستلزمات المنزلية والأجهزة الإلكترونية وغيرها من المنتجات التي تلبي الاحتياجات الفريدة للعملاء في تلك الأسواق.

ومن جانبه، قال طارق الواحدي، مدير عام شركة إي أم أكس: "يسرنا التعاون مع تيمو لتوفير خدمات التوصيل الموثوقة وعالية الجودة من إي أم أكس للمتسوقين عبر الإنترنت في دولة الإمارات وخارجها، بالاعتماد على قدراتنا المتطورة في الشحن البحري وخدمات التسليم والاستلام من الموقع القابلة للتوسيع. ونطمح من خلال هذه الشراكة إلى إحداث تحول استراتيجي في مشهد الخدمات اللوجستية في المنطقة، بما يشمل تعزيز مستويات المرونة في عمليات التوصيل وتوفيرها بتكاليف معقولة لإرساء معايير جديدة للراحة ورضا المتعاملين، بالإضافة إلى الارتقاء بخدمات التوصيل في قطاع التجارة الإلكترونية الذي يشهد تنامياً متسارعاً في منطقة دول الخليج العربي".

وساهمت شركة ميل أمريكا في تسهيل عقد هذه الشراكة، بالاعتماد على مزاياها الفريدة في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود لتسهيل التواصل بين الجانبين، لا سيما مع عضويتها الذهبية في اللجنة الاستشارية للاتحاد البريدي العالمي.

ووسعت تيمو عملياتها لتشمل 90 سوقاً في مختلف أنحاء العالم منذ إطلاقها في سبتمبر 2022، حيث توفر فيها جميعاً مجموعة واسعة من البضائع بأسعار تنافسية. وتمتلك تيمو أحد أكثر مواقع التجارة الإلكترونية زيارةً في العالم، كما أن تيمو من أفضل التطبيقات الموصى بها على متجر آبل ستور في 2024.

لمحة حول تيمو

تيمو هي منصة عالمية للتجارة الإلكترونية تعمل على ربط العملاء مع ملايين الشركاء والمصنّعين والعلامات التجارية، وتتمثل رسالتها في تعزيز جودة الحياة للعملاء. وتلتزم تيمو بتوفير المنتجات بأسعار مناسبة لدعم العملاء والشركاء في تحقيق أحلامهم ضمن بيئة شمولية. وتأسست تيمو في الولايات المتحدة في سبتمبر 2022، وهي متوفرة الآن في 90 سوقاً حول العالم.

لمحة حول إي أم أكس

إي أم أكس، ذراع الخدمات اللوجستية لسفن إكس "7X"، توفر خدمات لوجستية مخصصة وحلول توصيل الميل الأخير لتلبية احتياجات القطاع الحكومي، والمصرفي، والتجارة الإلكترونية، والشركات. وتقدم الشركة خدمات توصيل محلية موثوقة من الباب إلى الباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتزامن مع سعيها إلى توطيد العلاقات التجارية العالمية من خلال شبكتها الدولية الواسعة. وتُركّز إي أم أكس على توفير حلول مخصصة وفعالة ومريحة تُمكّن الشركات وتُقرّب المسافات، ما يُعزز ترابط عالمنا.

لمحة حول ميل أمريكا

ميل أمريكا هي شركة عالمية للخدمات اللوجستية توفر حلولاً لتوصيل البريد دولياً. وتتميز الشركة بخبرة واسعة على مدار 20 عاماً، وتدعم قدرات التوصيل لدى مشغلي البريد وشركات الخدمات اللوجستية، وخصوصاً في الأسواق الناشئة. وقد أصبحت ميل أمريكا من أبرز الجهات المساهمة في تجميع شحنات البريد الدولي عبر أكثر من 60 دولة في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وشرق أوروبا. وتركز ميل أمريكا على تعزيز الابتكار واعتماد التكنولوجيا الحديثة في عملياتها، وتلتزم بتزويد البائعين والشركات ومنصات التجارة الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم بخدمات لوجستية موثوقة ومعقولة التكلفة.

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