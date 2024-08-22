تَسليم أول سفينتين متخصصتين في خدمات طاقة الرياح البحرية وتشغيلها في آسيا لدفع استكشاف الطاقة في البحار العميقة

The active wave compensation trestle equipped on the two wind power operation and maintenance motherships, Asia’s first wind power SOVs delivered, jointly developed by Shanghai Electric and Shanghai Zhenhua Heavy Industries has broken through a technical bottleneck.

شانغهاي، 22 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- تَسلمت شركة Shanghai Electric (التي تتداول أسهمها في بورصة SEHK تحت الرمز 2727، وفي بورصة SSE تحت الرمز 601727) التابعة لمجموعة Shanghai Electric Wind Power، مؤخرًا في مدينة تشيدونغ بمقاطعة جيانغسو، أول سفينتين متخصصتين في خدمات طاقة الرياح البحرية وتشغيلها (SOVs) في آسيا، وهما Zhizhen 100 وZhicheng 60. تم بناء هذه السفن الرئيسية من قبل شركة Zhenhua Heavy Industries، وهي قادرة على تنفيذ عمليات الصيانة المستمرة في المياه العميقة ومزارع الرياح البحرية، مما يخفف إلى حد كبير من المشكلات الحالية في السفن البحرية الرئيسية المستخدمة في الصين، مثل فترات التشغيل القصيرة، وعدم القدرة على إجراء عمليات مستمرة، والرحلات المتكررة ذهابًا وإيابًا، وانخفاض الكفاءة، وسوء الأداء في الظروف البحرية القاسية.

علق Liu Xiangnan، نائب رئيس مجموعة Shanghai Electric Wind Power، قائلًا: "هاتين السفينتين المتخصصتين في خدمات طاقة الرياح البحرية وتشغيلها تجمعان بين التشغيل الفعال والصيانة الخضراء والذكية، وهما ناقلات هامة للبنية التحتية المستقبلية لطاقة الرياح الكهربائية في البحار العميقة التي تقود عملية التنمية عالية الجودة لقدرات الصين في مجال تشغيل وصيانة طاقة الرياح البحرية".

تختلف مواصفات السفينتين المتخصصتين في خدمات طاقة الرياح البحرية وتشغيلها Zhizhen 100 وZhicheng 60 عن بعضهما البعض، حيث:

يقدر الطول الإجمالي لسفينة Zhizhen 100 بـ 93.4 مترًا، ويبلغ عرض السفينة عند أعرض نقطة لها 18 متر، وعمقها 7.6 متر، ولها سرعة خدمة مصممة تبلغ 12.3 عقدة.

يقدر الطول الإجمالي لسفينة Zhicheng 60 بـ 72.76 مترًا، ويبلغ عرض السفينة عند أعرض نقطة لها 17.5 متر، وعمقها 7 متر، ولها سرعة خدمة مصممة تبلغ 12 عقدة.

تم تصميم سفينتي الخدمة والتشغيل SOVs لتوفير صيانة فعالة ومستدامة وذكية وآمنة. وكلاهما مجهز بنظام تحديد المواقع الديناميكي DP2، ولديهما مساحة شحن كبيرة قادرة على تخزين قطع غيار توربينات الرياح الثقيلة، ولديها قدرة استدامة ذاتية في العمل تزيد عن 30 يومًا.

تتميز السفينتين المتخصصتين في خدمات طاقة الرياح البحرية وتشغيلها Zhizhen 100 و Zhicheng 60 برصيف مُضاد للأمواج يساهم في تقليل حركة هيكل السفينة الناجمة عن الأمواج، مما يتيح نقل الموظفين وقطع الغيار وإجراء عمليات الصيانة بفاعلية لمزارع الرياح حتى في ظروف البحر القاسية.

كما تتضمن رافعة بحرية بذراع قابل للطي، وقارب عمل، وإطار للصعود والنزول من على متن السفينة، ومنصة للمروحيات من سبائك الألومنيوم.

وقد حصلت السفينتين، نظير اعتمادهما على نظام دفع هجين متطور يجمع بين الديزل والكهرباء وبطاريات الليثيوم، مع دفع كهربائي كامل وتوزيع لقضبان التيار المستمر، على تصنيفات الطاقة الهجينة والسفن الخضراء من جمعية التصنيف الصينية ( CCS ).

يساهم نظام التشغيل الذكي المتقدم في تعزيز كفاءة عمليات الصيانة وتقليل كثافة العمل، مما يؤدي إلى توسيع نطاق العمليات.

وفي هذا السياق، أضاف Liu قائلًا: "بأن الشركة، بصفتها شركة رائدة ومؤسسة رئيسية متخصصة في طاقة الرياح البحرية في الصين، قد شاركت بعمق في تطوير هذه الصناعة ونموها، واستجابت بنشاط لاحتياجات طاقة الرياح البحرية في الصين من أجل التطوير في البحار العميقة".

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