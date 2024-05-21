تُرحب Hisense بأيقونة حراسة المرمى Iker Casillas في حملة 'BEYOND GLORY' الخاصة ببطولة أُمم أوروبا 2024™

كينغداو، الصين، 21 مايو 2024 /PRNewswire/ -- تتعاون شركة الأجهزة المنزلية العالمية Hisense مع حارس المرمى الدولي الإسباني السابق وأسطورة مدريد Iker Casillas وقائد الفريق الفائز بكأس العالم Manuel Neuer في حملة 'BEYOND GLORY' التابعة لشركة Hisense في بطولة أُمم أوروبا 2024™.

يعتبر Iker Casillas أحد أعظم حراس المرمى في كل العصور، فهو معروف بقدرته على التصدي المذهلة. بالانضمام إلى Manuel كسفير لعلامة Hisense العالمية، سيضيف دعمًا لحملة 'BEYOND GLORY' من Hisense ومجموعة منتجاتها الشهيرة، للاحتفال بأكبر نجاح لكرة القدم بالفوز بألقاب بطولة أُمم أوروبا.

Icon Iker Casillas partners with Hisense as Global Brand Ambassador

وقال Iker Casillas "أنا سعيد بالشراكة مع Hisense والانضمام إلى حملة 'BEYOND GLORY' التي تسلط الضوء على الاحتفال بأفضل حراس المرمى في العالم، فحارس المرمى يكتسب سمعته من خلال القدرة على الاعتماد عليه. ويسرني أن تدعوني Hisense كسفير عالمي، وتمثيل شركة تعتمد عليها عملائها لإنشاء تكنولوجيا مبتكرة تعمل على تحسين حياتهم".

مع ضجيج الدولة المُضِيفة ألمانيا خلال البطولة، انضمت Hisense كشريك رسمي في بطولة أُمم أوروبا 2024™ إلى المتعة مع جولات 'حملة BEYOND GLORY من Hisense'، حيث سَلطت الضوء على تكنولوجيا الشاشات المبتكرة التي تُقدم تجارب مثالية لمشاهدة المباريات عبر التلفزيون وأحدث الأجهزة المنزلية الذكية.

يحظى المشجعون الذين يزورون الحملة الترويجية، والتي تجوب خمس مدن مضيفة، بفرصة اختبار مهاراتهم في حراسة المرمى في مواجهة مجموعة من تحديات التسديد، بينما يستكشفون أيضًا عرضًا لمنتجات التلفزيون والأجهزة المنزلية المتطورة من Hisense.

في دَوره كسفير عالمي، سينضم Iker إلى متعة كرة القدم وسيظهر شخصيًا للقاء المشجعين في محطة فرانكفورت من جولة 'حملة BEYOND GLORY من Hisense' خلال البطولة.

تُبرز حملة 'BEYOND GLORY' من Hisense التزام الشركة الثابت بالتكنولوجيا الرائدة ذات الجودة التي لا مثيل لها في السعي لتحقيق حياة أفضل. تمثل هذه الحملة المرة الثالثة على التوالي التي ترعى فيها شركة Hisense بطولة أُمم أوروبا™، الأمر الذي يوفر فرصة هائلة لمواصلة ربط علامة Hisense التجارية بالعملاء حول العالم.

نبذة عن Hisense

Hisense هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتشمل أعمال Hisense منتجات الوسائط المتعددة (مع التركيز على أجهزة التلفزيون الذكية)، والأجهزة المنزلية، وتكنولوجيا المعلومات الذكية. تحتفظ Hisense بالمركز الثاني على مستوى العالم في شحنات التلفاز في عام 2023، وقد حققت Hisense نموًا سريعًا وهي الآن تعمل في أكثر من 160 دولة.