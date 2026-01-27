تُسلِّط مجموعة بانيان الضوء على فصل جديد من النمو في عام 2026 عقب وصولها إلى إنجاز تاريخي يتمثّل في 100 منتجع

بعد عام حاسم من النمو والأثر، تدخل المجموعة العام الجديد مع تركيزها على التوسع الهادف والسفر التجديدي

سنغافورة, 27 يناير 2026 /PRNewswire/ -- تدخل مجموعة بانيان («Banyan Tree Holdings Limited» أو «المجموعة»، المدرجة في بورصة سنغافورة تحت الرمز ، (SGX: B58 وهي شركة ضيافة عالمية مستقلة، عام 2026 بعد عام مثّل خطوةً مهمةً في توسعها العالمي. ومع تشغيل 100 فندق ومنتجع، وأكثر من 140 سبا ومعرضاً، وأكثر من 20 من المساكن التي تحمل علامتها التجارية في أكثر من 20 دولة، تمضي المجموعة قدماً في مرحلتها التالية من النمو من خلال دخول أسواق جديدة، وتعزيز محفظتها متعددة العلامات التجارية، وتعميق تجارب الضيوف.

Banyan Group’s First Safari Resort: Ubuyu, A Banyan Tree Escape

وقال إيدي سي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة بانيان: «يمثّل تجاوز حاجز 100 منتجع فصلاً جديداً للمجموعة، حيث نبني على إرثنا من خلال التوسع في أسواق جديدة ذات أهمية، وتعزيز علاماتنا التجارية، وتعميق تركيزنا على السفر التجديدي القائم على العافية». وأضاف: «بِاسترشادنا بالنمو الموجّه بالهدف، والتجارب القائمة على التصميم، والإشراف المسؤول، نظل ملتزمين بخلق قيمة طويلة الأجل للوجهات والشركاء والمجتمعات بينما نتوسع في مناطق جديدة في إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي».

أبرز ملامح التوسع عبر المناطق الرئيسية

في إفريقيا، ستدخل المجموعة مجال ضيافة السفاري مع الافتتاح الرسمي لوجهة Ubuyu، وهي ملاذ تابع لعلامة Banyan Tree Escape في تنزانيا، مما يمثّل أول ظهور لها في شرق إفريقيا. في غرب إفريقيا، سيتم افتتاح Dhawa Ouidah في بنين، مما يوسّع بصمة المجموعة في المنطقة.

في منطقة البحر الكاريبي، ستؤسس مجموعة بانيان وجودها في جمهورية الدومينيكان بافتتاح Angsana Cap Cana و Cassia Punta Cana، مقدّمةً إلى السوق عروض المنتجعات والإقامات الممتدة.

في أوروبا، ستكشف المجموعة رسمياً عن Mamula Island by Banyan Tree في الجبل الأسود (مونتينيغرو) عند إعادة افتتاحها لموسم 2026 في وقت لاحق من هذا العام، لتقدّم تجربة «بانيان تري» الكاملة من خلال تحسينات التصميم، ومفاهيم تناول الطعام المجدَّدة، والطقوس المميّزة، وبرامج السبا والعافية المتكاملة.

عبر آسيا والشرق الأوسط، ستواصل مجموعة بانيان تعزيز استراتيجيتها متعددة العلامات التجارية من خلال افتتاحات جديدة ضمن علاماتها الفاخرة وعلامات أسلوب الحياة والعلامات الحضرية. ستوسّع علامة «بانيان تري» التجارية وجودها في الصين مع منتجع Banyan Tree Guangzhou Jiulong Lake، وهو منتجع بيئي حديث يتميّز بتصميم مستوحى من ثقافة «لينغنان» التقليدية في جنوب الصين، ومنتجع Banyan Tree Mount Emei، الذي يقع داخل موقع التراث العالمي لليونسكو في مقاطعة سيتشوان.

ستنمو علامة أنجسانا (Angsana) التجارية عبر وجهات المنتجعات مع Angsana Ashar Valley Tents في المملكة العربية السعودية و Angsana Bogor في إندونيسيا. ستعزّز المجموعة أيضاً محفظتها مع Garrya Danang في فيتنام، جنباً إلى جنب مع التوسع المستمر لعلامة هومّ (Homm) التجارية مع Homm Mandaue Cebu في الفلبين، و Homm Yibin Lizhuang في الصين، بالإضافة إلى Homm Pondok Indah Jakarta و Homm Palembang في إندونيسيا. كما ستفتتح ثاني فندق لها من علامة Folio عالمياً مع Folio Bogor في إندونيسيا في وقت لاحق من هذا العام.

تعميق التجارب القائمة على العافية

في عام 2026، ستعمل مجموعة بانيان على تعميق تجارب الضيوف القائمة على العافية عبر محفظة علامة «بانيان تري» الرائدة، مرتكزةً على برنامج «Banyan Tree Connections»، وهي رحلة عافية شاملة وخاصة لشخصين، مصمَّمة لتعزيز روابط أعمق بين الشركاء والأصدقاء وأفراد العائلة من خلال الحركة، واليقظة الذهنية، والطقوس المشتركة في أحضان الطبيعة.

بعد الإطلاق الأوّلي للبرنامج في Banyan Tree Anji في الصين، و Banyan Tree Vabbinfaru في جزر المالديف، و Banyan Tree Mayakoba في المكسيك، و Banyan Tree Phuket في تايلاند، سيكون البرنامج متاحاً أيضاً في ثمانية منتجعات إضافية اعتباراً من أبريل 2026، بما في ذلك Banyan Tree Nanjing Garden Expo و Banyan Tree Guangzhou Jiulong Lake في الصين، و Banyan Tree Bintan و Buahan, a Banyan Tree Escape في إندونيسيا، و Banyan Tree AlUla في المملكة العربية السعودية، و Banyan Tree Samui في تايلاند، و Banyan Tree Dubai في الإمارات العربية المتحدة، و Banyan Tree Lang Co في فيتنام.

حصاد عام 2025: عام من الإنجازات والتأثير

كان الافتتاح الكبير للمنتجع رقم 100 للمجموعة، وهو منتجع Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree في سنغافورة، إنجازاً رئيسياً في عام 2025، إذ مثّل عودة رمزية للمجموعة إلى موطنها الأصلي في سنغافورة. وقد تم الاحتفال بالافتتاح من خلال «مهرجان الغابات المطيرة» الأول، الذي استقطب أكثر من 4,000 زائر وجمع أكثر من 600,000 دولار سنغافوري (حوالي 468,000 دولار أمريكي) لصالح مبادرة «تحدي الرئيس» (President's Challenge) لدعم 52 جمعية خيرية ومنظمة خدمات اجتماعية، وذلك من خلال عائدات المهرجان، ومساهمات شركائها من الشركات، وتبرعات مجموعة بانيان، ومنحة مطابقة من الحكومة السنغافورية.

خلال العام، احتفلت المجموعة أيضاً بالعديد من محطات الذكرى السنوية البارزة، بما في ذلك مرور 10 سنوات على علامة Cassia التجارية منذ ظهور Cassia Phuket لأول مرة في تايلاند، و20 عاماً في الصين عقب افتتاح Banyan Tree Ringha، و30 عاماً في كلٍّ من جزر المالديف وإندونيسيا، احتفالاً بافتتاح Banyan Tree Vabbinfaru و Banyan Tree Bintan على التوالي.

تعزيز الإشراف المسؤول والتأثير المجتمعي

واصلت مجموعة بانيان تعزيز أجندة الإشراف المسؤول في عام 2025 من خلال شراكات طويلة الأمد ومبادرات يقودها الموظفون. وقد دعم تعاونها مع «مؤسسة حماية البيئة الصينية» (China Environmental Protection Foundation) جهود استعادة الشعاب المرجانية في سانيا وبرنامج سلامة المياه في الحرم الجامعي في ليجيانغ.

على الصعيد الداخلي، قدّمت المجموعة أكثر من 30 منحة ضمن برنامج «Greater Good Grants» للمنح عبر مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الحياة البرية، وصحة المجتمع ورفاهيته، والتعليم وتمكين الشباب، والحفاظ على الثقافة والتراث المحلي، والزراعة المستدامة، والحد من النفايات والاقتصاد الدائري، إلى جانب استمرار دمج اعتبارات الاستدامة في قرارات الأعمال والاستثمار.

نمو محفظة المساكن التي تحمل العلامة التجارية للمجموعة

في عام 2025، وسّعت مجموعة بانيان محفظة مساكنها التي تحمل علامتها التجارية من خلال إطلاق ثمانية طروحات جديدة للمبيعات، بما في ذلك Banyan Tree Padilla Madrid Residences، وهو أول مشروع سكني لها في أوروبا، ويقع في حي «سلامنكا» المرموق في مدريد، ومقام داخل معلم معماري شُيّد عام 1948. كما كشفت المجموعة عن علامتها التجارية السكنية الجديدة Bellaguna، إلى جانب مشروعها الافتتاحي .Bellaguna Lake Residences, Lotus صُمِّمت مساكن Bellaguna للمعيشة على مدار العام، وتُدار بشكل احترافي من قبل مجموعة بانيان وتعمل بشكل مستقل عن مخزون الفنادق.

تحتل مجموعة بانيان حالياً المرتبة الأولى في آسيا من حيث الحجم والمرتبة الخامسة عالمياً في التطوير السكني ذي العلامات التجارية. وفي بوكيت، تتوقع المجموعة إطلاق مشاريع سكنية فاخرة جديدة تصل قيمتها إلى مليار دولار أمريكي على مدى العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة.

أبرز ملامح نشاط المعرض والسبا والعافية

يواصل «معرض بانيان» (Banyan Gallery)، وهو مفهوم التجزئة القائم على الحرفيين والتابع للمجموعة، توسيع بصمته الدولية. على مدار أكثر من ثلاثة عقود، أقام المعرض شراكات مع 339 مجتمعاً حرفياً، وأسند إنتاج أكثر من 400,000 منتج، داعماً بذلك الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي والتصميم المستدام. ومع وجود أكثر من 70 منفذاً للبيع عالمياً، تُقدَّم مجموعته المختارة من الحرف ومنتجات العافية أيضاً من خلال شراكات مبيعات التجزئة على متن الطائرات مع شركات طيران رائدة مثل الخطوط الجوية السنغافورية، والخطوط الجوية الصينية (China Airlines)، وEVA Air، وطيران الإمارات، وStarlux Airlines. في عام 2025، وسّع «معرض بانيان» أيضاً محفظة هدايا الشركات مع عملاء دوليين جدد، بما في ذلك الخطوط الجوية الملكية التايلاندية و«كريستيان ديور» (Christian Dior).

حصلت «أكاديمية بانيان للسبا والعافية»، التي درّبت أكثر من 2,800 معالج منذ إنشائها في عام 2001، على العديد من التكريمات من وزارة التعليم التايلاندية، بما في ذلك جائزة «المؤسسة التعليمية المتميزة لعام 2025»، إلى جانب جوائز تقديراً للقيادة التعليمية والتميّز في التدريس.

اعتراف عالمي عبر جوائز التصميم والاستدامة والسفر

ظلّ التميّز في التصميم والاستدامة ركيزةً للاعتراف العالمي بمجموعة بانيان في عام 2025. تم إدراج المجموعة في مؤشر «قوة التصميم» (Design Power Index) ضمن فئة «التأثير الاجتماعي للتصميم»، حيث تم الاعتراف بها كمثال رائد على كيفية قدرة التصميم على تحقيق تأثير اجتماعي واقتصادي وبيئي هادف. كرّمت مجلة Architectural Digest فندق Banyan Tree Veya Valle de Guadalupe في جوائز Great Design Hotel Awards للتصميم المميّز للفنادق، كما فاز منتجع Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree بثلاث جوائز في فئات الاستدامة، والمنتجعات، والنُزُل والأكواخ والمخيّمات في جوائز AHEAD Asia.

وعبر منصات الصناعة والمستهلكين الأخرى، تم تصنيف علامة «بانيان تري» كثاني أفضل علامة تجارية فندقية في جوائز Travel + Leisure Luxury Awards لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتمّ اختيار مجموعة بانيان ضمن أفضل 10 علامات تجارية فندقية مفضَّلة في جوائز Travel + Leisure World's Best Awards. كما تم تكريم المجموعة كـ«أفضل مجموعة فندقية متميزة» و«رائدة في السياحة المستدامة» من قبل Travel + Leisure China، مع تكريمات إضافية للعديد من منتجعاتها وفنادقها عبر المحفظة في جوائز Condé Nast Traveller Readers' Choice Awards، ومفاتيح ميشلان (Michelin Keys)، وجوائز Forbes Travel Guide Star Awards، من بين جوائز أخرى.

نبذة عن مجموعة بانيان

مجموعة بانيان («Banyan Tree Holdings Limited» أو «المجموعة»، المدرجة في بورصة سنغافورة تحت الرمز SGX: B58) هي شركة ضيافة عالمية مستقلة ذات رسالة هادفة. تفتخر المجموعة بروحها الريادية، وتجاربها القائمة على التصميم، والتزامها بالإشراف المسؤول. تمتد محفظتها الواسعة لتشمل 100 فندق ومنتجع، وأكثر من 140 سبا ومعرضاً، وأكثر من 20 من المساكن التي تحمل علامتها التجارية في أكثر من 20 دولة. وتضمّ المجموعة 12 علامة تجارية عالمية، من بينها العلامة الرائدة «بانيان تري» (Banyan Tree)، تتميّز كل منها بطابع خاص، غير أن برنامج العضوية withBanyan القائم على التجربة يوحّدها جميعاً. تتجسّد الروح التأسيسية المتمثّلة في «احتضان البيئة وتمكين الناس» من خلال «مؤسسة بانيان العالمية» (Banyan Global Foundation) و«أكاديمية بانيان» (Banyan Academy). وتلتزم مجموعة بانيان بأن تظل المناصر الرائد للسفر المستدام، مع التركيز على السياحة التجديدية والبرامج المبتكرة التي ترتقي بتجربة الضيوف.

