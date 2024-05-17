تُسَلِّط PayerMax الضوء على التمويل المدمج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معرض الشرق الأوسط للمدفوعات السلسة 2024

التطورات الاستراتيجية في التمويل المدمج ستحدد مستقبل قطاع المدفوعات

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دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 مايو 2024 /PRNewswire/ -- تشارك PayerMax ، وهي شركة عالمية لتوفير حلول المدفوعات، في مؤتمر الشرق الأوسط للمدفوعات السلسة 2024 الممتد بين 14-16 مايو في مركز دبي التجاري العالمي. وشارك مروان نادر، مدير الشراكات العالمية في PayerMax، رؤيته في اللجنة بعنوان "الخدمات المالية المتكاملة تمامًا في حياتنا اليومية: التأثير الحقيقي للتمويل المدمج". وسلط الضوء على الإمكانات التحويلية للتمويل المدمج داخل قطاع المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، مؤكداً على الطريقة التي ستعزز بها تجارب المستخدمين وتوسع إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية من خلال إدماجها في التفاعلات الرقمية اليومية.

يربط التمويل المدمج الخدمات المالية مباشرةً بالمنصات غير المالية، مما يثري تفاعلات العملاء من خلال توفير معاملات سلسة. تتراوح هذه الخدمات من الإقراض والتأمين المدمجين إلى المدخرات والمدفوعات، مما يحسن كثيرًا رحلة المستهلك عبر البيئات الرقمية.

أشار مروان نادر إلى أن سوق منطقة MENA (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) للتمويل المدمج يقدر حاليًا بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 45٪ بحلول عام 2030، مما يضاعف معدل نمو الأسواق العالمية الأخرى. يؤكد هذا النمو الكبير على التبني السريع لمجال التكنولوجيا المالية في المنطقة وإسهاماتها الابتكارية.

إن PayerMax في طليعة هذا التحول بصفتها مزودًا رائدًا في مجال توفير حلول المدفوعات، إذ تدمج حلول الدفع في منصات التجار عبر منطقة MENA (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا). يدعم هذا التكامل مجموعة متنوعة من طرق الدفع، بما في ذلك مدفوعات البطاقات والمحافظ الرقمية والتحويلات المصرفية مباشرة داخل تطبيقات التجار، مما يسمح للمستخدمين بإجراء المدفوعات داخل التطبيقات التي يستخدمونها بالفعل وتقليل الحاجة إلى استخدام تطبيق منفصل أو إتمام المعاملات دون اتصال بالإنترنت.

تقدم PayerMax أيضًا حلول دفع شاملة، مما يتيح للتجار صرف الأموال بسهولة لكل من المستهلكين والشركات على حد سواء من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) المتقدمة.

الفوز الثلاثي للتمويل المدمج

لا يُسَهِّل التمويل المدمج النمو التوسعي لمقدمي الخدمات المالية فحسب، بل يولد أيضًا مصادر إيرادات جديدة لشركات التكنولوجيا المالية ويوفر عروض خدمات متفوقة للمستخدمين. والأهم من ذلك، أنه يَعِد بمشهد مالي أشمل من خلال تقليل الحواجز أمام السكان الذين لا يحظون بخدمات مصرفية أو الذين يعانون من نقص الخدمات، مما يوفر لهم وصولًا متكافئًا إلى الخدمات المالية الأساسية.

تولت PayerMax أيضًا مركز الصدارة في المؤتمر مع عرض أساسي قدمه Fede Chen، رئيس تطوير الأعمال العالمية في PayerMax. ناقش Chen تحت عنوان "تعزيز الأعمال التجارية على الصعيد العالمي: إلى ما هو أبعد من المدفوعات" التحديات المعقدة متعددة الأوجه التي يواجهها التجار في الأسواق الناشئة، مثل أسعار الصرف المتقلبة واللوائح الضريبية المعقدة وسلوكيات المستهلكين الدقيقة. وأوضح كيف أن مصفوفة الخدمات الشاملة لشركة PayerMax—بما في ذلك إدارة المخاطر واستقرار العملة والامتثال الضريبي والتسويق المستهدف للمدفوعات—تدعم التجار في التغلب على هذه التحديات وتدفع نمو الأعمال.

تؤكد مشاركة PayerMax النشطة في معرض الشرق الأوسط للعمليات السلسة 2024 التزام الشركة بمعالجة الاحتياجات المتطورة للأسواق العالمية. هذه المبادرة بمثابة دعوة لأصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين للمشاركة في الحلول المالية المبتكرة التي يمكن أن تفتح فرصًا جديدة وتعزز النمو المستدام.

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