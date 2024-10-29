تُعلن OKX عن تعيين بنك Standard Chartered كشريك خارجي (طرف ثالث) لتقديم خدمات الوصاية على الأصول لمستخدميها من قطاع المؤسَّسات

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 29 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت OKX اليوم، وهي إحدى منصات تداول العملات الرقمية الرائدة ومن الشركات العالمية المُتخصّصة في تقنيات العمليات ضمن البلوكتشين، عن تعيين Standard Chartered، وهو بنك دولي رائد يربط بين الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، كجهة خارجية (طرف ثالث) لتقديم خدمات الوصاية على الأصول الرقمية لعملائها من قطاع المؤسَّسات حول العالم.

تمثّل اتفاقية الوصاية على الأصول الموقَّعة مع Standard Chartered إضافة استراتيجية مهمّة لتعزيز مجموعة خدمات OKX المتكاملة المُقدَّمة للمُستخدمين من قطاع المؤسَّسات، والتي تشمل إمكانات تداول متطورة وأدوات فعّالة قوية لإدارة المخاطر وحلول وصاية مُحسَّنة. إذ تسعى OKX من خلال تسخير خبرة Standard Chartered الواسعة في المجال المصرفي حول العالم وإطار عمله الصارم لإدارة المخاطر، إلى توفير طيف أوسع من حلول الوصاية الآمنة والموثوقة لمستثمريها من قطاع المؤسَّسات.

وقد صرّح لينكس لاي، المدير العام للأنشطة التجارية العالمية في شركة OKX، قائلًا: «اخترنا Standard Chartered كشريك وصاية على الأصول للمُستخدمين من قطاع المؤسَّسات لتعزيز طيف خدماتنا والتسريع من وتيرة دمج الأصول الرقمية في النظام البيئي المالي التقليدي. إذ تتوافق الخبرة المصرفية العالمية الواسعة لبنك Standard Chartered والتزامه الراسخ بالأمان مع هدفنا المُتمثِّل في تقديم خدمات متميزة في مجال العملات الرقمية، وتعزيز ثقة عملائنا من قطاع المؤسَّسات في إمكانيات إدارة أصولهم الرقمية.»

من جانبها، قالت مارجريت هاروود جونز، الرئيسة العالمية لخدمات التمويل والأوراق المالية في Standard Chartered: "نحن ملتزمون بتقديم خدمات وصاية على الأصول تتوافق مع أعلى معايير الأمان والامتثال للّوائح التنظيمية. ونجد في دورنا كمُزوِّد لخدمات الوصاية على الأصول كطرف خارجي (طرف ثالث) لشركة OKX، فرصةً لنوسّع نطاق خبراتنا لتشمل القطاع المتنامي للعملات الرقمية، ولنمنح المستثمرين من قطاع المؤسَّسات الثقة التي يحتاجونها."

ومن المتوقَّع أن تُسهم هذه الشراكة في استقطاب المزيد من مشاركة المستثمرين من قطاع المؤسَّسات في سوق الأصول الرقمية، ممّا يدعم تطوّر بيئة أكثر تنظيمًا واستقرارًا لقطّاع المؤسسات على المستوى العالمي. إذ جاءت هذه الشراكة بما يتماشى مع خلاصة دراسة بحثية حديثة أُجريت بتكليف من OKX وأعدّتها مؤسسة Economist Impact البحثية (وهي وحدة تابعة لمجموعة The Economist Group التي تُصدر مجلة The Economist الشهيرة، تُركّز على إجراء البحوث والدراسات وتحليل البيانات لتُقدّم حلولًا للشركات والمؤسَّسات) بعنوان "الأصول الرقمية كبديل جديد للمستثمرين من قطاع المؤسَّسات: ديناميكيات السوق والفرص والتحديات"، والتي أبرزت وجهة نظر المستثمرين من قطاع المؤسَّسات حول أنّ الأصول الرقمية تُمثّل فرصة نمو حتمية لقطاع المؤسَّسات. كما أشار التقرير إلى أنّ 80% من صناديق التحوّط التقليدية والرقمية التي تستخدم الأصول الرقمية تعتمد على جهات وصاية على الأصول من أطراف خارجية (ثالثة)، ممّا يُبرز مدى الطلب المُلحّ على فصل المهام المُتعلقة بتنفيذ عمليات التداول عن مهام حفظ الأصول والوصاية عليها.

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وسيم بن خضراء

المدير العالمي للتواصل والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار (CIB)

رئيس قسم التواصل في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وباكستان وأفريقيا

بنك Standard Chartered

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كيت ماثيوز

مديرة قسم التواصل في أوروبا

بنك Standard Chartered

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نبذة عن حلول المؤسَّسات على OKX

تمتاز حلول المؤسسات على OKX بكونها رائدة عالميًا وتحظى بثقة الشركات الدولية وشركاء الأعمال، إذ تقدّم مجموعة متكاملة من حلول التداول بالعملات الرقمية لقطاع المؤسَّسات، مثل شبكة توفير السيولة للتداول المباشر (OTC) عند الطلب، والمنتجات المالية المهيكلة، والحسابات المدارة. فقد تمَّ تصميم بنية OKX التحتية بمواصفات تلبّي احتياجات المتداولين من قطاع المؤسَّسات، مع أنظمة حسابات موحَّدة، وتكامل مع مُزوّدي خدمات الوصاية على الأصول الرائدين في المجال، وواجهات برمجة التطبيقات API سريعة الاستجابة.

فبفضل إصدارها لتقارير إثبات الاحتياطيات الشهرية الرائدة في قطّاع العملات الرقمية وأحجام التداول الكبيرة والسيولة العميقة ومُعدّل توافر خدمات يصل إلى 99.99%، تجمع OKX بين الأمان رفيع المستوى والسرعة والموثوقية في آنٍ واحد. إذ تتيح الوصول إلى ما يزيد عن 700 زوج تداول فوري، وأكثر من 280 أداة من المشتقات المالية، فضلًا عن إمكانية استخدام رافعة مالية بمقدار يصل إلى 125 ضعفًا على أفضل العقود الآجلة.

لمعرفة المزيد حلول المؤسسات على OKX، تفضَّل بزيارة:okx.com/institutions أو تواصَل معنا عبر عنوان البريد الإلكتروني [email protected] لتسريع رحلتك نحو تحقيق أهداف تداول العملات الرقمية بصفتك مُستثمِر من قطاع المؤسَّسات.

نبذة عن بنك Standard Chartered

نحن مجموعة مصرفية دولية رائدة، نمتلك حضورًا مباشرًا في 53 من أكثر الأسواق ديناميكية حول العالم، كما نقدّم خدماتنا لعملاء في 64 سوقًا إضافيًا. يتمثّل هدفنا في تعزيز النشاط التجاري وتحقيق الازدهار مستفيدين من تنوعنا الفريد، إذ نجدّد التزامنا بإرثنا وقيمنا التي تتجسّد في وعد علامتنا التجارية "معكم لتحقيق الأفضل (here for good)»"

شركة Standard Chartered PLC مُدرجة في سوقيّ لندن وهونج كونج للأوراق المالية.

للاطِّلاع على المزيد من التجارب وآراء الخبراء، يُرجى زيارة قسم الرؤى والآراء على sc.com. تابِع حسابات Standard Chartered على منصات X وLinkedIn وInstagram وFacebook.

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