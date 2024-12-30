تُعلن سلسلة مطاعم Dave & Buster's عن افتتاح أول مطعم امتياز لها في بانغالور، الهند بالشراكة مع مجموعة Malpani

دالاس ، 30 ديسمبر 2024 / PRNewswire / -- تفتخر سلسلة مطاعم Dave & Buster's، الوجهة الرائدة عالميًا لتناول الطعام، والمشروبات، والترفيه، بالإعلان عن ظهورها الأول المرتقب في الهند في مجمع Mantri Avenue المرموق في بانغالور. ويمثل هذا الحدث الهام أول متجر يُفتتح بنظام الامتياز للعلامة التجارية، كما أنه خطوة رئيسية في توسعها العالمي.

ومن المتوقع أن تقفز الهند من المركز الخامس إلى المركز الثالث ضمن الدول الأقوى اقتصادًا في العالم بحلول عام 2030. ومع النمو المتسارع الذي تشهده الطبقة المتوسطة، واتساع الرقعة الحضرية، وقطاع الترفيه خارج المنزل النابض بالحياة، توفر البلاد البيئة المثالية للعلامات التجارية العالمية التي تسعى إلى تحقيق المزيد من الازدهار. إن دخول Dave & Buster's إلى هذا السوق الديناميكي لتلبية الطلب المتزايد على تجارب تناول الطعام والترفيه الفريدة، يضع سلسلة المطاعم في موقع مثالي ضمن مشهد المستهلك المتطور في الهند.

تم افتتاح الأبواب رسمياً في 26 ديسمبر 2024، مما يتيح للضيوف الانخراط بشكل حصري في التجارب الفريدة التي تجلبها مطاعم Dave & Buster's إلى الهند. ومن المقرر إقامة حفل الافتتاح الكبير في فبراير 2025، مما يمهد الطريق لنمو العلامة التجارية المستمر في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك افتتاح مطعم ثان في مومباي في ربيع 2025.

أنطونيو باوتيستا، كبير مسؤولي التنمية الدولية، صرّح قائلاَ: " إن هذه مناسبة بالغة الأهمية لسلسة مطاعم Dave & Buster's". "الهند، مع ثقافتها الديناميكية وإقبالها المتزايد على الترفيه المتميز، هي السوق المثالية لعلامتنا التجارية. وتعتبر بنغالور، المعروفة بالطاقة والابتكار، محطة الانطلاق المثالية لهذه الرحلة. ونحن متحمسون لشراكتنا مع مجموعة Malpani لتقديم تجارب عالمية المستوى التي تحدد سلسلة مطاعم Dave & Buster's وتقديم العديد من هذه التجارب الفريدة للجماهير الهندية."

سيوفر مطعم Dave & Buster's في بانغالور موقعًا حديثًا يذخر بالألعاب ذات المستوى العالمي، والكثير منها يتم تقديمه إلى الهند لأول مرة. يمكن للضيوف أيضًا تجربة الألعاب الاجتماعية التنافسية والاستمتاع بأول تجربة لعب البولينج في الهند، والتي تضم Nitro Lighting و Sparks في مجموعة واحدة. تعد مناطق الجذب المتطورة هذه بتوفير أجواء نابضة بالحياة وديناميكية مصممة لخلق ذكريات دائمة للأصدقاء والعائلات.

سيستمتع ذواقة الطعام المميزين بقائمة تعرض مزيجًا فريدًا من الأطباق الأمريكية الكلاسيكية التي تشتهر بها مطاعم Dave & Buster's والنكهات الآسيوية المستوحاة محليًا. وللارتقاء بالتجربة إلى أقصى الحدود، تم إضافة قائمة مشروبات منتقاة خصيصًا، بما في ذلك الكوكتيلات والموكتيلات التي أعدها خبراء مزج المشروبات، بالإضافة إلى العددي من المشروبات المبتكرة المصممة لاستكمال النكهات النابضة بالحياة للمطبخ، مما يضمن رحلة طهي رائعة.

بالنسبة لعشاق الرياضة والترفيه، تتميز تجربة "Watch" في مطعم Dave & Buster's بانغالور بشاشات تمتد من الجدار إلى الجدار مدعومة بتكنولوجيا حديثة لتوفير أقصى قدر من الرضا عن المشاهدة. سواء كانت رياضات مباشرة، أو حفلات موسيقية أو أحداث خاصة، يمكن للضيوف أن يغمروا أنفسهم في تجربة بصرية لا مثيل لها.

وقد أعربت Shreya Malpani، مديرة مجموعة Malpani، عن وجهات نظرها وقالت: "نحن سعداء بالشراكة مع سلسلة مطاعم Dave & Buster's وجلب علامتهم التجارية الشهيرة عالميًا إلى الهند. وتعتبر بنغالور منصة الإطلاق المثالية لهذا التعاون، ونحن واثقون من أن هذا المزيج الفريد من الطعام والمشروبات والترفيه سيأسر قلوب الجماهير الهندية ويجلب لهم البسمة. وإن متجر مومباي الذي سيفتتح العام المقبل هو مجرد بداية لما يعد بأن يكون رحلة طويلة وناجحة معًا."

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مع وجود مدينة بنغالور في طليعة هذه المدينة، من المتوقع أن يصبح مطعم Dave & Buster's اسمًا مألوفًا في الهند، حيث يقدم للضيوف وجهة فريدة من نوعها لتناول الطعام والشراب واللعب والتواصل الاجتماعي كما لم يحدث من قبل.

لمزيد من المعلومات حول زيارة موقع مطاعم Dave & Buster's في الهند https://www.daveandbustersindia.com

نُبذة عن Dave & Buster's

تأسست في عام 1982 ومقرها الرئيسي في كوبيل، تكساس، إن شركة Dave & Buster's Entertainment، هي مالكة ومشغلة لأكثر من 200 متجر في أمريكا الشمالية تقدم تجارب ترفيهية وتناول طعام رائدة للضيوف من خلال اثنين من العلامات التجارية المختلفة: Dave & Buster's وMain Event. تتميز مواقع Dave & Buster's بمزيج فريد من المطاعم والألعاب والترفيه الغير مسبوق، مما يجعلها رائدة عالمياً في مجال التواصل الاجتماعي التنافسي.

نبذة عن مجموعة Malpani

مجموعة Malpani التي تقع في مدينة سانجامنير، الهند هي دار أعمال متنوعة تعمل في مجالات مثل الطاقة المتجددة ومنتجات السلع الاستهلاكية سريعة التداول والعقارات والفنادق وأكثر من ذلك. ومع ذلك، فإن قصة نجاح المجموعة تتجاوز محفظتها المتنوعة من الشركات. في الوقت الحالي، تعد المجموعة واحدة من أبرز مالكي ومشغلي المتنزهات والحدائق المائية في الهند. وهي تدير حديقة Imagicaa والتي تعتبر أكبر حديقة ترفيهية ومائية في الهند، إلى جانب خمسة حدائق أخرى في الهند. أصبحت منتزهاتهم الترفيهية والمائية الوجهات الأكثر طلبًا للعائلات والباحثين عن الإثارة والسياح، حيث تقدم تجارب فريدة وغامرة لجميع الأعمار.