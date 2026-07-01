تُعلن مجموعة Active Care عن تطوير تاريخي لمستشفى خاص جديد لإعادة التأهيل المتخصص في ستوك مانديفيل

سيتم البدء في تطوير تاريخي لمستشفى إعادة التأهيل الخاص الجديد Active Neuro Stoke Mandeville الخاص الذي تبلغ تكلفته ملايين الجنيهات الإسترلينية بعد اتفاق مع WheelPower .

ومن المقرر افتتاح المستشفى في صيف 2027، حيث سيضع معيارًا جديدًا في مجال إعادة التأهيل المتخصص لإصابات العمود الفقري والحالات العصبية للمرضى الذين يعانون من إصابات شوكية أو عصبية.

ستوك مانديفيل، إنجلترا, 30 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ --

أعلنت مجموعة Active Care، المزود الرائد للرعاية المعقدة في المملكة المتحدة، إلى جانب شريكها الخيري WheelPower، عن اتفاق يتيح تطوير مستشفى إعادة التأهيل الخاص الجديد Active Neuro Stoke Mandeville الخاص – في خطوة تمثل استثمارًا كبيرًا في مستقبل إعادة التأهيل المتخصص لإصابات العمود الفقري والحالات العصبية.

يقع مستشفى إعادة التأهيل الخاص الجديد Active Neuro Stoke Mandeville الخاص الذي يضم 52 سريرًا، بجوار المركز الوطني لإصابات العمود الفقري في ستوك مانديفيل، ومن المتوقع أن يستقبل نحو 250 مريضًا سنويًا، مع توفير وصول سريع إلى خدمات إعادة التأهيل المتخصصة للإصابات الشوكية والعصبية. سيُقام المستشفى على موقع قائم داخل استاد ستوك مانديفيل المملوك للمؤسسة الخيرية.

يمثل هذا المشروع محطة بارزة لكل من Active Neuro ومجموعة Active Care، إذ سيوفر بيئة إعادة تأهيل متخصصة من الطراز الأول في أحد أهم المواقع بالمملكة المتحدة في مجالات رعاية إصابات العمود الفقري، والرياضات الخاصة بذوي الإعاقة، وإعادة التأهيل. من خلال الجمع بين الرعاية متعددة التخصصات عالية الخبرة، وتقنيات إعادة التأهيل المتطورة، والمساحات العلاجية عالية الجودة، سيضع المستشفى معيارًا جديدًا لتجربة المرضى، وعمليات التعافي، والنتائج طويلة الأمد.

سيتم تصميم المستشفى الجديد بما يلبي احتياجات المرضى وعائلاتهم، من خلال توفير مساحات سريرية وعلاجية ومجتمعية متخصصة تدعم إعادة التأهيل في جميع مراحل التعافي، وتشمل:

بيئات إعادة تأهيل متطورة مصممة خصيصًا للتعافي من إصابات العمود الفقري والحالات العصبية، بما في ذلك التدريب الروبوتي على المشي وحركة الذراع، وأنظمة التوازن بالواقع الافتراضي، والعلاج بالواقع المعزز، والتحفيز العصبي العضلي.

مناطق عالية الجودة للعلاج الداخلي والعلاج النهاري، مُصممة لدعم برامج إعادة التأهيل المكثفة ومتعددة التخصصات.

شقتين تجريبيتين وانتقاليتين مدعومتين بالتكنولوجيا ومتكاملتين مع الذكاء الاصطناعي، تتيحان للمرضى ممارسة الأنشطة اليومية بأمان قبل العودة إلى المنزل.

وحدة رعاية مُكرسة عالية الاعتماد ( HDU ) مزودة بأنظمة تهوية متخصصة لدعم المرضى الذين يعانون من احتياجات تنفسية وطبية معقدة.

مسبح متخصص للعلاج المائي، مصمم لدعم إعادة تأهيل سهلة الوصول ومحورها المريض، للمرضى المصابين بإصابات العمود الفقري والعملاء من ذوي الإعاقة.

مساحات مجتمعية وعلاجية مُصممة خصيصًا لتعزيز التعافي والمشاركة وتحسين تجربة المرضى، بما في ذلك غرفة سينما، ومساحات خارجية للرفاهية، ومرافق أخرى تدعم إعادة التأهيل خارج الإطار السريري.

أماكن إقامة مخصصة للعائلات لدعم التعافي والمشاركة وإعادة الاندماج.

مركز متطور للتعلم والتعليم والمؤتمرات مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تعزيز البحث والابتكار ورفع جودة العلاج والرعاية في مجال إعادة التأهيل.

ومن المتوقع أن يسهم المستشفى في توفير العديد من الوظائف المتخصصة في المجالات السريرية والعلاجية والتمريضية والتشغيلية والداعمة، إلى جانب جذب استثمارات إلى المجتمع المحلي والمساعدة في تطوير قدرات إعادة التأهيل المتخصص في المملكة المتحدة.

قال Keith Browner، الرئيس التنفيذي لمجموعة Active Care: "يمثل مستشفى إعادة التأهيل الخاص الجديد Active Neuro Stoke Mandeville الخاص استثمارًا محوريًا في مستقبل إعادة التأهيل المتخصص لإصابات العمود الفقري والحالات العصبية. وسيقدم المستشفى معيارًا ذهبيًا في رعاية إعادة التأهيل، من خلال الجمع بين نخبة من المتخصصين والمرافق العالمية وتقنيات وأساليب إعادة التأهيل المتقدمة التي نادرًا ما تتوفر مجتمعة في منشأة واحدة لإعادة التأهيل.

"يعكس هذا الاستثمار التزامنا طويل الأمد بتحسين نتائج التعافي للأشخاص الذين يواجهون إصابات تغير حياتهم، وضمان حصولهم على أفضل مستويات الرعاية التأهيلية لتحقيق أقصى قدر ممكن من التعافي.

"ونحن فخورون بالتعاون مع WheelPower في ستوك مانديفيل، والمساهمة في الإرث العريق للمنطقة في مجال إعادة التأهيل".

يعيش أكثر من 105,000 شخص في المملكة المتحدة مع إصابات في الحبل الشوكي، فيما يتعرض أو يتم تشخيص نحو 4,700 شخص سنويًا بهذه الإصابات.[i] وبالنسبة للكثيرين، تمثل إعادة التأهيل المتخصصة جزءًا أساسيًا من إعادة بناء حياتهم بعد الإصابة، من خلال مساعدتهم على التكيف والتعافي واستعادة أكبر قدر ممكن من الاستقلالية.

وقال Rob Wilson، رئيس مجلس إدارة WheelPower: "يسعدني أننا أصبحنا قادرين على إعادة خدمات إعادة التأهيل إلى موقعنا. لقد كان ذلك جزءًا من خطتنا الإستراتيجية الخمسية، نظرًا لما يمكن أن تحدثه هذه الخدمات من فرق كبير – خاصة أننا ندرك أن إصابة الحبل الشوكي قد تؤثر بشكل عميق على جميع جوانب حياة الإنسان، بما يشمل الحركة والاستقلالية والثقة بالنفس وجودة الحياة بشكل عام. كما أن هذا كان جزءًا من الرؤية الأصلية لمؤسسنا السير Ludwig Guttmann.

"إن خدمات إعادة التأهيل، إلى جانب توفير مسار واضح نحو ممارسة الرياضة، يمكن أن تُحدث فرقًا جذريًا في حياة آلاف الأشخاص الذين يتعرضون سنويًا لإصابات شوكية تغير حياتهم ويحتاجون إلى خدمات متخصصة ومستدامة لمساعدتهم على التعافي وإعادة بناء حياتهم. والآن ستتوفر جميع هذه الخدمات المهمة في موقع واحد.

"تفخر WheelPower بالمساهمة في تسهيل ودعم تطوير هذا المستشفى الجديد في ستوك مانديفيل، بما يساعد مزيدًا من الأشخاص على الوصول إلى العلاج وإعادة التأهيل والدعم الذي يحتاجون إليه لتحقيق أفضل تعافٍ ممكن واستعادة استقلاليتهم".

نبذة عن مجموعة Active Care

مجموعة Active Care (ACG) هي المزود الرائد في المملكة المتحدة في مجال الرعاية المعقدة، وتمتلك أكثر من 30 عامًا من الخبرة الحائزة على العديد من الجوائز في دعم الأشخاص الذين يحتاجون إلى إعادة تأهيل ورعاية متخصصة ومعقدة.

مع فريق يضم أكثر من 5,000 موظف، تقدم مجموعة Active Care (ACG) مسار رعاية متكاملًا بالكامل يجمع بين الخبرات السريرية، والدعم العلاجي، وإعادة التأهيل عبر المستشفيات المتخصصة، ومراكز إعادة التأهيل العصبي، وخدمات الإقامة، والمعيشة المدعومة، وإدارة الحالات، وخدمات الشهود الخبراء، بالإضافة إلى الرعاية المنزلية.

توفر مجموعة Active Care (ACG) أكثر مسارات إعادة التأهيل والرعاية تكاملًا في المملكة المتحدة، حيث تدعم الأفراد بدءًا من إعادة التأهيل المكثف على مستوى المستشفيات وصولًا إلى الرعاية المنزلية التي يشرف عليها مختصون سريريون، وذلك ضمن مؤسسة واحدة. كما تدعم المجموعة الأشخاص الذين يعانون من مجموعة واسعة من الحالات المعقدة، بما في ذلك إصابات الدماغ المكتسبة، وإصابات الحبل الشوكي، والسكتات الدماغية، والحالات العصبية الأخرى، والصرع، واضطرابات الصحة النفسية، وصعوبات التعلم، والتوحد، واحتياجات الرعاية التنفسية.

نبذة عن شركة Active Neuro

تجمع Active Neuro، التابعة لمجموعة Active Care، بين التكنولوجيا المبتكرة والخبرة السريرية والبيئات العلاجية المتطورة لتقديم خدمات إعادة تأهيل متخصصة للأشخاص المصابين بإصابات الحبل الشوكي، والسكتات الدماغية، وإصابات الدماغ، وغيرها من الحالات العصبية، بهدف مساعدتهم على استعادة استقلاليتهم وتحويل حياتهم للأفضل.

في يونيو 2026، حصلت Active Neuro على جائزة "مزود الخدمات المتخصصة لهذا العام" ضمن جوائز HealthInvestor Awards 2026، تقديرًا لابتكارها وتميزها في تقديم خدمات إعادة التأهيل والرعاية المتخصصة.

نبذة عن مؤسسة WheelPower

مؤسسة WheelPower هي المؤسسة الخيرية الوطنية لرياضات الكراسي المتحركة في المملكة المتحدة، ومقرها في ملعب ستوك ماندفيل، مسقط رأس الحركة البارالمبية. على مدار أكثر من 75 عامًا، ساهمت WheelPower في تغيير حياة الأشخاص من خلال الحركة والنشاط والرياضة، مما أتاح لذوي الإعاقة من مختلف الأعمار الاستفادة من الفوائد البدنية والنفسية والاجتماعية للمشاركة الرياضية.

تدعم المؤسسة سنويًا آلاف الأفراد ليصبحوا أكثر نشاطًا، ويكتسبوا الثقة، ويحسنوا صحتهم ورفاههم من خلال الرياضة والأنشطة البدنية الميسّرة.

[i] جمعية إصابات العمود الفقري. 2024.