تُقدم Metz بالشراكة مع AI TECH شاشة عرض مسطحة تفاعلية متطورة لسوق الشرق الأوسط

شنتشن، الصين, 18 يونيو 2024 /PRNewswire/METZ Display -- ، وهي علامة تجارية فرعية لـSKYWORTH، ومُقدم خدمات مُختص في الشاشات التفاعلية المبتكرة للتعليم والأعمال التجارية. يمثل إعلان شركة Artificial Intelligence Technologies LLC Dubai باعتبارها موزعًا حصريًا مرخصًا لأسواق بلدان الإمارات العربية المتحدة، وعمان، وقطر، والبحرين، انتشارًا لا مثيل له لشركة METZ Display، ومن خلال عقد شراكة مع موزع يحظى بالموثوقية، مثل Artificial Intelligence Technologies، تضع METZ نفسها في موضع استراتيجي يُمكنها من تقديم مجموعة كاملة من تطبيقات التعليم الذكي، وغرف المؤتمرات الذكية في جميع تلك المناطق، ولا تعززهذه الخطوة حضور METZ في الشرق الأوسط فقط، بل تؤكد أيضًا التزامها بتوفير شاشات تفاعلية مبتكرة مصممة خصيصًا لكل من البيئات التعليمية والأعمال التجارية.

اعتمادًا على الخبرة الذاخرة التي تمتد إلى 16 عامًا في مجال البحث والتطوير والأعمال في سوق شاشات العرض المسطحة التفاعلية (IFPD) من SKYWORTH، وَرثت METZ Display تقنيتها بالكامل وقدمت العديد من شاشات العرض التفاعلية في قطاعي التعليم والأعمال التجارية التي توفر بيئة غامرة للغاية وتجربة سهلة الاستخدام بدءًا من عام 2022، مثل شاشة LCD الشاملة.

قال السيد Summer Deng رئيس المبيعات والتسويق في الشرق الأوسط: "من المتوقع أن يشهد سوق شاشات العرض المسطحة التفاعلية (IFPD) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نموًا سريعًا خلال العامين المقبلين. إن الشراكة مع شركة Artificial Intelligence Technologies LLC، وهي كيان تجاري يعمل على ترويج منتجات وأدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي والمركبات الصوتية والمرئية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، ستأخذ METZ Display إلى مستوى جديد آخر. نحن واثقون من مواصلة تطوير منتجاتنا وخدماتنا عالية الجودة!"

تُوسع METZ Display نطاق وصولها إلى سوق الإمارات العربية المتحدة عن طريق شركة Artificial Intelligence Technologies LLC Dubai باعتبارها موزعًا يحمل ترخيصًا.

يُسلط إدخال سلسلة METZ K Pro، ولا سيما العرض التعاوني المعتمد EDLA، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الضوء على التزام القائمين عليها بتقديم حلول عرض تفاعلية مبتكرة لكل من قطاعي التعليم والأعمال التجارية، ويمكن لهذه الخطوة تحسين تجربة التعلم والتعاون في المنطقة.

يبدو السيد Harold Fernandes، المدير التنفيذي لـArtificial Intelligence Technologies، متحمساً للغاية للشراكة مع METZ Display. ويَنُم تأكيده على تنوع محفظة METZ التي تنطبق على مختلف القطاعات مثل التعليم والأعمال التجارية، عن فهم عميق لاحتياجات السوق. وبتسليط الضوء على التجارب الشيقة التي تقدمها منتجات METZ Display، فإنه يركز على الثمار المحتملة التي سيجنيها الموزعين والمستخدمين النهائيين على حد سواء، ويتجلى من تلك الشراكة تمهيدها الطريق أمام تقديم حلول مبتكرة إلى سوق الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن METZ Display

مع شركة Skyworth، إحدى أكبر شركات التلفزيون في العالم، وشركة Metz، إحدى أقدم الشركات المصنعة الألمانية، تقوم METZ Display بإنشاء تطبيقات تعليمية وتجارية عالية الجودة تجعل تكنولوجيا الشاشات الحديثة متاحة للجميع من خلال الجمع بين نقاط قوتهم و80 عامًا من الخبرة.

نبذة عن Artificial Intelligence Technologies LLC

أنشئت شركة Artificial Intelligence Technologies LLC باعتبارها كيانًا تجاريًا للترويج لمنتجات خدمات الذكاء الاصطناعي والمركبات الذاتية، وإكمال حلول المركبات الذاتية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. قم بزيارة الموقع الإلكتروني: https://ai-tech.ai/

الهاتف: +971 4299 0544

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني: www.ai-tech.ai