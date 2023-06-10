تُواصلُ Hisense هايسنس شراكتها الرياضية في السوق الأوروبي، حيث تثبت النتائج الجديدة للمبيعات فعالية استراتيجية الشركة في التسويق الرياضي على الصّعيد العالمي.

تشينغداو، الصين، 10 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- يَسُرّ Hisense هايسنس، الشركة الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وأجهزة المنزل، أن تعلنَ عن شراكتها الرسمية مع نهائيات دوري الأمم الأوربية 2023. يعتبرُ هذا التعاون الثالث من نوعه الذي تشارك فيه هايسنس كشريك في النهائيات، وذلك بعد ظهور أرقام المبيعات الجديدة التي تشير إلى نجاح استراتيجية هايسنس الشاملة في مجال التسويق الرياضي.

Hisense’s Brand Campaign “Way to Glory” for UNLF Hisense Italia partner with Inter Milan until the 2024/25 season

سيعني هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن شاشات العرض العملاقة في الملعب ستحمل شعار هايسنس وسيتيحُ للشركة فرصة الظهور على جوانب الملعب وفي المؤتمرات الصحفية. تعني هذه الشراكة أيضًا أن الشركة الإلكترونية ستكون الراعي لسلسلة محتوى "مهارة اليوم" في البطولة، والتي تسلط الضوء على أبرز لحظات المهارة الفردية خلالَ كل مباراة من المباريات النهائية.

خلال البطولة، ستقوم هايسنس بتنفيذ حملة مخصصة بعنوان "الطريق إلى المجد"، والتي تعكس التقدم المستمر لهايسنس على الصعيد العالمي والرحلة التي ستقطعُها الفرق الأربعة المتأهلة نحوَ الفوز في المباريات النهائية. سيستخدم هايسنس حملة "الطريق إلى المجد" للترويج لسلسلة تلفزيونات ULED، وتلفزيونات الليزر، ومجموعة الثلاجات، ومكيفات الهواء.

تأتي حملة "الطريق إلى المجد" والشراكة مع نهائيات دوري الأمم 2023 في وقت يشهد نمواً دولياً ملحوظاً لشركة هايسنس. من يناير/ كانون الثاني إلى أبريل/ نيسان، شهدت هايسنس زيادة في مبيعات أجهزة التلفزيون بنسبة 71.14% مقارنة بالعام الماضي، وفي آلات الغسيل بنسبة 63.73% في أوروبا، وتعزو الشركة هذه الزيادة بشكل كبير إلى انخراطها الملتزم والمتزايد في عالم الرياضة.

منذُ بدايتها الأولى على الصعيد الدولي، ركّزت هايسنس على بناء علاقات قوية مع المستهلكين والشركاء من خلال الاستفادة الكاملة من التسويق الرياضي. لا يقتصر دور حضور هايسنس في مناسبات رياضية عالمية بارزة على الظهور في لحظات ثقافية تُشاهد على نطاق واسع فحسب، بل يظهرُ أيضًا التزام الشركة بأن تكون علامة تجارية عالمية من الطراز الدولي.

تمتلك حاليًا هايسنس 66 شركة ومكتبًا في الخارج، إلى جانب استراتيجية تسويق رياضية إقليمية تلعب أيضًا دورًا هامًا في دعم تطوير الأعمال على الصّعيد المحلي. ومثالُ ذلك هو شراكة هايسنس مع إنتر ميلان، حيث يميل المشجعون المحليون إلى التعاطف مع هذا النادي بشكل خاص. كان النادي الكروي الإيطالي، المعروف أيضًا بإنتر ميلان أو النيراتزوري، شريكًا لهايسنس منذ أغسطس/ آب 2022، وهو مستعد للمنافسة في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الموافق 10 يونيو/ تموز للمرة الأولى منذ 13 عامًا.

يعبرُ الاتفاق عن رغبة مشتركة بين النادي والشركة في تحسين الأداء باستمرار، وفي السعي نحو النجاح، وفي تعزيز المكاسب التي يمكن للمؤسستين أن تتشاركها. لقد قد جمعت هايسنس هذه الثلاثة مبادئ تحت راية واحدة مع فلسفتها #alwaysbetter، التي ترافق جميع الاتصالات التي تتعلق بإنتر ميلان.

تقدم هايسنس أيضًا النسخة المحدودة من ثلاجة Chill Inter، والتي تتميز بشعار النادي وألوان الفريق. قامت هايسنس في الشهر الماضي بفتح مزاد خيري على موقع eBay لنسخة خاصة من الثلاجة الصغيرة موقعة من قبل نائب الرئيس خافيير زانيتي، وسيتم التبرع بعائدات المزاد لصالح اليونيسيف. بعد إطلاقها تحت شعار "أنا بارد"، أصبح المنتج متاحًا الآن لمشجعي إنتر على منصة Amazon و Euronics .

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الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpg

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