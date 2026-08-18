تُوسِّع Turnitin نطاق كشف الكتابة بالذكاء الاصطناعي ليشمل التسليمات باللغة العربية

تعزيز النزاهة الأكاديمية من خلال الشفافية والتوجيه داخل الفصل الدراسي

أوكلاند، كاليفورنيا, 18 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Turnitin اليوم عن إطلاق قدرات الكشف عن الكتابة بالذكاء الاصطناعي للتسليمات المقدَّمة باللغة العربية، في خطوة بالغة الأهمية نحو دعم المعلمين والطلبة حول العالم. يُسهم هذا التوسُّع في تزويد المعلمين الناطقين باللغة العربية بالأدوات اللازمة لصون النزاهة الأكاديمية وتنمية التفكير الأصيل داخل الفصول الدراسية.

مع بلوغ اعتماد الطلبة على الذكاء الاصطناعي مستويات شبه شاملة، بات المعلمون بحاجة إلى حلول تُعزِّز الشفافية بدلاً من المراقبة. وتتجاوز Turnitin حدود التحقق من هوية المؤلف، إذ تدعم أدواتها رحلة التعلم في مجملها، وتُعين الطلبة على اكتساب المهارات الأساسية التي يتطلبها سوق العمل اليوم.

قال جيمس ثورلي، نائب الرئيس لمنطقتَي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا في Turnitin: «بتزويد المعلمين الناطقين بالعربية بأدوات تصون نزاهة التعلم، نحرص على أن تكون بين أيديهم حلول مُصمَّمة لدعم التفكير الأصيل والنقدي، لا لأن تحلَّ محله نماذج اللغات الكبيرة. ولا يُغني شيء عن معرفة أسلوب الطالب في الكتابة وخلفيته التعليمية والسياسات المؤسسية المعتمدة بشأن الذكاء الاصطناعي، غير أن هذه الأداة تمنح المعلمين رؤى حول المواضع التي قد يكون الذكاء الاصطناعي قد أُستخدم فيها. وفي نهاية المطاف، تفتح الباب أمام محادثات مدروسة و مستنيرة حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.»

يُتاح كشف الكتابة بالذكاء الاصطناعي للغة العربية الآن ضمن Turnitin Originality وبوصفه إضافةً اختياريةً لعملاء iThenticate. وعلى غرار النسخ الإنجليزية والإسبانية واليابانية، تزوِّد هذه الميزة المعلمين بنسبة إجمالية للمحتوى المُحتمَل أن يكون قد أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب:

تقارير مُصمَّمة مع مراعاة احتياجات المعلمين.

تكامل سلس مع سير العمل الحالي للعملاء.

قدرات كشف تغطي نماذج اللغات الكبيرة الرائدة.

للمزيد من المعلومات: ⁦https://www.turnitin.me/

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حول Turnitin

تقف Turnitin إلى جانب المعلمين والمؤسسات التعليمية بوصفها المدافعة الرائدة عن نزاهة التعلم، وبإدراك عميق للقيمة الدائمة للتعليم في عالم متسارع التغيُّر. وبوصفها شركة عالمية تخدم أكثر من 16,000 عميل في 185 دولة وإقليماً، وتمتلك خبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في التعاون الوثيق مع المعلمين، تُصمِّم Turnitin كل منتج تُطوِّره لمعالجة الاحتياجات الراهنة في بيئات التعلم المعاصرة. من حلول النزاهة التي تُوفِّر الشفافية في عملية الكتابة، إلى تقديم التقييمات الآمنة ذات المخاطر العالية والتقييمات الدراسية، تُزوِّد Turnitin المعلمين والباحثين بالأدوات التي يحتاجونها للتعامل مع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في التعليم وتجربة التعلم.