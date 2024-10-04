ثنائي الغسيل المعزز بالذكاء الاصطناعي من سامسونج يُحدث تحولاً كبيراً في تجربة الغسيل بفضل قدراته التقنية وسعته الكبيرة ودورة السرعة الفائقة

سيحصل العملاء على هاتف Galaxy S24+ الذكي مجاناً و10 أضعاف من نقاط مكافآت سامسونج عند تسجيل طلبهم المسبق على ثنائي الغسيل الجديد المعزز بالذكاء الاصطناعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 4 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات أن ثنائي الغسالة والمجفف أصبح متاحاً الآن للطلب المسبق في الإمارات العربية المتحدة. وسيتمكن العملاء من 1 وحتى 13 أكتوبر من طلب ثنائي الغسيل الجديد والحصول على هاتف Samsung Galaxy S24+ مجاني و10 أضعاف نقاط مكافآت سامسونج عند تسجيل الطلب المسبق على المنتج. ويجمع هذا العرض بين أحدث تقنيات الأجهزة المنزلية وابتكارات سامسونج المذهلة في مجال الهواتف المحمولة، مما يوفر قيمة لا مثيل لها للمشترين الأوائل.

Samsung’s latest Bespoke AI Laundry Combo washer and dryer

يمثل ثنائي الغسيل الذكي من سامسونج قفزة نوعية في تكنولوجيا الغسيل، حيث يدمج الذكاء الاصطناعي مع غسالة بسعة 26 كغ ومجفف بسعة 15 كغ في جهاز واحد موفر للمساحة. وصُمم هذا الحل الشامل الذي يوفر مساحة بنسبة 40% تقريباً مقارنةً بثنائيات الغسالة والمجفف المنفصلة، لتحسين تجربة الغسيل لسكان المناطق الحضرية والعائلات الكبيرة وأي شخص يسعى إلى تبسيط الأعمال المنزلية.

قال جوران ناكيبوجلو، رئيس قسم الأجهزة المنزلية لدى سامسونج جلف للإلكترونيات: "يجسد ثنائي الغسيل المدعم بالذكاء الاصطناعي التزام سامسونج بتوفير تجربة محسنة للأعمال المنزلية من خلال الابتكار والتطوير. أطلقنا من خلال جمعنا بين الأداء المدعم بالذكاء الاصطناعي والمزايا العملية التي توفر الوقت والمساحة والطاقة جهازاً جديداً يرتقي بأسلوب الحياة ويجعل المهام اليومية أكثر سهولةً. وتؤكد باقة الطلب المسبق الاستثنائية على التزامنا بتقديم قيمة لا مثيل لها لعملائنا".

يضم هذا الثنائي الرائع والمبتكر دورة الغسيل السريعة Super Speed Cycle، وهي تقنية تُغيّر معايير كفاءة الغسيل عبر استخدام خاصية Speed Spray المتطورة وحركة Swirl+ Drum الفريدة، ليغسل الثنائي المتطوّر حمولة كبيرة خلال 28 دقيقة فقط ويكمل عملية التجفيف في 70 دقيقة. وهذا يعني أن دورة الغسيل والتجفيف الكاملة تستغرق 98 دقيقة فقط، مما يمنح المستخدمين مزيداً من الوقت لفعل الأشياء الأكثر أهمية في حياتهم.

وبالإضافة إلى الراحة، يتميز ثنائي الغسيل Bespoke AI بشاشة عرض مقاس 7 بوصات تتيح للمستخدمين التحكم بدورات الغسيل ومراقبة الأجهزة الأخرى المتوافقة مع SmartThings وتصفح الويب ومشاهدة مقاطع فيديو YouTube وحتى تلقي المكالمات، وكل ذلك من مكان واحد. علاوةً على ذلك، يتيح تطبيق Samsung SmartThings للمستخدمين إدارة غسيلهم بسهولة وسلاسة. ويمكن للمستخدمين تشغيل دورات الغسيل وإيقافها وجدولتها عن بُعد، مما يضمن جاهزية الملابس عند الحاجة إليها. ويوفر التطبيق أيضاً إشعارات في الوقت الفعلي حول دورة الغسيل وتنبيهات لاحتياجات الصيانة والمزيد. ويعزز هذا التكامل كفاءة روتين الغسيل لدى المستخدمين ويساعد في الحفاظ على الجهاز من خلال تقديم حلول استكشاف الأخطاء وإصلاحها ونصائح إدارة الطاقة.

كما يبرز ذكاء الجهاز من خلال ميزة AI Opti Wash & Dry، حيث يستشعر هذا النظام الذكي وزن ونوع الأقمشة في كل حمولة، مما يعمل على تحسين استخدام المياه وكميات المنظفات وعملية التجفيف. والنتيجة هي تنظيف شامل وفعال يعامل كل قطعة ملابس بعناية، مما يطيل عمر ملابسكم مع ضمان خروجها نظيفة وجافة تماماً.

تعتبر كفاءة استهلاك الطاقة الميزة الأساسية في تصميم ثنائي الغسيل المدعم بالذكاء الاصطناعي. وتعمل تقنية التجفيف بالمضخة الحرارية المتكاملة على خفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50% مقارنةً بالمجففات التقليدية. ويخفض ذلك تكلفة الفواتير ويقلل أيضاً من تأثير الجهاز البيئي. كما يتيح نظام المضخة الحرارية التجفيف اللطيف في درجات حرارة منخفضة، مما يحمي الأقمشة الناعمة من التلف.

وأضيف إلى مزايا الجهاز سهلة الاستخدام نظام التوزيع التلقائي Flex Auto Dispense System، ويتسع هذا الموزع الذكي لكمية كافية من المنظفات تصل إلى 27 غسلة أو 47 غسلة عند استخدام المنظفات وحدها. ويطلق تلقائياً الكمية المثالية من المنظفات إضافةً إلى سائل العناية بالأقمشة لكل دورة، مما يخلص المستخدم من الحيرة ويقلل من النفايات.

يأتي ثنائي الغسيل المدعم بالذكاء الاصطناعي مع ضمان لمدة 20 عاماً على محركه المزود بتقنية العاكس الرقمي (DIT). وتسهم حماية سلامة هذا المكوّن الأساسي من خلال الضمان الممتد في إطالة فترة استخدام الجهاز وتوفر راحة البال للمستخدمين من خلال الموثوقية وتقلل من النفايات البيئية.

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والكاميرات والأجهزة المنزلية الرقمية والطابعات والمعدات الطبية وأنظمة الشبكات وأشباه الموصلات وحلول الإضاءة إل إي دي . LEDللحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط: news.samsung.com

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