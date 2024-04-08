ثورة في التمويل المستدام: الحدث الحضوري الافتتاحي لـ CASI يحفز التعاون وبناء القدرات في ساو باولو

ساو باولو، 8 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- عقد تحالف بناء القدرات للاستثمار المستدام (CASI) فعالية افتتاحية حضورية في ساو باولو، البرازيل، في الفترة من 3 إلى 5 أبريل، 2024، وتهدف هذه الفعالية إلى مزامنة الجهود المبذولة لتمويل المبادرات الخضراء ودفع منطقة أمريكا اللاتينية نحو مستقبل منخفض الغازات الدفيئة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.

تم إطلاق مبادرة CASI وسط زخم مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28))، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز القدرة على التمويل المستدام والاستثمار عبر الأسواق الناشئة والبلدان النامية (EMDEs). ويعمل تحالف CASI على حشد الجهود الجماعية من مختلف الجهات المعنية في جميع أنحاء العالم، وهو تحالف مدعوم بعضوية عالمية تضم أكثر من 50 منظمة وتتوسع باستمرار.

وقد استقطبت الندوة التي استمرت يومين مجموعة حضور من جنسيات مختلفة، حيث حضر أكثر من 200 فرد في الموقع وأكثر من 1000 مشارك افتراضي، مع تمثيل عدد كبير من البرازيل ودول أمريكا اللاتينية المجاورة مثل بيرو والمكسيك. وقد قام المنظمون، بما فيهم وزارة المالية والبنك المركزي، إلى جانب كبار ممثلي المؤسسات المالية وصناعات الأعمال الزراعية والمنظمات البحثية ومقدمي الخدمات، بتقديم وجهات نظرهم لإثراء المناقشات.

وقد سهّل هذا الحدث المناقشات النشطة وتبادل المعرفة بين الأطراف المعنية من البرازيل ومن النظام البيئي للاستثمار المستدام في أمريكا اللاتينية، وتناولت النقاشات ستة مواضيع رئيسية تتعلق بالتمويل المستدام، بما في ذلك ديناميكيات السوق، وأطر السياسات، والأدوات المالية، والإفصاح عن الاستدامة، والتمويل الانتقالي، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وفي إطار تسليط الضوء على الحاجة الملحة للتمويل المستدام، أكد Ma Jun، رئيس CASI والرئيس المشارك السابق لمجموعة عمل التمويل المستدام لمجموعة العشرين G20، على فجوة التمويل السنوية التي تتراوح بين 4 و6 تريليون دولار أمريكي للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة SDG تماشيًا مع توجه الأمم المتحدة، وشدد Ma Jun على الدور الحاسم الذي يلعبه بناء القدرات، كما دعا إلى التعاون بين مبادرة CASI وبلدان مثل البرازيل وبيرو والمكسيك.

وقد ردد وزير المالية البرازيلي السابق، Joaquim Levy، هذا الرأي، مؤكدا على أهمية منصات مثل CASI في معالجة تغير المناخ وحَشد موارد القطاع الخاص. وسلطت Maria Netto، المدير التنفيذي لمعهد المناخ والمجتمع iCS، الضوء على فرص الاستثمار في الاقتصاد الحيوي، والحلول القائمة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة، مؤكدة على أهمية تنوع الأطراف المعنية والأدوات المالية. واستكمالاً لورش العمل، أظهرت زيارة الموقع لمدة نصف يوم، النهج المستدامة في قطاع الزراعة، وقدمت أمثلة ملموسة للتنفيذ الفعال.

وقد أطلقت CASI أربعة برامج، بما في ذلك الفعاليات الشخصية، والندوات/الندوات الشهرية عبر الإنترنت، ودورات التعلم الإلكتروني، والخدمات المصممة خصيصًا للمؤسسات المالية الدولية. ومن المقرر عقد الفعالية التالية لـ CASI في أواخر يونيو في هونغ كونغ، تليها أحداث في إفريقيا والشرق الأوسط، بهدف تدريب 100000 فرد بحلول عام 2030، مما يعزز مهمة التمويل المستدام العالمي.