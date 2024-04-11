ثورة في الرعاية الصحية 2024: أكبر حدث صناعي يتخذ خطوات لتحقيق نتائج فائقة في الرعاية الصحية والسياحة الطبية

بالم بيتش غاردنز، فلوريدا، 11 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- يعود هذا العام أكبر تجمع سنوي للأطراف المعنية الرئيسية في مجال السفر الطبي، وقادة الرعاية الصحية، وأصحاب العمل الذين يمولون أنفسهم ذاتيًا، بخطوة جديدة مؤثرة لمساعدة الأطراف المعنية على تحقيق نتائج متفوقة، ورفع مستوى برامجهم، وإعادة تعريف الأعمال التجارية للصحة والاستشفاء.

يجمع مؤتمر ثورة الرعاية الصحية السادس عشر متحدثين متمرسين وقادة فكر في مجال الرعاية الصحية، وشركات الصحة والاستشفاء، والسفر الطبي في 21 مايو 2024، من الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت شرق أمريكا EST إلى الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق أمريكا EST، لمشاركة رؤى عميقة حول أعمال الرعاية الصحية مع استراتيجيات لتحسين التكاليف وتعزيز العروض وتحقيق نتائج سوقية متميزة.

تعرف على استراتيجيات مؤثرة لتشق طريقك في مشهد السياحة الطبية المتطور باستمرار وطرق تحسين الأنظمة الصحية لشركتك والتي لن يعلمك إياها أي شخص آخر. سيتعلم أصحاب العمل الممولين ذاتيًا أيضًا من المتحدثين لدينا الاستراتيجيات الفعالة لخفض تكاليف الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 50٪، وخفض الخصومات، والتأمين المشترك والمدفوعات المشتركة، وطرق تحقيق صفر زيادات في تكاليف الرعاية الصحية.

ويركز حدث هذا العام تحت عنوان "تحسين التكاليف ورفع البرامج وتحقيق نتائج متفوقة" مرة أخرى على الأهداف الثلاثة الرئيسية التي تم إطلاقها قبل بضع سنوات؛ وهي التكاليف والثقافة والرعاية.

تم وضع أهداف كبيرة للأطراف المعنية لتحقيقها لدفع النمو التحويلي في قطاع الرعاية الصحية؛ مثل تقليل تكاليف الرعاية الصحية لأصحاب العمل والمنافع بنسبة 25% بحلول عام 2025، وإعادة تصور ثقافة الشركة والمشاركة والرفاهية، وتوفير 40% من خدمات الرعاية الصحية افتراضيًا وعبر المنصات الرقمية بحلول عام 2025.

وتحتل هذه الأمور مركز الصدارة في حدث هذا العام حيث نطلق استراتيجيات رئيسية لكسر الحواجز التي تحول دون تحقيق هذه النتائج في العام المقبل.

يجمع مؤتمر هذا العام العقول الأكثر ابتكارًا وإثارة للاهتمام في منافع أصحاب العمل وابتكار وصحة الأعمال التجارية، والسفر الطبي مع مناقشات حول الرعاية الصحية الممولة ذاتيًا، والفوائد العالمية، وابتكارات وتقنيات الرعاية الصحية، والثقافة التنظيمية والمرونة، والتقدم في السفر الطبي.

انضم إلى جلساتنا المفعمة بالحيوية مع موضوعات جدول الأعمال المؤثرة، بما في ذلك؛ الاستراتيجيات المتقدمة وأحدث أساليب العلاج للاكتئاب المقاوم للعلاج، والخطوات الرائدة في مجال الرعاية الصحية من قبل كوريا الجنوبية حيث تكسر حواجز النمو في الصناعة، وإمكانيات العلاج بالخلايا الجذعية في مجال الرعاية الصحية، والتنقل في مستقبل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في مجال الرعاية الصحية ومشهد السفر الطبي.

يشارك بالحضور والحديث في المؤتمر المميز لهذا العام كل من Donna Fernandez، مديرة المنافع في منطقة مدارس هيوستن المستقلة، والدكتور Chadwick Prodromos، المؤسس والمدير الطبي لمعهد Prodromos للخلايا الجذعية، والدكتور Steve Best، مدير مركز العلوم العصبية، وDongkwan Kim رئيس الشؤون الدولية بمركز Asan الطبي.

"يعد HREV 2024 وقتًا مميزًا آخر للحصول على رؤى حول الحلول الجديدة لحل التحديات الملحة في مشهد الرعاية الصحية اليوم، ومن المتوقع أن يكون حدثًا تحوليًا حيث يشارك القادة الأكثر إلهامًا في مجال "الصحة والاستشفاء" الأفكار والرؤى المبتكرة لتغيير نموذج الرعاية الصحية،" كما يقول Jonathan Edelheit، الحاصل على درجة الدكتوراة في القانون، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة Global Healthcare Resources، والذي سيتحدث أيضًا في المؤتمر.

تتم ثورة الرعاية الصحية 2024، بالشراكة مع جمعية السياحة الطبية وترعاها منظمة السياحة الكورية، المؤسسة الرسمية في كوريا الجنوبية المسؤولة عن صناعة السياحة في البلاد.

يمكنك التسجيل مجانًا لحضور الحدث من هنا .

حول جمعية السياحة الطبية (MTA):

جمعية السياحة الطبية (MTA) هي منظمة تجارية غير ربحية 5016(c6) تكرس عملها لكسر الحواجز التي تحول دون الحصول على رعاية صحية بتكلفة معقولة وشفافة وذات مستوى عالمي. تأسست جمعية السياحة الطبية (MTA) في عام 2007، ومازالت تواصل زيادة الوعي بالسفر الطبي مع تبني أفضل الممارسات في هذه الصناعة. تمتد الموارد الرقمية لـ MTA الآن إلى مليون قارئ لتكون بمثابة مصدر موثوق به وهيئة للمعلومات المتعلقة بالسياحة الطبية، وقد ساعدت MTA في إطلاق علامات تجارية رائدة في الصناعة، في مناطق مثل كوريا الجنوبية، ودبي، وواشنطن العاصمة، وولاية فلوريدا، وأبو ظبي. تعمل MTA مع الحكومات ومقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين والأطراف المعنية الأخرى بدءًا من وضع تصور لمشروعهم وحتى إطلاقه وطوال عملية التسويق.