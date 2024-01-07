ثورة في السماء: تُحجَز 40% تقريبًا من الرحلات الجوية الخاصة عن طريق العملات المشفرة - وتتولى JETFINDER الصدارة

نجد JETFINDER في طليعة عالم الطيران القائم على الحذر وهي مقبلة بصدر رحب على العملات المشفرة. بينما ينتاب معظم اللاعبين الشكوك والارتياب حول العملات الرقمية، تقود JETFINDER هذا التحول الجذري وتساهم بنسبة كبيرة في ما يقرب 40% من رحلات الطيران الخاصة المدفوعة عبر العملات المشفرة الآن. قد يصبح هذا المنهج الجديد هو العرف السائد في هذا المجال إذا نجح صندوق الاستثمار المتداول ETF للبيتكوين بالحصول على القبول والاعتماد المحتملين في المستقبل، فتبدأ بهذا حقبة جديدة من رحلات السفر ذات المستوى الرفيع.

Private Jet booking with crypto coins

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 يناير عام 2024 /PRNewswire/ -- إن شركة JetFinder هي وسيط رائد للطائرات الخاصة، ذات مقر عمل في تورونتو ولها وجود أيضًا في الإمارات العربية المتحدة. تتميز الشركة برحلاتها العالمية ذات المستوى الرفيع، وهي من أوائل الشركات التي تقبل عمليات الدفع عن طريق العملات المشفرة. الخدمة الاستثنائية والراحة هي الأهداف السامية ل JetFinder، فسعت إلى توفير طائرات فخمة الطراز على مدار الساعة ومنحت معنىً جديدًا للرحلات الجوية الخاصة السلسة.

أنجزت JetFinder مؤخرًا حدثًا جللًا، إذ سجلت أكبر معاملة تحويل أموال عن طريق العملات المشفرة في تاريخها بمبلغ قدره 750 ألف USDT تقريبًا مقابل حجز رحلة جوية واحدة. يذكرنا هذا الإنجاز المبهر بمرتبة الصدارة التي تحتلها JetFinder في عالم الطيران الخاص وبالإقبال والاستخدام المتزايدين للعملات الرقمية في قطاع الطيران ذي المستوى الرفيع.

هل تغير الموافقة المحتملة على استخدام صندوق استثمار متداول ETF للبيتكوين مستقبل العملات الرقمية؟

إن الموافقة المتوقعة على صندوق استثمار متداول ETF للبيتكوين ستشكل نقطةً فارقةً في القطاع المالي وقطاع الطيران، وقد تكون بدايةً لثورة في مجال الطيران الخاص. قد ترسخ الموافقة قوة العملات الرقمية واستقرارها وتمنحها قبولًا واسعًا وتصبح خيارًا استثماريًا رئيسيًا لدى فئة واسعةً من الأفراد. ينعكس هذا على مجال الطيران الخاص برواج أشيع للعملات المشفرة في معاملات نقل الأموال. وبنظرة إجمالية، نجد أن اعتماد صندوق استثمار متداول ETF للبيتكوين هو خطوة أولى لتغيير جذري يدعم الإبداع والحداثة في أنظمة دفع وحجز الطيران الخاص.

سافر وفقًا لشروطك الخاصة: احجز رحلات طيران خاصة حسب طلبك وادفع عن طريق العملات الرقمية

تمتع بالحرية المطلقة للسفر حسب جدولك الخاص مع رحلات JetFinder الجاهزة حسب الطلب. أنت قادر الآن على اختبار مرونة غير مسبوقة وخصوصية في رحلاتك الجوية عن طريق وسائل الدفع المتاحة عبر العملات المشفرة. تحكم برحلتك مع ضمان إجراء معاملات تحويلية للمال فورية وآمنة وبرفاهية اختيار المسار الأنسب لك. مع JetFinder، أنت قبطان رحلتك في السماء وصاحب القرار الوحيد في تحديد وسيلة الدفع. سافر وفقًا لشروطك الخاصة.

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