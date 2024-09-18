ثورة في مجال كهربة المركبات التجارية: شركة CATL تطلق نظام البطاريات الثوري TECTRANS

ويمثل نظام TECTRANS قفزة نوعية في تكنولوجيا البطاريات للمركبات التجارية، حيث يقدم كثافة طاقة غير مسبوقة، وقدرات شحن أسرع، ومتانة محسنة. ومن المتوقع أن يُحْدِث هذا النظام الابتكاري تحولاً جذريًّا في مشهد المركبات التجارية الكهربائية، وهو ما يوفر لمشغلي أساطيل تلك المركبات مدى قيادة ممتدًّا، وتقليل أوقات التوقف، والفعالية المثلى من حيث التكلفة، وتحسين الكفاءة الإجمالية.

كثافة طاقة لا تضاهى، شحن سريع وعمر افتراضي طويل: مستقبل الشاحنات والحافلات الكهربائية

تقدم شركة CATL، فيما يتعلق بالشاحنات الثقيلة، منتجَين رائدَين هما إصدار الشحن فائق السرعة من نظام TECTRANS - T، وإصدار العمر الافتراضي الطويل من نظام TECTRANS - T. ويتميز إصدار الشحن فائق السرعة من النظام بسرعة شحن هائلة تصل إلى 4C، وهو ما يسمح بشحن 70% من البطارية في غضون 15 دقيقة فقط. وتقلل هذه القدرة على الشحن السريع من أوقات توقف المركبات وتزيد من كفاءة التشغيل لمشغِّلي أساطيل تلك المركبات.

يضع إصدار العمر الافتراضي الطويل من نظام TECTRANS - T معيارًا جديدًا في الصناعة من خلال عمر خدمة استثنائي يصل إلى 15 عامًا أو 2.8 مليون كيلومتر. وتعتبر هذه المتانة أمرًا ضروريًّا لطبيعة العمليات التجارية التي تتسم بمتطلبات عالية، خاصة في السيناريوهات ذات الكثافة العالية للطاقة مثل عمليات الموانئ والنقل بالجملة.

ويقدم كِلَا الإصدارَين من النظام للشاحنات مدى قيادة مثيرًا للإعجاب يصل إلى 500 كيلومتر، وهو ما يلبي الاحتياجات التشغيلية المختلفة، بدءًا من التسليمات قصيرة المدى إلى النقل طويل المسافات.

ويُعَدّ الإصدار الخاص بالحافلات من نظام TECTRANS الخاص بشركة CATL حلاً متقدمًا للبطاريات لنقل الركاب لمسافات طويلة، حيث يتميز بكثافة طاقة رائدة في الصناعة تبلغ 175 واط/ساعة/كغم، وهي الأعلى في تطبيقات بطاريات فوسفات الليثيوم والحديد LFP المستخدمة في الحافلات. ويوفر تصميم النظام المدمج إمكانات طويلة المدى واستهلاكًا منخفضًا للطاقة، وهو ما يعزز من مرونة تخطيط السيارة، كما أن نظام إدارة الحرارة المتقدم يحافظ على الأداء الأمثل في مختلف المناخات، مما يقلل من التفاوت في درجة الحرارة الداخلية بنسبة 50%، الأمر الذي يضمن عمرًا طويلاً حتى في ظروف التشغيل القاسية.

وقد أطلقت شركة CATL، في شهر يوليو من هذا العام، حلول الشاحنات الخفيفة في الصين، ووسَّعت محفظة نظام الشحن TECTRANS لتغطية مجموعة أوسع من تطبيقات المركبات التجارية. وتقدم هذه الحلول كثافة طاقة محسّنة وقدرات فائقة للشحن السريع، وهو ما يلبي الاحتياجات الفريدة لخدمات التسليم في المناطق الحضرية ولوجستية الوصول السريع للمستهلك النهائى.

وفي هذا الصدد، سلط Akin Li، الرئيس التنفيذي لأعمال شركة CATL في الخارج، الضوء على الموثوقية الاستثنائية لبطاريات شركة CATL في بيئات متنوعة وصعبة، قائلاً: "لقد أثبتت بطارياتنا موثوقيتها وأداءَها في الظروف القاسية، بدءًا من تشغيلها في درجات حرارة تتجاوز 45° درجة مئوية في قطر ودبي، ووصولاً إلى قدرتها على التحمل في درجات حرارة -35° درجة مئوية في دول القطب الشمالي على غرار النرويج والسويد. إن إطلاق نظام TECTRANS وخطوط الإنتاج يعكس التزامنا الثابت بدفع انتقال الطاقة من خلال الابتكار المستمر".

التقنيات المتقدمة تدفع كهربة المركبات التجارية

تتمثل المخاوف الرئيسية التي تواجه صناعة المركبات التجارية في تحولها نحو الكهربة في أوقات إعادة الشحن، وكذلك التكلفة ومدى القيادة. ومن المقرر أن يخلق نظام بطاريات Tectrans قيمة أكبر لأساطيل المركبات التجارية من خلال دمج عدة تقنيات متطورة تساهم في تحسين الأداء من حيث الكثافة العالية للطاقة، والقدرات العالية للشحن السريع، وعمر افتراضي طويل للدورة التشغيلية.

فيما يتعلق بالحافلات والمركبات السياحية، فإن استخدام تصميم كاثود عالي الطاقة وكثافة ضغط عالية على المستوى الجزئي يعزز بشكل كبير من كثافة الطاقة. إضافةً إلى ذلك، يساهم تصميم الهيكل المبتكر ذو الزاوية الصفرية والقفل على شكل حرف U في زيادة كثافة الطاقة الحجمية بنسبة 22% مقارنةً بالجيل السابق من البطاربات.

فيما يتعلق بالحافلات والمركبات السياحية أيضًا، يتميز الإلكتروليت بتصميم جزيئي مضاف مبتكر، حيث يتمتع بقدرة عالية على تشكيل طبقات رقيقة وحماية أقطاب البطارية، وهو ما يضمن أداءً متفوقًا وعمرًا افتراضيًّا أطول بكثير لخلايا الطاقة.

فيما يتعلق بإصدار الشحن فائق السرعة من نظام TECTRANS - T، ولمواجهة الاختلافات المعقدة في درجات الحرارة داخل حزمة البطارية، تم تصميم نظام تدفق دقيق يتحكم بشكل دقيق في مناطق الحرارة المختلفة، وهو ما أدى إلى تقليص التفاوت في درجات الحرارة الداخلية إلى النصف.

ويتم تحقيق العمر الافتراضي الطويل لبطاريات الشاحنات الثقيلة من خلال عدة جوانب؛ إذ يتم تعديل سطح المواد الأنودية لتحسين التفاعل الكيميائي وقمع التفاعلات الجانبية، وهو ما يسهل انتقال أيونات الليثيوم ويؤدي إلى تمديد عمر البطارية بنسبة تزيد عن 20%. وبالنسبة إلى مواد الكاثود، قامت شركة CATL بدمج مواد نشطة عالية الاستقرار الهيكلي مع مواد غنية بالليثيوم، الأمر الذي حسَّن ليس فقط من كثافة الطاقة، ولكن أيضًا ثبات الدورة الكهربائية.

صرح Akin Li، الرئيس التنفيذي لأعمال شركة CATL في الخارج، قائلاً: "تلتزم CATL، بصفتها الشركة العالمية الرائدة في هذا المجال، بدفع حدود ما هو ممكن في مجال النقل الكهربائي". وأكمل قائلاً: "تُمثل تكنولوجيا TECTRANS تتويجًا لجهودنا البحثية والتطويرية المكثفة، وهي قفزة نوعية نحو مستقبل كهربة المركبات التجارية. نحن متحمسون لعرض هذه التكنولوجيا الرائدة في معرض IAA Transportation، وكشف النقاب عن كيفية تسريعها للانتقال العالمي نحو النقل المستدام".

كهربة مستدامة لوسائل النقل البري

في معرض IAA Transportation هذا العام، تعرض شركة CATL مجموعة متنوعة من البطاريات والحزم المصممة خصيصًا لمجالات التطبيق المختلفة، تشمل الشاحنات، والحافلات، والسفن، وآلات البناء.

وبينما تدعم شركة CATL، إلى جانب تقديمها لمنتجات وخدمات آمنة وموثوقة وذات تكلفة فعّالة للعملاء، الطموحات العالمية في مجال المناخ، تلتزم الشركة بتبنِّي ممارسات مستدامة على مدى دورة الحياة الكاملة للبطاريات. وتطمح الشركة إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية في عمليات تصنيع البطاريات بحلول عام 2025، وفي كل سلسلة توريد البطاريات بحلول عام 2035. وستساهم هذه الأهداف في خفض أكثر من 40% من الانبعاثات طوال فترة حياة المركبة الكهربائية. وقد حققت شركة CATL حتى الآن حيادية الكربون في تسعة مصانع تابعة لها.

كما أنشأت الشركة سبعة مراكز رئيسية لإعادة التدوير على مستوى العالم، حيث حققت شركتها الفرعية Brunp Recycling معدل استرداد يتجاوز 99.6% للنيكل والكوبالت والمنغنيز، و91% لليثيوم. وبقدرتها على معالجة 270,000 طن من البطاريات المستعملة سنويًّا، تمهد شركة CATL الطريق نحو تصنيع بطاريات كاملة من مواد معاد تدويرها، وهو ما يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى عمليات تعدين جديدة.

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