جائزة BI (Biz Integration) للقانون في الشرق الأوسط 2024 تُكرِّم أفضل المواهب القانونية خلال حفل مبهر

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 مايو 2024 /PRNewswire/ -- استضافت Biz Integration ليلة نابضة بالحياة لتوزيع الجوائز، والتي جمعت بعض من ألمع العقول القانونية. وشهد حفل توزيع الجوائز هذا العام اجتماع نخبة من الحاضرين في فندق راديسون بلو كانال فيو يوم 27 أبريل 2024، حيث تم رفع نخب للفائزين الذين تفوقوا على أنفسهم والجميع من الناحية القانونية.

Winner of BI (Biz Integration) Middle East Law Award 2024 -Winners

بدأت الفعاليات بعد كلمة الترحيب، تابعت اللجنة مناقشة تحت عنوان "استراتيجية العصر الجديد القانونية في تحويل الأعمال التجارية". وأشرف على المناقشة كلُّ من أليخاندرا إسموريس، رئيس العملاء الخاصين لدى شركة CVML، وإليانا فونسيكا، (المستشار القانوني، لدى Emirates Flight Catering)، وعبد الرحيم بادينهاري (المدير القانوني الأول لدى Cars24 Arabia)، وعزير زهجير، (رئيس الشؤون القانونية في Tamkeen، دبي).

هيئة المحلفين:

- الدكتور لاليت بهاسين (رئيس جمعية شركات المحاماة الهندية)

- أليساندرا رونكو (المدير القانوني الرئيسي العالمي، House of Shipping، دبي، الإمارات العربية المتحدة.)

- عزير زهجير، (رئيس الشؤون القانونية في Tamkeen).

- ليلى زين (المستشار القانوني الأول في (OSN

- مود الخوري (رئيس الإدارة القانونية في Sunset Hospitality Group (SHG)

- الدكتور جوبالاكريشنان ب. (مؤسس BGK Law Associates Advocates)

الفائزون

- Oryx Legal Consultants LLC: "شركة المحاماة الصاعدة للعام" و "شركة المحاماة المبتكرة للعام"

- فراس زجالي من CVML: "المحامي الصاعد للعام".

- KARM Legal Consultants Pvt Limited: "أفضل شركة محاماة صغيرة"

- CVML لـ Kanoony.com: "أفضل مبادرة للعام."

- Imdaad: 'أفضل اكتشاف إلكتروني للقسم القانوني.'

- ريسوانا جوسان، من شركة Imdaad: '"فضل محامي للبيئة".

- تشارلز ديرساهاكيان من CVML: "محامي العام للأعمال التجارية".

- Alghanim Industries Group: "الفريق القانوني للعام - قسم التجزئة".

- الخطوط الجوية القطرية: "الفريق القانوني للعام - قسم النقل والخدمات اللوجستية" - .

- الهيئة العامة للتعليم والتدريب التطبيقي: "الفريق القانوني للعام - قسم التعليم"

محمد جميل من شركة Petromin Corporation: "المستشار العام للعام - قسم النقل والخدمات اللوجستية"

- عبد الرحيم بادينهاري من شركة Cars24 Arabia: "المستشار العام للعام - قسم التجارة الإلكترونية".

- نور ماكي من شركة RSS LLC: "المستشارة العام للعام" فواز علاوادي من مجموعة Alghanim Industries: "المستشار العام للعام - قسم تجارة التجزئة".

جدير بالذكر أن مجموعة CVML كانت الراعي الرئيسي لهذا الحدث.

كانت أمسية مفعمة بالطاقة والحيوية، ما ساعد على متابعة المزيد من الجولات.

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