جائزة Sunhak للسلام لعام 2025: تكرّمُ قادة ابتكارات السلام العالميين

لقد طوّر السيد Patrick Awuah Jr.، مؤسس ورئيس جامعة أشيسي في غانا، التعليم العالي في أفريقيا. وكانت جهوده الرائدة هي ما أسس جامعة أشيسي، ليضربَ نموذجًا يُحتذى به في الحث على القيادة الأخلاقية والابتكار. مع معدل توظيف بنسبة 90% للخريجين، وهيئة طلابية بنسبة 50% من النساء، فقد مكّن السيد Awuah جيلًا جديدًا من القادة الأفارقة لمجابهة أهم التحديات في القارة.

أما السيد Hugh Evans، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في مؤسسة Global Citizen، فقد تمكن من جمع مبلغ استثنائي قدره 43.6 مليار دولار لمكافحة الفقر وتعزيز التنمية العالمية. بفضل دعمه، تأثر أكثر من 1.3 مليار إنسان في جميع أنحاء العالم بشكل إيجابي، من خلال تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الأساسية الأخرى. كما رفع Evans معايير النضال العالمي، حيث جعل الحركات الشعبية تُحدِث تغييرات سياسية جذرية؛ لمواجهة عدم المساواة على مستوى العالم.

وأما السيدة Wanjira Mathai، المدير الإقليمي لمنطقة أفريقيا في معهد الموارد العالمية (WRI)، فهي قوة بارزة في مجال استعادة البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. بصفتها شخصية محورية في حركة الحزام الأخضر، قادت زراعة 51 مليون شجرة وقادت مبادرة AFR100، التي تهدف إلى استعادة 100 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة في أفريقيا بحلول عام 2030. يدمج عمل Mathai بين استعادة النظام البيئي والتمكين الاقتصادي، ما يساهم في خلق سُبل عيش مستدامة، بالإضافة إلى مكافحة تغير المناخ.

علاوة على ذلك، سيتم تقديم جائزة المُؤسس المرموقة لمؤسسة Sunhak للسلام إلى معالي السيد Xanana Gusmão، أحد الزعماء الكبار في نضال تيمور الشرقية من أجل الاستقلال. بصفته أول رئيس للبلاد ورئيس وزرائها الحالي، قاد Gusmão جهود تعزيز السلام، والتضامن الدولي من خلال مبادرات مثل g7+، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول غير المستقرة للتغلب على التحديات المشتركة.

ستُقام مراسم توزيع الجوائز في 11 أبريل 2025، الساعة 3:00 مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية في مدينة سيول، دولة كوريا الجنوبية، بنظام هجين يجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي. سيحصل كل فائز على 200,000 دولار أمريكي، وميدالية، ولوحة شرف.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.sunhakpeaceprize.org .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2596191/1st_photo___Patrick_Awuah__Founder_of_Ashesi_University.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2596192/2nd_photo___Hugh_Evans__Founder_of_Global_Citizen.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2596194/3th_photo___Xanana_Gusm_o__Prime_Minister_of_Timor_Leste.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2596193/4rd_photo___Wanjira_Mathai__Managing_Director__Africa_and_Global_Partnerships__World_Resources_Insti.jpg