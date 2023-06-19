جاتوريد تعيّن لاعب كرة القدم الشهير أندريه شيفتشينكو ضمن فريق مدربي تعزيز الثقة لإلهام الجيل الجديد من الرياضيين

المدرب يوجه كلمة تحفيزية للفرق في بطولة جاتوريد الخماسية من خلال مقطع فيديو يكشف فيه عن مدربه الأكثر إلهاماً ويعرض أفكاره حول أسباب نجاح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي والنصائح التي قدمها للاعبين في الماضي

مقطع الفيديو يتزامن مع دراسات عالمية تظهر أن أكثر من 41% من الأهالي يعتقدون أن الافتقار إلى الثقة بالنفس واحترام الذات سبب رئيسي يمنع اليافعين من ممارسة الرياضة

البطولة السنوية تلتزم بإلهام اللاعبين الشباب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم

لندن, 19 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- كشفت جاتوريد عن إطلاق مقطع فيديو تحفيزي للاعب أندريه شيفتشينكو، نجم كرة القدم الأوكراني الشهير والفائز بجائزة الكرة الذهبية في 2004. ويحتفي الفيديو بدور اللاعب الشهير بوصفه أحد أعضاء فريق مدربي تعزيز الثقة الجديد، والذي أسسته العلامة في إطار الاستجابة للبيانات الجديدة التي تكشف بأن الافتقار إلى الثقة بالنفس يمنع اليافعين من ممارسة الرياضات.

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ويتوجه شيفتشينكو خلال الفيديو بحديثه التحفيزي إلى الجيل الجديد من لاعبي كرة القدم المشاركين في بطولة جاتوريد الخماسية في إسطنبول، والذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً.

وتحدث مهاجم نادي إيه سي ميلان السابق، الذي عمل مع مجموعة من أبرز مدربي كرة القدم في العالم، عن الشخصية الأكثر إلهاماً في حياته، حيث قال: "تأثرت كثيراً بفاليري لوبانوفسكي، مدرب نادي دينامو كييف، حيث كان بمثابة أسطورة في أوكرانيا وعالم كرة القدم. وشجعني المدرب على التزام الانضباط في حياتي وساعدني على فهم مكانتي كقدوة، حيث يحظى لاعبو كرة القدم بدور مهم في المجتمع. كما أنهم يتحملون مسؤولية كبيرة تجاه أنفسهم، وتجاه نقل صورة جميلة عن دولتهم وفريقهم".

وقام شيفتشينكو، الذي تولى تدريب منتخب أوكرانيا وفريق جنوى، بإعطاء اللاعبين مجموعة من النصائح المهمة والتوجيهات التي قدمها لنخبة من اللاعبين خلال مسيرته كمدرب. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال شيفتشينكو: "عملت مدرباً لمنتخب أوكرانيا لكرة القدم، واستمتعت بتدريب مجموعة من أفضل اللاعبين العالميين، بمن فيهم أولكسندر زينتشنكو وأندريه يارمولينكو، وكنت دائماً أوجه لهم الإرشادات والنصائح بالعمل بجد والالتزام بالانضباط، مع التأكيد على أن أفضل طريقة للنجاح هي العمل لأجل الفريق لأن كرة القدم هي لعبة جماعية".

وقدم اللاعب الفائز بدوري أبطال أوروبا مجموعة من النصائح الملهمة حول كيفية تحويل الخسارة إلى فوز، والمحافظة على الروح المعنوية العالية، ثم أجرى سلسلة من تدريبات كرة القدم وجلسات التصور مع اللاعبين. وقال: "لم أستسلم أبداً على الرغم من أنني خسرت في العديد من نهائيات دوري أبطال أوروبا، بل أفكر دائماً بإيجابية وأحاول التركيز على خوض تحدٍ مختلف".

وتحدث شيفتشينكو عن المدرب السابق كارلو أنشيلوتي بوصفه أحد الشخصيات الأخرى الملهمة والتي كان لها تأثير كبير على حياته، وكشف عن الأسباب التي تجعله أحد أبرز المدربين الناجحين، وقال: "يتميز كارلو أنشيلوتي بكونه أحد الأشخاص الرائعين والملهمين، إلى جانب شخصيته الجذابة وعلاقته القوية مع اللاعبين، حيث يوفر بيئة وأجواء رائعة في غرفة الملابس".

وأضاف متحدثاً عن مدربه السابق في فريق إيه سي ميلان: "تعلمت من أنشيلوتي الكثير حول أسلوب التعامل مع الطاقم وطريقة تحفيز اللاعبين، حيث كان يقوم بتهدئة اللاعبين في بعض الأحيان خلال الأوقات العصيبة والحساسة، لذلك فهو إنسان رائع ومدرب مميز".

تحفيز الأفراد للتقدم

يحظى مقطع فيديو أندريه شيفتشينكو بأهمية كبيرة أكثر من أي وقت مضى. وعملت جاتوريد في 2023 على تحديد العقبات التي تواجه اللاعبين اليافعين خلال اللعب أو عند البدء بممارسة الرياضة أو أثناء ممارستها، وذلك من خلال إجراء استبيان شمل أكثر من 2,500 شخصاً من أهالي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً. واتفق أكثر من 4 من كل 10 أشخاص (41%) على أن الافتقار إلى الثقة بالنفس واحترام الذات يشكل إحدى العقبات، بينما أشار 44% إلى أن الافتقار إلى قدوة مناسبة يسهم في هذه المشكلة.

وتلتزم جاتوريد بتشجيع الجميع على إحراز التقدم بصرف النظر عن قدراتهم الرياضية. ويمثل هذا الالتزام الدافع الرئيسي لانطلاق بطولة جاتوريد الخماسية، المسابقة السنوية التي وجه شيفتشينكو نصائحه من خلالها. وشهد نهائي البطولة هذا العام تتويج فريق أكاديمية إيه إف إف آي من هندوراس عن فئة الذكور، فريق نادي برادو من تشيلي عن فئة الإناث باللقب العالمي. كما نجح فريق أكاديمية كرويف من تيلبورج قبل النهائي بأسبوع في الحصول على كأس المسابقة الخماسية المخصصة للإناث فقط والمقامة في أيندهوفن.

ويعد اللاعب الأوكراني ثاني أساطير كرة قدم الذين يتولون دور مدرب تعزيز الثقة، وذلك بعد تكليف راشيل يانكي، لاعبة منتخب إنجلترا ونادي أرسنال السابقة، في وقت سابق من هذا الشهر. وقدمت اللاعبة الإنجليزية خطاباً تحفيزياً للاعبات المشاركات في بطولة جاتوريد الخماسية المخصصة للإناث فقط، وذلك من خلال مقطع فيديو يهدف إلى إلهام أساطير كرة القدم المستقبليين في جميع أنحاء العالم. وتشرح يانكي في خطابها كيف عززت ثقتها بنفسها عند مواجهتها لعبارات مثل "الفتيات لا يصلحن للعب كرة القدم".

وبدوره، قال روبرت بليث، كبير مديري التسويق لدى بيبسيكو: "تُظهر الإحصائيات أن هناك أزمة في الثقة بالنفس لدى لاعبي كرة القدم الصغار، ما يسلط الضوء على أهمية الرياضة لمساعدة الشباب على مواجهة التحديات داخل وخارج الملعب بوصفها ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى. ولذلك تمثل بطولة جاتوريد الخماسية فرصة مثالية للاعبين الناشئين لتعزيز ثقتهم بأنفسهم وإظهار شغفهم وتصميهم على النجاح في كرة القدم. وشهدت البطولة منذ إطلاقها لأول مرة مشاركة ما يزيد على 126 ألف شاب من جميع أنحاء العالم، مما ساعد الجيل المستقبلي على تطوير مهاراتهم الجماعية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم والاستمتاع بكرة القدم ".

وشهدت بطولة جاتوريد الخماسية في نسختها السادسة مشاركة فرق من 11 دولة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أمريكا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا. وتهدف البطولة إلى دعم وإلهام جيل الشباب من لاعبي كرة القدم خلال مسيرتهم الكروية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم والاستفادة من مزايا هذه الرياضة.

وبدأت مرحلة التصفيات المؤهلة على المستوى الوطني لبطولة جاتوريد في مارس، وشهدت مشاركة حوالي 15 ألف لاعب يسعون للفوز باللقب العالمي. وشكلت بطولة جاتوريد منصة دولية أتاحت الفرصة لما يزيد على 126 ألف من الفتيان والفتيات من خلفيات ثقافية متنوعة لإظهار مواهبهم في كرة القدم، مما ساهم في إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات العالمية التي تحتاج لهذه الفرص. ونجح الفائزون السابقون في البطولة في بدء مسيراتهم الاحترافية في كرة قدم، ومثل بعضهم منتخباتهم الوطنية في بطولات كرة القدم الكبرى.

إلهام الجيل المستقبلي

تواصل جاتوريد التزامها بتوفير فرص تتيح للرياضيين الشباب الارتقاء بمسيرتهم، حيث ضمت البطولة مفاجئة سارة لأبرز اللاعبين المشاركين فيها، حيث تمت دعوتهم لخوض مباراة تحت عنوان مباراة الأساطير، والتي جمعتهم مع نخبة من نجوم دوري أبطال أوروبا، بمن فيهم اللاعب الإسباني السابق في صفوف ليفربول لويس غارسيا، واللاعب الفرنسي السابق ونجم آرسنال روبير بيريز، ولاعبة المنتخب الألماني السابقة ونجمة آرسنال جوزفين هينينج، والمهاجم الأرجنتيني السابق في فريق إنتر ميلان دييغو ميليتو.

وشارك في المباراة أيضاً اللاعب الإيطالي الدولي ولاعب وسط إنتر ميلان إستيبان كامبياسو، وفيتور بايا، حارس المرمى السابق لنادي بورتو البرتغالي. وشهدت المباراة أجواء حماسية ومشوقة، وأُقيمت بالقرب من منطقة المهرجان الرسمية الخاصة بنهائي دوري أبطال أوروبا، والتي استضافت أيضاً النهائيات العالمية لبطولة جاتوريد الخماسية.

وحظي جميع اللاعبين المشاركين في البطولة بفرصة مميزة للقاء أساطير كرة القدم وأبرز مواهبها العالمية، ما يعكس التزام العلامة العالمية بإلهام المواهب الشابة وتطويرها. وقدم هؤلاء الأساطير بعض الاستراتيجيات والتكتيكات الكروية الفعالة على أرضية الملعب، إلى جانب العديد من النصائح العملية لتعزيز الحضور الذهني والبدني لدى اللاعبين. كما تم منحهم فرصة مميزة لتجربة جي إكس - سويت باتش، التكنولوجيا المبتكرة من جاتوريد التي تحلل بيانات العرَق عند الرياضيين وتوفر لهم المعلومات اللازمة لوضع استراتيجيات تعويض السوائل التي تفقدها أجسادهم خلال ممارسة الرياضة، ما يساعدهم على تعزيز أدائهم. وقدم معهد جاتوريد لعلوم الرياضة للفرق المشاركة دورة تثقيفية حول التغذية الصحية للرياضيين وكيفية تحسين الأداء الرياضي، ما يؤكد التزام العلامة بإلهام وتشجيع جيل الشباب من خلال التعليم الرياضي والمشاركة في الأنشطة الرياضية.

إحداث أثر إيجابي خارج إطار كرة القدم

حرصت جاتوريد على تصميم البطولة الخماسية وفقاً لأعلى معايير الاستدامة، حيث اتخذت كافة التدابير اللازمة لتحقيق الحياد الكربوني من خلال استراتيجيات إعادة التدوير وإجراءات تعويض الكربون واستخدام الملابس المستدامة.

وقدمت جاتوريد للاعبين قمصان رياضية صديقة للبيئة مصنوعة باستخدام مزيج من البوليستر والقطن المعاد تدويره. كما قامت بتزويدهم بعبوات شرب معاد تدويرها بشكل كامل إلى جانب مساحيق جاتوريد المغذية وكبسولات الطحالب المبتكرة من جاتوريد، وذلك لتقليل النفايات البلاستيكية قدر المستطاع.

وأطلقت بطولة جاتوريد الخماسية مبادرة بلاي آند ستاي في اسطنبول، وذلك في إطار استراتيجية الاستدامة الشاملة للعلامة التجارية الرامية إلى إحداث تأثير إيجابي مستدام في المجتمعات المحلية. وتوفر جاتوريد من خلال المبادرة إمكانية الوصول مجاناً إلى مرافق التدريب في أكاديمية فنربخشة الكروية لمدة 200 ساعة، في نفس الموقع الذي أُقيمت فيه بطولة جاتوريد الخماسية. ويستفيد الأطفال المحليون من ساعات التدريب المجانية، حيث تهدف العلامة من خلال هذه المبادرة إلى إزالة الحواجز أمام إمكانية ممارسة اللعبة والاستفادة من مزاياها.

للاطلاع على مزيد من المعلومات، بما فيها القواعد واللوائح التنظيمية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gatorade5v5.com

لمحة حول جاتوريد

توفر شركة جاتوريد التابعة لـشركة بيبسيكو ابتكارات للأداء الرياضي مصممة لتلبية احتياجات الرياضيين على جميع المستويات التنافسية وعبر مجموعة واسعة من الرياضات. وتتمتع شركة جاتوريد بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 50 عاماً في دراسة أفضل الرياضيين في العالم، وبسجل حافل في أبحاث تعويض السوائل والتغذية الرياضية في معهد جاتوريد لعلوم الرياضة. وتوفر الشركة منتجات ذات تركيبة علمية لتلبية الاحتياجات الرياضية للرياضيين في مختلف مراحل نشاطهم الرياضي. لمزيد من المعلومات ولقائمة كاملة من المنتجات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.gatorade.com.

لمحة حول بيانات جاتوريد جلوبال:

أجرت جاتوريد بحثها بواسطة موقع أتيست في 23 مارس 2023، حيث استطلعت آراء 2,650 شخصاً من أهالي اللاعبين الشباب (بين 13 و17 عاماً) لفهم الحواجز والصعوبات التي يواجهها الشباب في بدء مسيرتهم الرياضية والاستمرار فيها. وركز البحث على الأهالي في عددٍ من الدول، وهي المكسيك وكولومبيا، وأستراليا والصين والفلبين.

لمحة حول بيبسيكو

تقدم شركة بيبسيكو خدماتها المتنوعة ضمن أكثر من 200 دولة، وبمعدل يزيد عن مليار منتج يومياً على امتداد الدول والمناطق حول العالم. ونجحت بيبسيكو خلال عام 2022 في تحقيق إيرادات صافية تزيد على 86 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال تقديم محفظة متكاملة من المشروبات والأطعمة الخفيفة تحت علامات تجارية مختلفة، مثل ليز ودوريتوس وشيتوس وجايتوريد وبيبسي كولا وماونتن ديو وكويكر وصودا ستريم. وتتضمن محفظة الشركة مجموعة متنوعة من منتجات الأطعمة والمشروبات تحت اسم أبرز العلامات التجارية على مستوى العالم، والتي يقدّر أنها تعود بأكثر من مليار دولار في تجارة التجزئة سنوياً.

وتعمل الشركة بصفتها إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات على تنفيذ مبادرة بيبسيكو الإيجابية، الرامية إلى تحقيق التحول الاستراتيجي الشامل الذي يركز على الاستدامة ورأس المال البشري في وضع القيم وخطط التوسع، وإحداث تغيير إيجابي على مستوى الأفراد والكوكب. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.pepsico.com ومتابعة حسابات العلامة على تويتر وإنستاجرام وفيسبوك ولينكد إن PepsiCo@.

لمحة حول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

يعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الجهة الراعية لكرة القدم في قارة أوروبا، ويشكل رابطة تجمع الاتحادات الوطنية لكرة القدم لأكثر من 55 دولة في جميع أنحاء أوروبا. ويقع المقر الرئيسي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون بسويسرا وهو مسجل ضمن سجل الشركات وفقاً للقانون المدني السويسري. كما يعمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من خلال عدة جهات، هي كونغرس الاتحاد الأوروبي واللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ورئيس الاتحاد الأوروبي وأجهزة إقامة العدل. ويشرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تنظيم المسابقات الكروية لفئات الرجال والسيدات والشباب والهواة وكرة الصالات، بما في ذلك بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا للسيدات وكأس أمم أوروبا وكأس الأمم الأوروبية للسيدات. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونشاطاته المتنوعة وبرامجه وحملاته، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني UEFA.com، ومتابعة حساباته على فيسبوك وإنستاجرام ولينكد إن وتويتر.

فيديو - https://www.youtube.com/watch?v=KOkULWb46Es

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Gatorade SOURCE