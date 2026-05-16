جامعة جيانغسو الصينية تحتضن عقدًا من الابتكار والاعتراف الدولي للعالم المصري سامح سمير علي

بكين، 16 مايو 2026 /PRNewswire/ -- في تتويج لمسيرة علمية امتدت لعشر سنوات من الابتكار والتميز البحثي داخل جامعة جيانغسو الصينية، كرّمت السفارة المصرية في بكين الأستاذ الدكتور سامح سمير علي، العالم المصري بجامعة جيانغسو والأستاذ بكلية العلوم جامعة طنطا، تقديرًا لإسهاماته العلمية الدولية في مجالات الطاقة الحيوية والتكنولوجيا الحيوية البيئية، في قصة نجاح تعكس كيف يمكن للعلم والتعاون الدولي أن يصنعا تأثيرًا عالميًا، بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتوجيه من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أ.د. عبدالعزيز قنصوه، بدعم العلماء المصريين بالخارج وتعزيز دورهم في تمثيل الجامعات المصرية بالمحافل الدولية.

بدأت الرحلة عام 2015 عندما انتقل الدكتور سامح إلى الصين حاملًا رؤية بحثية طموحة لتحويل التحديات البيئية المعقدة إلى حلول مستدامة. وخلال سنوات عمله بجامعة جيانغسو، أسهم الإصرار والرؤية الواضحة والدعم المؤسسي في تحويل أفكاره الابتكارية إلى إنجازات بحثية ذات تأثير دولي واسع.

ولعبت جامعة جيانغسو دورًا محوريًا في دعم هذه المسيرة من خلال توفير بيئة بحثية متقدمة ومنظومة تعاون دولية، ما ساعد على تطوير حلول مبتكرة لتحويل المخلفات الصناعية والزراعية إلى مصادر مستدامة للطاقة الحيوية، ضمن توجه بحثي يركز على استغلال مصادر منخفضة التكلفة وغير تقليدية لإنتاج الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع توجهات الصين لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 ورؤية مصر 2030 في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، فضلًا عن دعم توجهات تدويل الشراكات الأكاديمية والبحثية بين مصر والدول الآسيوية.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الدكتور جيانزونج سون، مدير معهد الوقود الحيوي بجامعة جيانغسو وأحد المتعاونين طويل الأمد، أن أبحاث الدكتور سامح لا تسهم فقط في تطوير علوم الطاقة الحيوية المستدامة، بل تقدم أيضًا حلولًا علمية ذات تأثير بيئي وصناعي ملموس على المستوى العالمي.

كما حصل الدكتور سامح مؤخرًا على منحة بحثية تنافسية مرموقة ضمن برنامج العلماء الشباب المتميزين دوليًا التابع للمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، وهو أحد أكثر البرامج البحثية تنافسية في الصين، لدعم مشروعه البحثي في تطوير حلول مبتكرة لإنتاج الوقود الحيوي المستدام من المخلفات العضوية المعقدة، بما يسهم في مواجهة التحديات العالمية في مجالات الطاقة والبيئة.

وحظيت إنجازاته باعتراف دولي واسع، حيث مُنح الإقامة الدائمة في الصين تقديرًا لإنجازاته العلمية، كما أُدرج ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم، وحصل على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الأساسية لعام 2023، إحدى أرفع الجوائز العلمية في مصر.

وتجسد رحلة الدكتور سامح علي بجامعة جيانغسو قصة ملهمة تؤكد أن النجاح العلمي لا تحدده الجغرافيا، بل يُبنى على الرؤية الواضحة، والإصرار المستمر، والبيئة البحثية الداعمة التي تمكّن العلماء من تحقيق تأثير علمي عالمي.