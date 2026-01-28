جامعة هونج كونج (HKU) توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الجسر الأكاديمي لمؤسسة قطر لتعزيز التعاون التعليمي

الدوحة، قطر، 28 يناير 2026 /PRNewswire/ -- قامت جامعة هونج كونج (HKU) بتوثيق شراكة رسمية مع برنامج الجسر الأكاديمي (ABP) التابع لمؤسسة قطر للتعليم والعلوم وتنمية المجتمع (المعروفة باسم "مؤسسة قطر")، من خلال مذكرة تفاهم (MoU). وُقعت مذكرة التفاهم في الدوحة، قطر، بتاريخ 18 يناير، وتضع إطارًا لتعزيز مسارات الطلاب والاعتراف الأكاديمي، وتشجيع تبادل أعضاء الهيئة التدريسية، وتطوير مبادرات مشتركة بين المؤسستين.

تشير مذكرة التفاهم (MoU) إلى التزام متبادل بتسهيل فرص تنقل الطلاب، وتنفيذ البرامج الأكاديمية التعاونية، والمبادرات التدريبية. وقد ترأّس مراسم التوقيع كل من البروفيسور Jay Siegel، نائب رئيس الجامعة ومساعد نائب المستشار فيها (التدريس والتعلم) في جامعة هونج كونج (HKU)، والسيدة عبير آل خليفة، رئيسة قسم التعليم قبل الجامعي في مؤسسة قطر، ما يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الروابط الأكاديمية بين قطر وهونج كونج. وشارك في الحفل أيضًا السيد Simon Chan، المدير العام لمكتب هونج كونج الاقتصادي والتجاري في دبي؛ والبروفيسور Bennett Yim، مدير القبول الجامعي وتبادل الطلاب الدوليين في جامعة هونج كونج (HKU)؛ والدكتور سحيم التميمي، مدير برنامج الجسر الأكاديمي؛ إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإداريين في مؤسسة قطر.

بموجب الاتفاقية، ستقوم جامعة هونج كونج (HKU) بالاعتراف ببرنامج السنة التأسيسية لمؤسسة الجسر الأكاديمي كشرط للقبول في السنة الأولى من برامجها الجامعية، بما في ذلك خيارات تحويل الاعتمادات الأكاديمية. كما ستدعم الشراكة تبادل الطلاب، وورش العمل، وبرامج الإرشاد، بما يعزز التعاون الأكاديمي بين قطر وهونج كونج.

تُعدّ مذكرة التفاهم (MoU) خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين جامعة هونج كونج (HKU) ومؤسسة قطر، حيث يتوقع الطرفان تحقيق فوائد طويلة المدى للطلاب وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء.

