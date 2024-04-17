جراح التجميل البريطاني الشهير السيد Norman Waterhouse ينضم إلى Bizrahmed، دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 17 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- يسر مركز Bizrahmed، أحد مراكز التجميل الرائدة في دبيفي دبي، أن يعلن عن انضمام جراح التجميل البريطاني المعروف دوليًا، السيد Norman Waterhouse. من المتوقع أن يكون هذا التعاون الاستراتيجي مهمًا، لأنه يعزز مجموعة من الخدمات التجميلية والترميمية المتاحة في المنطقة.

ظهر السيد Norman Waterhouseفي دليل Tatler للجمال وجراحات التجميل 2021، مما يدل على خبرته في هذا المجال. نظرًا لعمله الرائع في الجراحة التجميلية، فإن وجوده في هذا الدليل يجعل السيد Waterhouseبين أفضل الجراحين التجميليين على مستوى العالم.

يأتي السيد Waterhouse إلى Bizrahmed محملًا بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في مجال الجراحة التجميلية، فهو متخصص في مجالات مثل شد الوجه، وشد الرقبة ، وشد الجسم، وشفط الدهون وغيرها من الجراحات التجميلية للجسم. فهو يمتلك تقنية خاصة تعلمها في البرازيل، وهي الخياطة الشبكية التي تلغي الحاجة إلى ارتداء الملابس بعد العملية الجراحية أثناء النهار وتعجيل الشفاء.

يقول Dr Bashar Bizrah، مؤسس Bizrahmed: "يسعدنا أن نرحب بالسيدNorman Waterhouse في عائلة Bizrahmed فهو يمتلك ثروة من الخبرة والابتكار التي ستفيد بلا شك مرضانا وتحسن معاييرنا."

كان السيد Waterhouseرئيسًا لكل من الجمعية البريطانية لجراحي التجميل التجميليين (BAAPS) والجمعية الدولية لجراحة التجميل التجميلية.(ISAPS) تدل هذه المناصب المرموقة على مكانته العالية في مجال الجراحة التجميلية. علاوة على ذلك، فإن أسلوبه في رعاية المرضى يعكس فلسفة Bizrahmed التي تتلخص في استخدام تقنيات مبتكرة مقترنة بأسلوب رحيم لتحقيق نتائج رائعة تبدو طبيعية.

Bizrahmed مركز تجميل مشهور عالميًا في دبي متخصص في إجراء أفضل عمليات زراعة الشعر العلوي، ونحت الجسم والوجه عمليات تجميل الأنف في دبي . تم تسمية العيادة على اسم الدكتور Bashar Bizrah، أحد أكثر مستشاري تجميل الأنف والأذن والحنجرة خبرة في بريطانيا والشرق الأوسط. علاوة على ذلك، يضم مركز Bizrahmed أفضل الجراحين في مجال التجميل الذين يخدمون الآلاف من المرضى.

للتواصل الإعلامي:

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