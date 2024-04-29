جزيرة ياس أبوظبي تعين النجم العالمي "رايان رينولدز" سفيراً جديداً لشؤون الجزيرة

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أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 29 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت جزيرة ياس أبوظبي، الوجهة الترفيهية الرائدة في المنطقة، عن تعيين النجم الأمريكي "رايان رينولدز" في منصب السفير الجديد لشؤون الجزيرة، حيث سيسير نجم هوليوود على خطى السفيرين السابقين "كيفن هارت" و"جيسون موموا" لإضفاء سحره الخاص على الجزيرة، وبدء عهد جديد من المغامرات المشوقة والتجارب الترفيهية المتنوعة.

Watch: Ryan Reynolds skydives onto Yas Island and brings his trademark charm and wit in his role as Chief Island Officer Ryan Reynolds unveiled as Yas Island’s new Chief Island Officer

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https://www.multivu.com/players/uk/9265051-ryan-reynolds-yas-island-newest-chief-island-officer/

وظهر "رايان رينولدز" في إعلان ترويجي لافت يهبط فيه من السماء بمظلته مباشرة في وسط حلبة مرسى ياس بين السيارات الرياضية المسرعة، الأمر الذي أثار استياءه لأنه أخطأ مكان الهبوط المقصود في فندق دبليو أبوظبي جزيرة ياس، في مشهد فكاهي أضفى لمسة فريدة على وصوله المميز إلى الجزيرة.

ويظهر رينولدز في الإعلان عن دوره كسفير جديد لشؤون الجزيرة، ومن ثم يبدأ بفخر باستعراض مسيرته المهنية كممثل ومنتج، ومالك لنادي كرة قدم في ويلز، والآن مع اللقب المرموق الجديد الذي يضيفه إلى هذه المجموعة، حيث قدم نفسه بفخر كسفير جديد لشؤون لجزيرة ياس أبوظبي. وخلال محاولته مواصلة كلمته الدرامية، تبدأ كلماته بالتلاشي ليطغى عليها الصوت المنبعث من السيارات المسرعة في حلبة مرسى ياس. يأتي هذا الإعلان ليمهد الطريق للمسيرة الترفيهية الفريدة التي سيخوضها رينولدز في مختلف المدن والمرافق الترفيهية العالمية التي تحتضنها جزيرة ياس أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال ليام فيندلي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال ديستينيشنز: "نواصل من خلال تعيين النجم "رايان رينولدز" في منصب السفير الجديد لشؤون جزيرة ياس التقليد المتميز الذي أرساه النجمين العالميين "كيفن هارت" و"جيسون موموا"، حيث سيضفي "رينولدز" على منصبه الجديد مزيج فريد من الكاريزما والطاقة والحيوية، ليساهم بذلك في الارتقاء بالتجارب التي تنفرد بها جزيرة ياس. ويسعدنا بدء هذه المسيرة بصحبة النجم رينولدز، وندعو عشاقه ومحبيه في جميع أنحاء العالم ليكونوا جزءًا من هذه الرحلة المشوقة".

وبدايةً من اختبار مشاعر السرعة والحماس على أقوى الأفعوانيات في "عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي" وصولاً إلى استكشاف المعالم الساحرة التي تتمتع بها غوثام سيتي في "عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي"، سيقوم النجم رينولدز باختبار مختلف التجارب الترفيهية المميزة بأسلوبه الخاص وأناقته الطاغية وطاقته العالية، داعياً جمهوره ومحبيه لقضاء أوقات ترفيهية لا تنسى في جزيرة ياس أبوظبي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.yasisland.com/

لمحة حول جزيرة ياس:

تقدّم جزيرة ياس من موقعها المميز على شواطئ أبوظبي على بعد 20 دقيقة من مركز المدينة، و50 دقيقة فقط من دبي، لمحبي العطلات مزيجاً متميزاً من التجارب الترفيهية المميزة، بدايةً من المدن الترفيهية الحاصلة على جوائز، مثل عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي ، وياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، ووصولاً إلى وجهات الجذب المذهلة مثل كلايم جزيرة ياس، أبوظبي، وجهة المغامرات التي حطمت الأرقام القياسية؛ وحلبة مرسى ياس، التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1؛ ما يتيح للزوار الاستمتاع بعالم مليء بخيارات الترفيه المتنوعة في الجزيرة التي تبلغ مساحتها 25 كيلومتر مربع. كما تقدم جزيرة ياس تجارب تسوق عالمية المستوى في ياس مول، أضخم مركز تسوق في أبوظبي، وخيارات طعام غنية في واجهة ياس باي البحرية، وجهة الجذب المتميزة والنابضة بالحياة في أبو ظبي، بالإضافة إلى فرص ممارسة الأنشطة الرياضية في ملعب ياس لينكس أبو ظبي للجولف الحاصل على جوائز. وتستضيف الجزيرة باقةً من الفعاليات الموسيقية والترفيهية والعائلية المذهلة على مدار العام، كما تحتضن مجموعةً من الفنادق الفاخرة، بما في ذلك دبليو أبو ظبي- جزيرة ياس، وهيلتون أبو ظبي جزيرة ياس، وفندق وارنر براذرز أبو ظبي، أول فندق في العالم على طراز عالم وارنر براذرز، بالإضافة إلى أكثر من 165 مطعماً ومقهى، ومسارح داخلية وخارجية، مثل وايت أبو ظبي، والاتحاد أرينا، والتي تم تزويدها جميعاً بباقة من الخدمات التي تلبي احتياجات الزوار، وتربط جميع هذه المعالم ببعضها البعض. وتواصل جزيرة ياس توسيع محفظتها من المرافق الترفيهية المميزة مع إضافة سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي، أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: arhttps://www.yasisland.com/

Video - https://www.youtube.com/watch?v=TvxQuq1BTSI

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2397597/Yas_Island.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1979650/4671534/Yas_Island_Abu_Dhabi_Logo.jpg