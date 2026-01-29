جمارك أبوظبي تتعاون مع شركة CRIMSONLOGIC لتطوير نظامٍ لعمليات الجمارك متكاملٍ مدعومٍ بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت جمارك أبوظبي (ADC) اليوم عن شراكة إستراتيجية مع شركة CrimsonLogic، وهي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة PSA International، لتطوير نظام عمليات الجمارك المتكامل (ICOS)، وهو حل رقمي للجمارك مدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI) يدعم تحديث العمليات الجمركية في إمارة أبوظبي.

بموجب هذا التعاون، تتولى CrimsonLogic دور مُطوِّر التكنولوجيا، ومُوحِّد الأنظمة، وشريك الابتكار، بينما تحتفظ جمارك أبوظبي بملكية النظام والإشراف التشغيلي عليه. تدعم هذه المبادرة الرؤية طويلة الأمد لجمارك أبوظبي في التحول الرقمي، وتيسير التجارة، والإدارة الفعّالة للحدود، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والتنظيمية لإمارة أبوظبي.

نظام عمليات الجمارك المتكامل هو حل رقمي مركزي ومتكامل صُمّم لدعم الوظائف الجمركية الأساسية عبر سلسلة القيمة الخاصة بتيسير التجارة. وهذا النظام يُوحِّد العمليات والبيانات والأدوات التشغيلية ضمن بيئة رقمية آمنة وخاضعة للحوكمة. تم بناء نظام عمليات الجمارك المتكامل مع التركيز على المرونة، لذا يتكيَّفُ بسلاسة مع تطور متطلبات التجارة والتشريعات التنظيمية.

تشمل القدرات الرئيسية لنظام عمليات الجمارك المتكامل ما يلي:

تبسيط وأتمتة العمليات الجمركية: أتمتة العمليات الأساسية مثل معالجة الإقرارات الجمركية، والتقييم، والتفتيش، ومسارات ما بعد التدقيق.

تمكين التجارة الإلكترونية: توفير مسارات عمل مخصصة للطرود الصغيرة والشحنات السريعة لدعم نمو التجارة عبر الإنترنت.

تعزيز التكامل: الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتسهيل الموافقات على التراخيص والتصاريح.

تحسين عملية اتخاذ القرار: توفير لوحات معلومات فورية وتحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز رؤية العمليات.

يعتمد نظام عمليات الجمارك المتكامل على قدرات الذكاء الاصطناعي المُتقدّمة لدعم التحول الرقمي لجمارك أبوظبي من خلال تحديث عمليات الجمارك ودمجها، وتمكين تقييم المخاطر والتنبؤات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والمعالجة الذكية للمستندات، والامتثال التكيفي، والتحليل المُتقدّم للبيانات، مما يوفر رؤىً أعمق للعمليات ويرفع كفاءة المعالجة.

تتضمن الشراكة مع CrimsonLogic أيضًا نقلًا منهجيًا للمعرفة والتدريب بهدف تعزيز القدرات المؤسسية، مما يضمن إطارًا مُستدامًا للعمليات والدعم على المدى الطويل لصالح جمارك أبوظبي.

وعلى نطاق أوسع، يسهم نظام عمليات الجمارك المتكامل في تعزيز كفاءة وأمن التجارة العابرة للحدود، كما يتماشى مع مبادرات تحديث الجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة، ويُعزز دور أبوظبي كبوابة إقليمية إستراتيجية للتجارة والخدمات اللوجستية.

قال سعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي: "يأتي هذا التعاون مع CrimsonLogic لتطوير نظام عمليات الجمارك المتكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، في إطار التزامنا بتبسيط وأتمتة العمليات الجمركية والتجارية من خلال تعزيز الابتكار، والاستفادة من أحدث تقنيات التنبؤ والتحليل، وتطوير حلول متقدمة توظف التقنيات الناشئة وأدوات الذكاء الاصطناعي وفق أفضل الممارسات العالمية. تهدف هذه المبادرة إلى تيسير التجارة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وضمان أعلى مستويات الشفافية والامتثال، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي ودولي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية".

وقال Lawrence Ng، الرئيس التنفيذي لشركة CrimsonLogic: "تتشرف شركة CrimsonLogic بالتعاون مع جمارك أبوظبي في تطوير نظام عمليات الجمارك المتكامل، وهي مبادرة تعكس رؤية واضحة لعمليات جمركية جاهزة للمستقبل وآمنة وفعّالة". "يؤكد هذا التعاون التزامًا مشتركًا بالتميز في القطاع العام من خلال الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا لتعزيز القدرات المؤسسية وتيسير التجارة العالمية. ينصب تركيزنا على تقديم حل مرن وقابل للتوسع، مستندين إلى خبرتنا في تنفيذ الأنظمة الحكومية الضرورية للمهام؛ لدعم تحديث الجمارك في أبوظبي وتعزيز دورها كمركز تجاري إقليمي رائد".

سيتم تنفيذ النظام على مراحل، تشمل: التطوير والاختبار والإطلاق التدريجي، وذلك وفقًا لعمليات الحوكمة المُعتمدة. ومن المقرر إطلاق المرحلة الأولى من التنفيذ في يوليو 2026.

نبذة عن جمارك أبوظبي

الإدارة العامة لجمارك أبوظبي هي جهة حكومية مسؤولة عن تنفيذ السياسات الجمركية المُعتمدة من قبل الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي بمثابة البوابة الرئيسية لتنظيم ومراقبة حركة التجارة عبر مختلف المنافذ الحدودية في أبوظبي.

انطلاقًا من رؤية إستراتيجية طموحة، تسعى جمارك أبوظبي إلى أن تكون هيئة جمركية من الطراز العالمي، وأن تُعزز مكانة أبوظبي كوجهة مُفضلة للأعمال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

https://www.adcustoms.gov.ae/

نبذة عن شركة CRIMSONLOGIC

شركة CrimsonLogic هي شركة تكنولوجيا عالمية مملوكة بالكامل لمجموعة PSA International ومدفوعة بالابتكار لتبسيط التجارة العالمية وتحويلها رقميًا.

بخبرة تمتد لأكثر من 37 عامًا حول العالم، تتخصص CrimsonLogic في تمكين التكنولوجيا في مجالات تيسير التجارة، وأتمتة التخليص الجمركي، وذكاء التصنيف والامتثال، وعمليات المواني، والخدمات الحكومية الرقمية.

وبصفتها شريكًا موثوقًا للشركات، ومزودي الخدمات اللوجستية، والحكومات، ومشغلي المواني والمحطات، فإن CrimsonLogic تقدم حلولًا مُصمَّمة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل شركة، لإتاحة التحسين السلِس والآمن لعمليات التجارة والمواني.

بعد ريادتها في تقديم أول نظام نافذة واحدة لتيسير التجارة في العالم في سنغافورة، تواصل CrimsonLogic تطوير التحول الرقمي للتجارة من خلال التكنولوجيا المتطورة والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي. لقد نُفِّذت حلولنا بنجاح في أكثر من 40 دولة، مما أسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية والتحول عبر منظومة التجارة العالمية.

www.crimsonlogic.com

