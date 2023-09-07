جمع التبرعات في مجمعات IndoSpace Logistics Parks الرابعة يصل إلى 393 مليون دولار مع الإغلاق الثاني بقيادة جهاز قطر للاستثمار وGrosvenor

سنغافورة ومومباي، الهند

7 سبتمبر / أيلول 2023

/PRNewswire/ -- يسر IndoSpace، أكبر مستثمر ومطور ومشغل للعقارات الصناعية واللوجستية من الدرجة الأولى في الهند، أن تعلن عن الانتهاء بنجاح من جولتها الثانية من جمع التبرعات لـ IndoSpace Logistics Parks الرابعة (" ILP IV ")، مما يضمن استثمارًا إضافيًا بقيمة 150 مليون دولار أمريكي. وقاد الجولة جهاز قطر للاستثمار ("QIA")، و Grosvenor's Diversified Property Investments.

IndoSpace Park

بعد الإغلاق الأولي البالغ 243 مليون دولار أمريكي، تزيد هذه الجولة الثانية من التمويل من حجم الصندوق إلى 393 مليون دولار أمريكي وتظهر استمرار الثقة والدعم من كبار المستثمرين العالميين في نهج IndoSpace المتقدم لتطوير العقارات الصناعية في الهند.

وتعكس مشاركة جهاز قطر للاستثمار وGrosvenor في هذه الجولة الفرصة الجذابة لتطوير مجمعات صناعية ولوجستية حديثة من الدرجة الأولى في أسرع اقتصاد كبير نموًا في العالم. ستستمر الأموال التي تم جمعها في هذه الجولة في تعزيز مهمة IndoSpace المتمثلة في تطوير مجمعات صناعية ولوجستية حديثة عبر أكبر 8 أسواق في الهند.

مع التركيز القوي على الاستدامة والتصميم الحديث، توفر IndoSpace بنية تحتية عالمية المستوى وحلول مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات العاملة في قطاعات التجارة الإلكترونية والتصنيع وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية.

تتمتع IndoSpace بسجل حافل في الاستفادة من فهمها العميق لديناميكيات السوق والعلاقات القوية في الصناعة لتقديم عوائد للمستثمرين مع دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في الهند.

ILP IV ستضيف 25-30 مليون قدم مربع إضافية إلى محفظة IndoSpace، مما يعزز مكانة IndoSpace الرائدة في السوق الهندية. ستركز ILP IV على أكبر أسواق العقارات اللوجستية في الهند: أحمد أباد وبنغالور وتشيناي ودلهي وحيدر أباد وكولكاتا ومومباي وبيون. يأتي إنشاء ILP IV بعد صناديق التنمية الثلاثة الأولى، والتي يبلغ مجموعها 58 مليون قدم مربع من العقارات اللوجستية الحديثة في الهند المكتملة والجاري تطويرها.

نبذة عن جهاز قطر للاستثمار

جهاز قطر للاستثمار ("QIA") هو صندوق الثروة السيادي لدولة قطر. تأسس جهاز قطر للاستثمار في عام 2005 لاستثمار وإدارة الأموال الاحتياطية للدولة. جهاز قطر للاستثمار هو من بين أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها نشاطًا على مستوى العالم. يستثمر جهاز قطر للاستثمار عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول والمناطق وكذلك بالشراكة مع المؤسسات الرائدة في جميع أنحاء العالم لبناء محفظة استثمارية عالمية ومتنوعة ذات منظور طويل الأجل يمكنها تحقيق عوائد مستدامة والمساهمة في ازدهار دولة قطر.

نبذة عن Grosvenor Diversified Property Investments

تدعم Grosvenor Diversified Property Investments الشركاء المحليين على مستوى العالم، الذين يشاركون Grosvenor القيم الأساسية، ولديهم خبرة متخصصة وسجل استثماري واضح. ويقع الفريق ضمن أعمال Grosvenor الأوسع نطاقًا، وهي منظمة دولية تغطي أنشطتها الممتلكات الحضرية والغذاء والتكنولوجيا الزراعية وإدارة العقارات الريفية ودعم المبادرات الخيرية. من خلال استثمار رأس مال Grosvenor الخاص جنبًا إلى جنب مع الشركاء المحليين الذين لديهم فهم واضح للمتطلبات المتغيرة للعقارات في أسواقهم، تهدف الشركة إلى تحقيق نتائج تجارية قوية، مع تعزيز طموحات Grosvenor الاجتماعية والبيئية. منذ شراكته الأولى في عام 2012، نجح الفريق في دعم فرق الإدارة المحلية المتوافقة والمتخصصة عبر القارات الخمس وفي مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الصناعة/ الخدمات اللوجستية وإقامة الطلاب وعلوم الحياة والرعاية الصحية والإسكان والمكاتب. اعرف المزيد من هنا .

نبذة عن IndoSpace

IndoSpace ( www.indospace.in ) هي أكبر مستثمر ومطور ومشغل للعقارات الصناعية واللوجستية من الدرجة الأولى في الهند. تمتلك IndoSpace أكبر شبكة وطنية تضم 51 حديقة لوجستية مع تسليم/تطوير 58 مليون قدم مربع في 11 مدينة. مع أكبر فريق عقاري صناعي في الهند وأكثرها خبرة، تواصل IndoSpace قيادة تطوير البنية التحتية اللوجستية الرئيسية للنمو الاقتصادي في الهند. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.indospace.in وتابعنا على LinkedIn و Twitter و Facebook .

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2201490/IndoSpace_Park.jpg

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