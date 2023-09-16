جمعية الجنسنج الكورية تؤكد مزايا تناول الجينسنج الأحمر في الوقاية من الخرف وتحسينه

- من خلال دراسة "توضيح آليات الوقاية من الخرف وتحسينه بواسطة الجينسنج الأحمر"

سيول، كوريا، 12 شتنبر/أيلول 2023 /PRNewswire/ -- ومن خلال البحث المستمر، يتم الكشف عن أسرار الجينسنغ، وهو عشب طبي ممثل لكوريا، ومن ثم عرض فعاليته. في الآونة الأخيرة، تم الإعلان عن الدراسات التي توضح آثار الاستهلاك المستمر للجينسنغ الأحمر على تحسين حالة المصابين بالخرف والوظيفة الإدراكية واحدة تلو الأخرى، مما جذب الانتباه إليها.

Red ginseng created by steaming and drying Korean ginseng, by JUNG KWAN JANG

شهد المؤتمر الأكاديمي الربيعي للجمعية الكورية للجينسنغ في عام 2023 كشف معهد أبحاث الزهايمر والخرف بجامعة كونيانغ ومعهد أبحاث المنتجات الطبيعية التابع لشركة الجينسنغ الكورية عن الآلية التي تعمل بها مركبات الجينسينوسيد في الجينسنغ على تقليل الضعف الإدراكي في مرض الزهايمر. قام فريق البحث بتقسيم إجمالي 18 فأرًا إلى ثلاث مجموعات (مجموعة عادية، فئران مصابة بمرض الزهايمر، وفئران مصابة بمرض الزهايمر تُعطى مركب الجينسينوسيد) لتحليل التغيرات في بروتينات الدماغ ومستقلباته. أشارت النتائج إلى أن التغيرات البروتينية التي تسبب ضررًا لمشابك الدماغ (الوصلة بين الخلايا العصبية) والميتوكوندريا في المجموعة المصابة بمرض الزهايمر تم إعادتها إلى مستويات المجموعة الطبيعية من خلال إعطاء مركب الجينسينوسيد.

علاوة على ذلك، أكد فريق بحثي في قسم الطب النفسي من مستشفى القلب المقدس بجامعة هاليم في دونغتان أن الاستهلاك المنتظم للجينسنغ يساعد في منع التدهور المعرفي الناجم عن مرض الزهايمر. أجرى الفريق دراسة رصدية حول العلاقة بين الجينسنغ والوظيفة الإدراكية، واستهدفت 160 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 65 و90 عامًا ولم يصابوا بالخرف. أظهرت نتائج البحث أن المجموعة التي تناولت الجينسنغ أظهرت درجات أعلى في الذاكرة العرضية (EMS). بين الأفراد الذين ليس لديهم طفرة جينية Apolipoprotein E4، والتي تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر المتأخر، وجد أن تناول الجينسنغ الكوري فعال في تحسين درجات الذاكرة العرضية (EMS). أظهر أولئك الذين تناولوا الجينسنغ لأكثر من 5 سنوات على وجه الخصوص، آثارًا أكثر وضوحًا في منع تراجع الوظائف الإدراكية الأولية المرتبطة بمرض الزهايمر.

تظهر نتائج الأبحاث هذه الفائدة المحتملة للجينسنغ كمرشح للوقاية من حالات مثل الخرف والضعف الإدراكي المعتدل وتحسينها. بالإضافة إلى ذلك، تسلط هذه النتائج الضوء على سبب الاعتزاز بالجينسنغ باعتباره مكملاً صحيًا ممتازًا لعدة قرون، واكتسابه لحب العديد من الناس وتأمين مكانته كسلعة تصدير وطنية قيمة وهدية متميزة تمثل كوريا.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2202834/Red_ginseng_created_steaming_drying_Korean_ginseng_JUNG_KWAN_JANG.jpg

The Korean Society of Ginseng SOURCE