جهاز PX3-PRO من Hisense يُصنف كأفضل أداء في منافسة Projector Showdown

مدينة كينغداو، دولة الصين, 4 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- شركة Hisense، العلامة التجارية الرائدة في الإلكترونيات الاستهلاكية العالمية والأجهزة المنزلية، تعزز مكانتها في تكنولوجيا جهاز العرض الليزري، حيث حصد جهاز PX3-PRO TriChroma من Hisense المركز الأول في المنافسة المرموقة Projector Showdown.

Hisense PX3-PRO TriChroma Laser Projector secured the top spot at the Prestigious Projector Showdown Hisense PL2 Laser Cinema excelled in Standard Dynamic Range (SDR) and ranked second in High Dynamic Range (HDR)

منافسة Projector Showdown لعام 2024، التي تدخل عامها الثالث، تُقيِّم بشكل دقيق أجهزة العرض ذات الإسقاط القصير جدًا (UST) لتحديد الأفضل أداءً في تكنولوجيا الترفيه المنزلي. شملت عملية التقييم لجنة من ستة حُكام خبراء، منهم متخصصو معايرة معتمدين من مؤسسة علوم التصوير (ISF) ومراجعون محترفون، لتقييم دقة الألوان، والتباين، ومستويات اللون الأسود، وحدّة التفاصيل لكل جهاز عرض.

وقت تتويج جهاز PX3-PRO فائزًا مُهيمنًا بشكل عام، علّق الحُكام: "بصفتها شركة رائدة في هذا المجال، فلطالما قدمت Hisense أجهزة عرض ذات إسقاط قصير جدًا (UST) على مُستوى عالٍ من الجودة وتكون باستمرار من بين الأفضل. هذا العام، لا نقول فقط إنهم 'من بين الأفضل' بل يمكن القول إنهم 'الأفضل' حقًا."

كسلفه PX2-PRO، يقدم جهاز PX3-PRO تحسينات كبيرة، بما في ذلك مضاعفة نسبة التباين الأصلية ثلاث مرات لتتجاوز 3,000:1. يتميز الجهاز بشاشة قابلة للتعديل بحجم يتراوح ما بين 80 و150 بوصة، وجودة صورة فائقة بفضل تقنية LPU™ (وحدة الدقة الليزرية) من Hisense وتقنية الإسقاط بالليزر الثلاثي ™TriChroma. تعمل خوارزميات Pro AI في الوقت الفعلي على تعزيز السطوع، وتحسين التباين، وتقليل الضوضاء. بسطوع يبلغ 3000 لومن وفقًا لقياسات المعهد الأمريكي الوطني للمعايرة (ANSI)، ودعم الجهاز لتقنية Dolby Vision، ومعدل تحديث يصل إلى HSR240 لتجربة ألعاب سلسة، فإن جهاز PX3-PRO Laser Cinema يقدم أداءً مذهلًا بعمق وتفاصيل دقيقة وصورة حادة وساطعة للغاية، ما يجعله مثاليًا لظروف الغرف المضيئة والمظلمة على حد سواء.

بفضل قيمته الاستثنائية ومرونته، حصل جهاز PL2 Laser Cinema من Hisense أيضًا على المركز الثالث وهو أمر مثير للإعجاب. رغم منافسته مع أجهزة عرض بالليزر الثلاثي أعلى تكلفةً منه، فقد تميز جهاز PL2 في النطاق الديناميكي القياسي (SDR) واحتل المركز الثاني في النطاق الديناميكي العالي (HDR). لاحظ الحُكام أن جهاز PL2 تفوق في الأداء على أجهزة عرض بضعف تكلفته.

إن أجهزة العرض التي بين يدينا هي لحظة فارقة في عالم الترفيه المنزلي، خاصة مع الجوائز التي تشيد بتفاني شركة Hisense في تقديم ابتكارات عالية الجودة ومتطورة عبر مختلف الفئات السعرية. كلا النموذجين يرفع سقف توقعات أجهزة العرض ذات الإسقاط القصير جدًا (UST)، ما يوفر للمستهلكين تجربة مشاهدة وألعاب لا مثيل لها.

جهازا العرض الليزريان PX3-PRO وPL2 متوفران الآن على مستوى العالم.

نبذة عن Hisense

تُعد Hisense علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. وتحتل Hisense، وفقًا لبيانات شركة أوميدا (Omdia)، المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون، والمرتبة الأولى في صادرات شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة، وذلك في عام 2023 والنصف الأول من عام 2024. حققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، والحلول الذكية لتكنولوجيا المعلومات.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2569747/Hisense_PX3_PRO_TriChroma_Laser_Projector_secured_top_spot_Prestigious_Projector.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2569748/Hisense_PL2_Laser_Cinema_excelled_Standard_Dynamic_Range__SDR__ranked.jpg