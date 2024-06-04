جهاز أبوظبي للاستثمار ADIA يدعم استراتيجية تمويل صافي قيمة الأصول NAV الجديدة لشركة Pemberton

لندن, 4 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Pemberton Asset Management ("Pemberton")، وهي شركة أوروبية رائدة في خدمات إدارة الائتمان الخاص، اليوم أن شركة مملوكة بالكامل لجهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) قد وافقت على دعم استراتيجية تمويل صافي قيمة الأصول NAV الجديدة الخاصة بشركة Pemberton.

ومن المتوقع أن يؤدي استثمار جهاز أبوظبي للاستثمار ADIA، إلى جانب التزامات واردة من مستثمرين آخرين، إلى إغلاق أوّلي لاستراتيجية تمويل صافي قيمة الأصول NAV بأكثر من مليار دولار أمريكي في الأسابيع المقبلة.

وستستفيد استراتيجية تمويل صافي قيمة الأصول NAV من نمو سوق تمويل صناديق الأسهم الخاصة لتقديم حلول مبتكرة لزيادة رأس المال الاستراتيجي لصالح مديري الصناديق GPs وصناديق الأسهم الخاصة دون المساس بحِصص ملكيتهم. وتتوقع شركة Pemberton أن توفر هذه الإستراتيجية لمديري الصناديق رأس مال النمو اللازم لدعم زيادة الالتزامات بالصناديق ودعم تخطيط خِلافة الإدارة والمساعدة في المبادرات الاستراتيجية، بالإضافة إلى توفير رأس المال اللازم لتمويل الاستثمارات المُجزية في شركات المحفظة مثل عمليات الاستحواذ الإضافية.

تُعدّ استراتيجية تمويل صافي قيمة الأصول NAV امتدادًا طبيعيًا لمنصة الإقراض المباشر الرائدة في السوق والتي تقدمها شركة Pemberton، والتي تتيح حاليًا حلول إقراض لأصول فردية، وتمكّن شركة Pemberton من توسيع نطاق منتجاتها لمجتمع استحواذ الأسهم الخاصة.

هذا وقال السيد Symon Drake-Brockman، الشريك الإداري لشركة Pemberton: "إن التزام جهاز أبوظبي للاستثمار ADIA يعكس الاهتمام المتزايد بفئة صافي قيمة الأصول NAV وقوة منصة الائتمان الخاص بشركة Pemberton، وكذلك قدرتنا على تقديم مجموعة واسعة من حلول التمويل لمديري صناديق الأسهم الخاصة. نحن نؤمن بأن استراتيجية تمويل صافي قيمة الأصول NAV ستصبح أداة أساسية لتمويل الصناديق، وبدعم من جهاز أبوظبي للاستثمار ADIA، نتطلع إلى تقديم هذا الحل المبتكر لعملائنا".

ومن جانبه، صرح Hamad Shahwan Aldhaheri، المدير التنفيذي لإدارة الأسهم الخاصة في جهاز أبوظبي للاستثمار ADIA، قائلًا: "تعتبر شركة Pemberton واحدة من شركات إدارة الائتمان الخاص الرائدة في أوروبا، ولديها فريق يتمتع بخبرة كبيرة وشبكة واسعة عبر مجتمع مديري الصناديق (GPs). يُعد تمويل صافي قيمة الأصول من أسرع فئات الأصول نموًا في مجال الائتمان الخاص، ونحن على ثقة بأن إستراتيجية Pemberton الجديدة ستكون جذابة لمجموعة واسعة من مديري الصناديق".

وأضاف Anis Ghamgui، رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، قائلًا: "كان المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط في طليعة بناء شراكات استراتيجية مع كبار المديرين، ويعملون معًا على تشكيل اتجاهات صناعة الاستثمار. فهم يلعبون دورًا مهمًا في تطور الائتمان الخاص بهدف خَلق قيمة طويلة الأجل لدعم النمو الاقتصادي العالمي. ونحن فخورون بالشراكة مع جهاز أبوظبي للاستثمار ADIA في هذه العملية".

ملاحظات للمحررين

جميع المعلومات الواردة هنا صحيحة حتى تاريخ 3 يونيو 2024 ما لم يتم ذكر خلاف ذلك.

نبذة عن شركة Pemberton Asset Management

شركة Pemberton Asset Management ("Pemberton") هي شركة أوروبية رائدة في خدمات إدارة الائتمان الخاص. ونحن نقدم مجموعة مبتكرة ومتنوعة للغاية من استراتيجيات الائتمان للمستثمرين والمقترضين. وتقدم شركتنا، بناءً على خبرتها التي تمتد لأكثر من عقد من الزمان في تطوير حلول سوقية رائدة، تحليلاً ائتمانيًا رائدًا في السوق من خلال مهامها الائتمانية الكبيرة والمستقلة وخبرتها في السوق المحلية عبر شبكة المكاتب الخاصة بها في البلدان الأوروبية والذين يبلغ عددهم 10 مكاتب. تُجرى الشركة جميع استثماراتها مع التركيز الواضح على الاستدامة من خلال دمج معايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG في عمليات الاستثمار ومراقبة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG الخاصة بالمقترضين. ونستمر في خلق فرص جديدة وبناء علاقات منفتحة وشفافة، مما يوفر الوضوح لأسواق الائتمان المعقدة لعملائنا.

نبذة عن جهاز أبو ظبي للاستثمار

يُعدّ جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي تأسس عام 1976، مؤسسة استثمارية عالمية متنوعة يقوم باستثمارات حكيمة نيابة عن حكومة أبوظبي، وذلك من خلال استراتيجية تركز على خلق قيمة طويلة الأجل.

لمزيد من المعلومات: www.adia.ae .

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تم إعداد هذه الوثيقة وإصدارها للاستخدام في المملكة المتحدة وجميع الدول خارج الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط من قبل شركة Pemberton Capital Advisors LLP. تعتبر Pemberton Capital Advisors LLP شركة مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الإدارة المالية البريطانية ("FCA") ومدرجة في سجل الهيئة FCA تحت الرقم المرجعي 561640 وهي مسجلة في إنجلترا وويلز وكائنة في 5 هاويك بليس، لندن SW1P 1WG، المملكة المتحدة. كما إن الشركة مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كمستشار استثمار بموجب قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940 برقم التسجيل CRD المركزي 282621 وتحت ملف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC رقم 801-107757. هاتف رقم: +44(0) 207 993 9300.

تم إعداد هذه الوثيقة وإصدارها للاستخدام داخل دول الاتحاد الأوروبي من قبل شركة Pemberton Asset Management S.A. تعتبر شركة Pemberton Asset Management S.A شركة مرخصة ومنظمة من قبل لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ ("CSSF") ومدرجة في سجل اللجنة CSSF تحت الرقمين المرجعيين A1013 وA1342 ومسجلة في قصر الدوقية الكبرى على العنوان 70 طريق ديش، L-1470. ترفع شركة Pemberton تقاريرها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كونها إحدى شركات الاسثمار المعفية بموجب قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940 برقم التسجيل CRD المركزي 282865 وتحت ملف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC رقم 802-107832. هاتف رقم: +352 26468360.

يتم توزيع هذه الوثيقة في منطقة الشرق الأوسط من قبل شركة Pemberton Capital Advisors LLP (فرع مركز دبي المالي العالمي) ("PCA DIFC"). وتخضع شركة PCA DIFC لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية ("DFSA").

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