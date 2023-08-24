جهاز أوبو باد2 الجديد يرسم مستقبل الأجهزة اللوحية حول العالم

يقدم جهاز أوبو باد2 اللوحي الذي تم إطلاقه مؤخراً عدة ميزات مبتكرة بما في ذلك شاشته المميزة التي تأتي بأبعاد 5 : 7 ، والتي تعد الأولى من نوعها في القطاع لتضمن تجربة قراءة مريحة ومساحة أكبر للمشاهدة والاستخدام

يأتي أوبو باد2 اللوحي مدعماً بمنصة MediaTek Dimensity 9000 الرائدة، ليوفر أداءً فائقًا وبطارية كبيرة بسعة 9510 مللي أمبير في الساعة مع شحن فائق السرعة SUPERVOOC ™ 67 لبطارية تمتد طويلاً وشحن سريع

يدعم الجهاز أيضاً خاصية الاتصال بشاشات متعددة Multi-Screen Connect 2.0 لتفاعل سلس بين الأجهزة المتعددة وإنتاجية أعلى

يرتقي جهاز أوبو باد2 اللوحي بمعايير الأجهزة اللوحية حول العالم بفضل الميزات المتكاملة التي يقدمها

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 24 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ --

كشفت أوبو، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا، مؤخرًا عن جهاز أوبو باد2 اللوحي، أحدث جهاز لوحي لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقدم شاشة متميزة بأبعاد 7:5، وواجهة استخدام وتشغيل محسنة، ويأتي جهاز أوبو باد2 اللوحي مدعماً بمنصة MediaTek Dimensity 9000 الرائدة ليضع معايير جديدة للأجهزة اللوحية حول العالم.

OPPO Pad 2

تجربة مشاهدة لا مثيل لها مع شاشة استثنائية بأبعاد 7:5

يعد جهاز أوبو باد2 اللوحي أول جهاز لوحي مزود بشاشة عرض تأتي بأبعاد 7:5 ، وهي نسبة مشابهة لأبعاد شاشات الكمبيوتر المحمول وورق A4، والكتب، ليقدم للمستخدمين تجربة قراءة مريحة ومألوفة، فيما يوفر الجهاز أيضاً مساحة مشاهدة موسعة بنسبة %10 تقريبًا وذلك مقارنة بأجهزة أندرويد اللوحية التقليدية التي تأتي بأبعاد 16:10، كما يتناسب مستوى العرض إلى الارتفاع عند حوالي 7:5 سواء في وضع المشاهدة على الشاشة كاملة أو عند تقسيم الشاشة، لتضمن استخدام مريح في كافة الظروف.

تتميز الشاشة ذات الـ 11.61 بوصة بدقة فائقة الوضوح بأبعاد 2000 × 2800 ، ومعدل تحديث فائق السرعة يبلغ 144 هرتز، وخمسة مستويات لمعدل التحديث التكيفي لمشاهدة أكثر سلاسة واستهلاك طاقة أكثر كفاءة، إلى جانب تقنية ضبط الألوان بمستوى احترافي مع قيمة Delta E لوضوح الألوان والتي تبلغ أقل من 2. وتوفر الشاشة أيضًا تجربة مرئية وصوتية سلسة ونابضة بالحياة على الجهاز اللوحي مع أكثر من 1.07 مليار لون، وقد تم اعتماد الشاشة من قبل TÜV Rheinland لتلبيتها لمعيار الضوء الأزرق المنخفض والذي يتيح للمستخدمين الاستمتاع بشكل مريح بالمحتوى المرئي لفترات زمنية أطول.

ويأتي جهاز أوبو باد2 اللوحي مجهزاً بأربعة مكبرات صوت مع تجويف مكبر صوت يبلغ cc8.0، إلى جانب تقنيات دولبي فيجن ((Dolby Vision™ ودولبي أتموس (®Dolby Atmos)، لتجربة ترفيه غامرة ومؤثرات سمعية بصرية متكاملة نابضة بالحياة.

أجهزة متطورة لأداء فائق

يعد جهاز أوبو باد2 اللوحي أيضًا من بين الأجهزة اللوحية الأولى التي تدمج منصة MediaTek Dimensity 9000 الشهيرة، وتقنيات المعالجة المتقدمة ذات الـ 4 نانومتر. حيث تضمن المنصة إلى جانب الميزات المتعددة كسعة التخزين 3.1 UFS وذاكرة الوصول العشوائي رباعية القنوات LPDDR5 تدفق البيانات بسرعة فائقة واستهلاك الطاقة بفعالية حتى عند استخدام الكثير من التطبيقات والقيام بالعديد من المهام.

ويتميز جهاز أوبو باد2 اللوحي أيضاً بعمر بطارية طويل يصل إلى 12.4 ساعة متواصلة من مشاهدة الفيديو عند شحن بطاريته كاملة، حيث تأتي بطارية الجهاز بسعة 9510 مللي أمبير في الساعة، لتجربة لا مثيل لها تلبي احتياجات أولئك الذين يستخدمون الجهاز اللوحي للعمل والترفيه على مدار اليوم، فيما يقدم الجهاز اللوحي تقنية الشحن فائق السرعة SUPERVOOCTM التي تأتي بقدرة 67 واط في الساعة، مما يتيح إعادة شحن البطارية إلى %100 في 81 دقيقة فقط، ويضمن للمستخدمين استخداماً مريحاً دون التفكير في عمر البطارية.

مهام أسرع وأكثر كفاءة مع خاصة الاتصال المتعدد

يوفر جهاز أوبو باد2 اللوحي الجديد تجربة سلسة ومتكاملة كونه يمكن المستخدمين من العمل عبر أجهزة متعددة مع خاصية الاتصال بشاشات متعددة Multi-Screen Connect 2.0 والتي تتيح الاتصال بأي هاتف ذكي باستخدام حساب أوبو الخاص بالمستخدم عبر تقنية البلوتوث، مما يسهل على المستخدمين إجراء المكالمات والوصول للرسائل وشبكة الإنترنت، وذلك باستخدام بيانات الهاتف مباشرة من الجهاز اللوحي، مما يلغي الحاجة إلى تبديل الأجهزة ويعزز الإنتاجية.

الآن أصبح التفاعل بين الأجهزة المختلفة أكثر سهولة، مع إمكانية مشاهدة وتعديل وحفظ مقاطع الفيديو والصور والملفات في الوقت الفعلي على أي من الجهازين. فيما يمكن أيضًا عرض الإشعارات والتطبيقات من الهاتف وتشغيلها على جهاز أوبو باد2 اللوحي في الوقت الفعلي من خلال خاصية شاشة النسخ المتطابق Screen Mirroring ، مما يسهل العمل على أجهزة متعددة ويضمن إنتاجية أعلى.

يمكن أيضًا العثور على راحة مماثلة من خلال خاصية التسجيل الرقمي للشاشة، والتي تتيح للمستخدمين التبديل بسلاسة بين مشاهدة مقاطع الفيديو على هواتفهم الذكية وعبر شاشة جهاز أوبو باد2 اللوحي دون انقطاع، مما يضمن مشاهدة مستمرة على كافة الأجهزة.

هيكل معدني نحيف وخفيف الوزن

بالرغم من كل هذه الميزات الاستثنائية التي يقدمها جهاز أوبو باد2 اللوحي، إلا أنه يأتي بتصميم نحيف وخفيف الوزن، حيث يبلغ سمكه 6.54 مم فقط ويزن 552 جم. فيما يتميز أيضاً بهيكل معدني متين رمادي اللون، وإطار متوسط منحني لمظهر أنحف بصريًا وقبضة مريحة. فيما يتميز الجانب الخلفي للجهاز بتصميم معدني فريد يحيط بالكاميرا ليضيف جمالية وشعورًا براحة أكبر في اليد.

توافر المنتج في الأسواق

يتوفر جهاز أوبو باد2 اللوحي للشراء في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مواقع أوبو الإقليمية ومتاجر التجزئة المعتمدة بسعر 1899 درهمًا.

لمحة عن أوبو

تُعد أوبو علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة الذكية، فقد حرصت منذ إطلاقها لأول هاتف محمول لها " سمايلي فيس" (هاتف الابتسامة) في العام 2008 على تحقيق التوازن المثالي بين الابتكار التكنولوجي والتصميم المتميز، حيث تُقدم أوبو مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية أشهرها سلسلة هواتف فايند وسلسلة هواتف رينو. وإلى جانب هواتفها الرائدة، توفر أوبو لمُستخدميها أيضًا نظام تشغيل ColorOS المتكامل وخدمات الإنترنت مثل أوبو كلاود وأوبو+. وتتواجد أوبو في أكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم، وتضم أكثر من 40,000 موظف يتطلعون لتوفير حياة أفضل للعملاء في جميع أنحاء العالم.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015. وتتمتع أوبو حاليًا بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقًا في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب و البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عُمان وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا ودول الشام.

وسعيًا لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشيًا مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، عملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دومًا على تخصيص حملاتها الترويجية وفقًا للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديدًا، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقًا من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلًا عن الحملات الخيرية.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2193456/OPPO_Pad_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1451542/OPPO_Logo.jpg

OPPO SOURCE